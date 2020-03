Elokuvatutkija Julia Leyda Norjan teknis-luonnontieteellisestä yliopistosta:

”Isot silmät yksinään eivät tee otuksesta söpöä. Sosiaalipsykologien ja muiden söpöyden tutkijoiden mukaan suuret silmät ovat osa laajempaa lapsenomaisten piirteiden joukkoa, joka tunnetaan saksankielisellä nimellä Kindchenschema. Isojen silmien lisäksi Kindchenschemaan kuuluvat esimerkiksi pieni nenä, korkea otsa sekä lyhyet ja paksut raajat.

Mitä useampi näistä ominaisuuksista tietyssä hahmossa esiintyy, sitä todennäköisemmin se herättää söpöysreaktion.

Joidenkin tutkijoiden mukaan söpöys on evolutiivisesti hyödyllistä, koska se saa ihmisen suojelemaan jälkikasvuaan. Tämä ei kuitenkaan ole koko totuus. Vastasyntyneet tarvitsevat eniten huolenpitoa, mutta näyttävät suoraan sanottuna hiukan oudoilta. Niitä ei pidetä yhtä söpöinä kuin noin parin vuoden ikäisiä taaperoita.

Mielestäni Gary D. Shermanin ja Jonathan Haidtin teoria on vakuuttavampi. Heidän mukaansa söpöysreaktio on myönteinen tunne, joka herää vastauksena leikkikutsuun. Sosiaalisen vuorovaikutuksen tarve on siis tärkeä osa söpöyden kokemusta.

Nykyisiä söpöysreaktioita ei voi ymmärtää evolutiivisten etujen valossa, vaan tulkinnassa täytyy huomioida estetiikka ja kulttuuri. Viime aikoina ihmiset ovat kääntyneet entistä enemmän söpöjen hahmojen puoleen saadakseen lohtua yleisen epävarmuuden keskellä.”