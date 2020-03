Tulevina viikkoina lasten ja myös monen vanhemman työpaikka on kotiosoitteessa. Kuva: Markus Jokela / HS

Suomen hallitus päätti maanantaina, että koulut ja oppilaitokset suljetaan keskiviikkona koronaviruksen hillitsemiseksi.

Perusopetuksen 1.–3. luokkien lähiopetus järjestetään vain niille lapsille, joiden vanhemmat työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla.

Tämä tarkoittaa sitä, että tulevina viikkoina lasten ja myös monen vanhemman työpaikka on kotiosoitteessa. Se herättää monissa perheissä kysymyksiä.

Miten tulisi toimia esimerkiksi välituntien kanssa, entä miten mahdollistaa se, että itse pystyy tekemään etätöitä?

Kaisa Vuorinen kehottaa etätöissä olevia vanhempia viettämään välitunnit yhdessä lastensa kanssa.

Tutkija ja erityisluokan opettaja Kaisa Vuorinen kokosi HS:n pyynnöstä neljä vinkkiä, jotka helpottavat vanhempien ja etenkin alakoulu­ikäisten lasten sopeutumista poikkeuksellisiin oloihin.

1. Tee lukujärjestys – ja lähde lapsen kanssa välitunnille

Poikkeustilanne herättää lapsissa paljon tunteita, jonka takia on erityisen tärkeää, että vanhemmat pysyvät rauhallisina ja näyttävät näin rohkaisevaa esimerkkiä, Vuorinen sanoo.

Tämä vaatii vanhemmilta kurinalaisuutta.

”Suosittelen jättämään jatkuvan sosiaalisessa mediassa roikkumisen ja uhkakuvista lukemisen vähemmälle, koska silloin on helpompi rauhoittaa itseään ja lapsiaan.”

Myös rutiinit tuovat lapselle turvaa, ja niistä kannattaakin pitää kiinni kotona opiskeltaessa. Esimerkiksi unirytmi olisi hyvä pitää entisellään.

Vuorinen suosittelee tekemään lapselle lukujärjestyksen, koska se helpottaa lasta muistamaan, että koulu on lapsen työ. Kotona on opiskeltava sama määrä kuin koulussa.

”Lukujärjestykseen voi merkitä ne ajat, jolloin tehdään opettajan antamat tehtävät, pidetään välitunti ja syödään. Lounas kannattaa ajoittaa samaan aikaan kuin koulussa.”

Ala-asteikäisillä on koulussa enimmillään kaksi oppituntia putkeen. Yhden oppitunnin pituus on 45 minuuttia. Vuorinen kehottaa vanhempia miettimään, mikä on omalle lapselle sopiva aika tehdä tehtäviä.

Välitunnin pituus on puolestaan puoli tuntia – pukemisineen. Tauot voi suunnitella yhdessä lasten kanssa, ja välitunnin pitäminen tekee hyvää myös isommille, Vuorinen vinkkaa.

”Minusta on tärkeää, että aikuiset viettäisivät välitunnit lastensa kanssa. Aikuinenkin hyötyy siitä, että lähtee hetkeksi liikkumaan. Näin kaikki pysyvät toimintakykyisempinä koko päivän.”

Aikuisen tulisi kertoa lapselle, minkä pituisen ajan hänen tulee jaksaa istua koulukirjojensa kanssa tai mikä tehtävä tulee saada valmiiksi. Kuva: Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva

2. Opeta sinnikkyyttä: vanhemman ei tarvitse olla koko ajan käytettävissä

Etätöiden tekeminen ei ole aina vanhemmille helppoa, saati lapselle. Poikkeuksellinen tilanne mahdollistaa Vuorisen mukaan sen, että lapselle voi opettaa nyt sinnikkyyttä ja vastuun ottamista.

”Näitä taitoja ei opi ilman harjoittelemista.”

