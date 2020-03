Näyttää siltä, että koronatartuntoja on tapahtunut jo ennen oireiden ilmaantumista. Kuva: Guido Mieth / Getty Images

Koronavirus saattaa tarttua ihmisestä toiseen jo ennen taudin oireiden ilmaantumista, kertoo tuore kansainvälinen tutkimus.

Neuroscience-lehden tuoreen artikkelin mukaan yli kymmenen prosenttia Kiinassa todetuista koronavirustartunnoista on sellaisia, joissa tartunta on tapahtunut potilaalta, jolla oli virus, mutta ei vielä oireita. Kyseessä on yksi ensimmäisistä asiaa koskevista tutkimuksista.

Tarja Sironen Kuva: Helsingin yliopisto

Uhkaavien infektiotautien apulaisprofessori Tarja Sironen pitää tutkimusta luotettavana. Saman suuntaisia löydöksiä on hänen mukaansa saatu muissakin tutkimuksissa.

Voiko siis koronavirus tarttua jo ennen flunssaoireiden ilmaantumista?

”Tämä on tärkeä kysymys, mutta meillä ei edelleenkään ole siihen täsmällistä vastausta. Käsityksemme on edelleen se, että valtaosa tartunnoista tapahtuu siinä vaiheessa, kun henkilöllä on oireita”, Sironen sanoo.

”Uuden tiedon valossa näyttää kuitenkin siltä, että tartuntoja on tapahtunut jo ennen oireiden ilmaantumista”, hän lisää.

Myös virologian professori Olli Vapalahti vahvistaa, että virus voi tarttua myös oireettomalta henkilöltä. ”Vielä emme tiedä, miten merkittävää tarttuvuus on”, hän toteaa.

Nykytiedon mukaan koronavirus tarttuu oireiden alettua noin viikon ajan. ”Virusta tosin löytyy vielä pidempään kuin viikon kuluttua oireiden alkamisesta, mutta sitä ei pysty enää eristämään. Tämän tarkempaan emme pysty vastaamaan”, Vapalahti sanoo.

Kaikkein voimakkaimmillaan tarttuminen on Vapalahden mukaan silloin, kun oireet alkavat. Kun sairastunut yskii ja aivastelee, virus leviää pisaroiden ja kosketuksen välityksellä.

Nykyisten ohjeiden mukaan flunssaoireiden ilmaantuessa pitäisi pysytellä kotona eristyksissä, jotta ei tartuta tautia muihin.

Sirosen mukaan eristyksissä pitäisi pysyä niin kauan kuin oireita on ja sen jälkeen vielä yksi oireeton päivä.

Miten pian siis pitäisi eristäytyä, jos epäilee saaneensa virustartunnan?

Sironen muistuttaa, että koronaviruksen itämisaika on keskimäärin viisi vuorokautta.

”Jos saa tartunnan, menee muutama päivä, ennen kuin tauti muuttuu tarttuvaksi ja oireet ilmaantuvat. Hätää ja kiirettä ei siis ole”, hän sanoo.

Yhdysvaltalaisen Texasin yliopiston tutkimuksessa selvitettiin, miten nopeasti koronavirus siirtyy ihmisestä toiseen eli mikä on perättäisten tautitapausten aikaväli.

Tutkimusryhmässä oli tutkijoita Yhdysvalloista, Ranskasta, Kiinasta ja Hong Kongista. Heidän aineistonsa oli kuitenkin melko pieni: Siihen kuului runsaat 450 koronaviruksen aiheuttamaa covid-19 tapausta 93 kiinalaisessa kaupungissa.

Tutkijat tarkastelivat, kuinka pitkän aikaa kestää oireiden ilmaantuminen kahdella ihmisellä, joista toinen tartuttaa toisen.

Tutkijat havaitsivat, että perättäisten tautitapausten välinen aika oli keskimäärin neljä vuorokautta. Enemmän kuin yksi kymmenestä tartunnasta tapahtui henkilöltä, jolla oli virus, mutta ei vielä flunssan oireita.

”Lyhyt aikaväli tapausten välillä merkitsee sitä, että koronaviruksen aiheuttamien infektioiden määrä kasvaa nopeasti ja niitä on vaikea pysäyttää”, toteaa tutkimusryhmän vetäjä Lauren Ancel Meyers.

Hän tähdentää, että tutkimuksen valossa koronavirus saattaa levitä kuten flunssa. Esimerkiksi Ebolassa perättäisten tautitapausten aikaväli oli useita viikkoja.

”Tämä tarkoittaa, että tarvitaan nopeita ja aggressivisia keinoja torjumaan covid-19-taudin leviäminen”, Meyers sanoo.

THL kehotti perjantaina lieviä oireita saaneiden pysyttelemään kotona, kunnes oireet loppuvat. Tällä hetkellä koronavirus testataan vain vakavasti sairailta, riskiryhmään kuuluvilta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiltä.