Hyvä uutinen kotitreenaajalle: markkinoilla on ennennäkemättömän laaja kattaus treenisovelluksia puhelimelle, eikä valikoima enää rajoitu HIIT-treeniin ja juoksuun. Kännykkäsovellusten avulla voi harrastaa kymmeniä lajeja pilateksesta joogaan ja jopa nyrkkeilyyn.

Moni uusista sovelluksista jäljittelee ryhmäliikunnan tunnelmaa: videolla saattaa jumppailla mukana oikea valmentaja. Myös kuukausimaksulliset, pidempiä ohjelmia ja haasteita sisältävät ohjelmat ovat yleistyneet. Ne toimivat hieman kuin personal trainer, joka seuraa kunnon kehittymistä vieressä, lisää haastetta asteittain ja antaa jatkuvaa palautetta.

Mutta onko treenisovelluksista iloa tavalliselle kotikuntoilijalle?

Sport-lehti testasi viisi suosittua sovellusta ja arvioi, kenelle ne sopivat. Joukossa on sekä maksullisia että ilmaisia sovelluksia. Viisikosta erottui myös selkeä suosikki.

1. Kehonhuollon aatelia

Sworkitin selkeät video-ohjeet tekevät sovelluksesta helppokäyttöisen.

Sworkit Stretching & Pilates, ilmainen. Android ja iOS-puhelimille.

Mikä? Kehonhuoltoon keskittyvässä sovelluksessa valitset itse treenin keston viidestä minuutista tuntiin, ja sovellus rakentaa halutun kokonaisuuden. Voit valita perinteisemmän venyttelyn tai pilatessarjan. Voit myös rakentaa oman treenin yhdistelemällä haluamiasi liikkeitä.

Hyvää: Sworkitista on riisuttu kaikki turha. Valitset vain, tahdotko venyttely- vai pilatesharjoituksen ja painat play-nappia. Treenejä on helppo seurata ruudulla jumppaavan hahmon ja ääniopastuksen ansiosta. Treenin taustalle voi myös valita omat musiikit Spotifyn tai Apple Musicin kautta. Loistava kiireiselle, sillä voit säätää treenin pituuden minuutin tarkkuudella.

Huonoa: Sovellus ei anna säätää harjoituksia lihasryhmän mukaan, vaan oletuksena on koko kehon venyttely.

Kenelle? Sopii aloittelevalle treenaajalle ja sellaiselle, jolla on vaikeuksia mahduttaa kehonhuolto- ja keskivartalotreenejä kalenteriinsa. Monipuolisempaa pakettia haluavan kannattaa valita Sworkitista perusversio, jossa treenivalikoima on laajempi, mutta käyttökokemus silti yhtä mukavan helppo.

2. Tutkittua treeniä

J&J-sovelluksen treenit ovat liikuntafysiologin suunnittelemia.

Johnson & Johnson 7 minute Workout, Android- ja iOS-puhelimille, ilmainen.

Mikä? Liikuntafysiologin kehittämä sovellus rakentuu 22 kehonpainoharjoituksen ympärille, joista voit rakentaa yli tuhat yhdistelmää kevyestä aerobisesta intensiiviseen HIIT- tai lihaskuntoharjoitukseen. Voit vaihdella vaikeustasoa ja kohdistaa treenin koko keholle tai yksittäiselle lihasryhmälle.

Hyvää: Mahtavaa, nyt on helppokäyttöinen sovellus! Ruudulla ei ole mitään ylimääräistä, vain jumppaava hahmo ja tikittävä aikaympyrä. Omaa profiiliin voi määritellä kuntotasonsa, jolloin treeneistä saa itselleen juuri sopivan. Liikkeet ovat tehokkaita ja yksinkertaisia.

Huonoa: Liikkeiden välissä on neljän sekunnin siirtymäaika, joka voi tuntua liian sähäkältä. Minua se ei häirinnyt, kunhan tajusin alussa siirtää tuolin lähettyville. Sitä käytetään muun muassa dipeissä.

Kenelle: Erinomainen sovellus kotitreenaamisen aloittamista harkitsevalle. Ei vaadi suuria tietoteknisiä taitoja. Testin paras sovellus.

3. Ryhmäliikunnan tuntua kotiin

Boxx on lontoolainen treenisali, jonka tunteja pääsee kokeilemaan myös puhelimella.

The Boxx Method, ilmainen 14 päivän kokeilujakso, sen jälkeen alk. 3 e/kk.

Mikä? Ammattivalmentajien kehittämä treenimetodi yhdistää nyrkkeilyä, HIIT-treeniä, voimaharjoittelua ja joogaa. Saatavilla lyhyitä ja pidempiä kotitreenejä sekä erilaisia ohjelmia, kuten 30 päivän nyrkkeilyhaaste. Treenit tehdään videoiden tahtiin.

Hyvää: Sovellus on helppo ottaa käyttöön, ja valmentajat ovat aidon kannustavia. Treenikattaus on monipuolinen, mutta sopivan rajattu. Treenit ovat melko haastavia, etenkin HIIT-harjoituksissa saa hien pikana pintaan.

Kerrankin tarjolla on jotain erilaista: ykkössuosikiksi nousee heti varjonyrkkeily. Sovelluksen ilme on moderni ja tyylikäs.

Huonoa: Moni treeni vaatii välineitä, kuten käsipainot. Jotkut ohjaajat eivät alusta liikkeitä, jolloin osa treenistä menee ihmettelyyn. Kaikkiin liikkeisiin ei ohjata helpotettuja vaihtoehtoja.

Kenelle? Sopii sellaiselle, jolla on jo jonkin verran treenitaustaa ja joka kaipaa jotain uutta ja ennen kaikkea ryhmäliikunnan tuntua kotitreeniin.

4. Liikkujan Spotify

Nike-urheilujätin oma treenisovellus on kuin liikkujan Spotify.

Nike + Training Club, Android- ja iOS-puhelimille, ilmainen. Premium-jäsenyys alk. 9 e/kk.

Mikä? Monipuolinen ja runsas treenisovellus, jonka voi räätälöidä juuri omanlaisekseen. Tavoitteita asettamalla sovelluksesta saa tsempparin, ja omaa kehitystä on helppo seurata. Treenaa kotona tai välineillä vaikka kuntosalilla.

Hyvää: Huh, nyt on mistä valita! Sovellukseen pitää perehtyä ajan kanssa, sillä erilaisia treenejä on satoja aina muutamista minuuteista vajaan tunnin mittaisiin. Kaunis ja selkeä ulkoasu. Plussaa siitä, että maksutonta sisältöä on valtavasti ja lajeina on myös joogaa ja liikkuvuusharjoituksia. Sovellus tarjoaa Spotifyn tapaan suosituksia treenihistorian perusteella.

Huonoa: Jokainen treeni pitää ladata erikseen, joten sisältöjen nopea selailu ja vertailu on hidasta.

Kenelle? Sille, joka haluaa liikkujan Spotifyn taskuunsa. Sovellus tarjoaa aina uutta haastetta ja kannustaa saavuttamaan treenitavoitteet.

5. Toimivia klassikoita

JEFIT sopii erityisesti lihaskunnon parantamiseen.

JEFIT, Android- ja iOS-puhelimille, ilmainen.

Mikä? Sali- ja kotitreenaajan sovellus ja treenipäivyri. Voit rakentaa oman treenin tai seurata valmista, tavoitteeseesi ja kuntotasoosi sovitettua ohjelmaa. Kirjaa treenit kalenteriin ja seuraa kehitystäsi.

Hyvää: Nyt unohdetaan kikkailu. Monet sovelluksen valmiista treeneistä luottavat toimiviin ja turvallisiin klassikoihin, kuten maastavetoon ja penkkipunnerrukseen. Huikean monipuolinen, yli tuhannen liikkeen kirjasto antaa lähes rajattomati mahdollisuuksia oman treenin luomiseen, myös kotioloissa. Valmiit harjoitukset ovat tehokkaita ja napakan pituisia. Aloittelijakin pysyy selkeiden video-ohjeiden perässä.

Huonoa: Näytöllä on niin paljon sisältöä, että navigoiminen vie aikaa. Ilmaisversiossa pomppivat mainokset sotkevat näkymää lisää. Moni liike vaatii laitteen tai lisäpainon, eli sovellus palvelee siltikin parhaiten salikävijää.

Kenelle? Jos haluat saada lihaskuntotreenistä kaiken irti ja kehittyä. Sopii liikkujalle aloittelijasta konkariin.

Juttu on ilmestynyt alun perin Sport-lehdessä 2/2020.