Sinnikkyyttä voi Vuorisen mukaan opettaa niin, että kertoo lapselle, minkä pituisen ajan hänen tulee jaksaa istua koulukirjojensa kanssa tai mikä tehtävä tulee saada valmiiksi.

Vanhemmat eivät ole tänä aikana lapsen käytettävissä, vaan tekevät omia töitään.

”Jos lapsi on 3–6-luokkalainen, vanhemman ei tarvitse olla koko ajan lapsen käytettävissä. Tämä vaatii toki paljon itsekuria myös vanhemmilta.”

Lapselle voi asettaa myös juuri hänelle sopivia päivä- tai viikkokohtaisia tavoitteita, joita seurataan yhdessä vanhempien kanssa.

”Lapsen tukeminen, palautteen antaminen ja onnistumisista iloitseminen yhdessä lapsen kanssa on todella tärkeää.”

3. Jokaiselle työrauha: kännykkä pois koulutehtävien ajaksi

Jos kotona on useampia lapsia, kannattaa pohtia, olisiko lapset viisainta laittaa omiin huoneisiin, mikäli neliöitä riittää. Tämä voi helpottaa keskittymistä koulutehtäviin.

”Tilanne vaihtelee toki perheestä toiseen. Parhaimmillaan lapset ovat opettajia toisilleen ja tukevat toisiaan opiskelussa.”

Keskittymistä voi helpottaa myös se, että ottaa lapselta kännykän pois koulutehtävien ajaksi, jos puhelinta ei tarvita oppimistarkoituksiin. Näin houkutus vaikkapa pelien pelaamiseen ei kasva liian suureksi.

Kännykän laittaminen pois käden ulottuvilta ei tee aikuisillekaan pahaa, Vuorinen sanoo. Monen aikuisenkin käsi hamuaa nyt herkästi kännykälle, selaamaan uutisia ja katsomaan päivityksiä.

”Jos aikuiset eivät malta pysyä pois kännykän ääreltä, niin miten sitten lapset, joiden aivot ovat vielä kehittymättömät?”

Kännykässä on toki hyvätkin puolensa, Vuorinen huomauttaa. Sen avulla voi pitää vaikkapa videopuhelun avulla yhteyttä luokkakavereihin. Myös lapset tarvitsevat ”vertaistukea.”

”Lapsia auttaa se, että he pystyvät näkemään luokkakavereidensa kasvot ja kokemaan, että ovat yhdessä fyysisestä etäisyydestä huolimatta.”

4. Ole itsellesi armollinen ja pyydä apua

Stressaavat olosuhteet vaativat vanhemmilta poikkeuksellisen paljon itsekuria, mielen malttia ja kärsivällisyyttä.

”Ei ole todellakaan helppoa keskittyä samaan aikaan töihin ja lapsen koulunkäyntiin. Joka perheessä tulee taatusti yhteenottoja, mutta ne kuuluvat elämään.”

Itselleen onkin hyvä osoittaa armoa, Vuorinen sanoo. Kun tästä kriisistä selvitään, jokainen äiti ja isä voi taputtaa itseään olkapäälle.

Vuorinen vinkkaa myös etsimään apua lähipiiristä. Voisikohan esimerkiksi isoäiti opettaa lapsenlapselle matematiikkaa videopuhelun avulla?

”Tämä tilanne voi synnyttää myös täysin uudenlaista ajattelua. Silloin voi löytyä uusia ja hauskoja näkökulmia oppimiseen.”

Poikkeuksellisesta tilanteesta voi löytää myös hyviä puolia, Vuorinen sanoo. Kun opiskelut ja etätyöt on saatu valmiiksi, voi illan käyttää esimerkiksi lautapelien pelaamiseen, vaatehuoneen siivoamiseen ja lasten kanssa puuhaamiseen.

”Eli nyt voi keskittyä tekemään kaikkea sitä, mihin normaalisti ei ole aikaa.”