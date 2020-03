Juhani Knuuti toimii Turun yliopiston PET-keskuksen johtajana ja professorina. Kuva on otettu Knuutin työhuoneessa kaksi vuotta sitten. Kuva: Vesa-Matti Väärä

Viisi vuotta sitten Turun yliopiston professori Juhani Knuuti perusti blogin. Idea oli paljastaa virheellisiä terveyteen liittyviä väitteitä, joita sosiaalisessa mediassa kiersi.

Äkkiä kävi ilmi, että niitä riitti.

Knuuti on aiemmin kirjoittanut blogissaan muun muassa korvavaloista, detox-hoidoista, Antti Heikkilän väitteistä koskien syövän hoitoa ja Maria Nordinin kohutusta Eroon oireista -kurssista. Samalla Knuutista on tullut Suomen virallinen terveysmyyttien murskaaja.

Viime aikoina hänellä on riittänyt erityisen paljon kummastuttavaa luettavaa.

Heti, kun koronavirusepidemia puhkesi Kiinassa, alkoi sosiaalisessa mediassa levitä salaliittoteorioita viruksen synnystä ja levittäjistä.

Yhden suositun väitteen mukaan virus päästettiin leviämään tahallaan, jotta valmiina olevalle rokotteelle saataisiin markkinat. Tätä salaliitossa mainittua rokotetta ei kuitenkaan ole ilmaantunut.

Nyt taudin levitessä ovat Knuutin mukaan lisääntyneet erityisesti sellaiset julkaisut, joissa kaupataan keinoja ehkäistä ja hoitaa koronavirusta.

Knuuti on lukenut netistä, kuinka taudin ehkäisyyn ja hoitoon on suositeltu muun muassa kalaöljyä, hopeavettä, jalkakylpyjä, ilman puhdistamista ja läheisyyttä.

”Osa keinoista on vain rahan menoa, osa suorastaan haitallisia.”

”Haaskalinnut synnyttävät tarpeita, jotta saavat myytyä tuotteitaan.”

Jokin aika sitten Knuuti törmäsi kurssiin, jota mainostettiin näin:

Jos olet kyllästynyt itsestään selvään suositukseen käsien pesusta ja haluat tietää enemmän [immuniteetin vahvistamisesta], niin tämä nopeatempoinen 8 päivän kurssi on sinulle.

Maksullisella kurssilla luvattiin neuvoja siihen, kuinka suojautua erilaisia taudinaiheuttajia vastaan elintapojen, ravitsemuksen ja teknologian avulla.

Knuutin mielestä terveellisten elintapojen noudattaminen on oikein suositeltavaa, mutta ihmisten huolilla rahastaminen ei.

”Näissä mainoksissa ja kirjoituksissa annetaan ymmärtää, että terveyden ylläpitämiseksi tarvitaan tuotteita, kuten ravintolisiä. Haaskalinnut synnyttävät tarpeita, jotta saavat myytyä tuotteitaan. Sitä paheksun.”

Rahastuksen lisäksi immuunipuolustuksen vahvistumista lupaileviin terveysväitteisiin liittyy Knuutin mukaan toinenkin ongelma. Ne voivat olla epäsuorasti vahingollisia: Jos ihminen kuvittelee esimerkiksi tiettyjä ravintolisiä syömällä parantavansa vastustuskykyä, hän saattaa jättää tekemättä jotain viruksen torjunnan kannalta oikeasti tehokasta. Lähteä vaikka ihmisjoukkoihin, koska ajattelee, ettei tauti tartu.

”Me tiedämme, että, että käsien pesu ja välimatka vähentävät tarttumisriskiä. Mutta ne ovat niin tylsiä neuvoja. Mieluummin ostetaan sinkkiä.”

”Varsinkin c-vitamiini on saanut koronavirusepidemian aikana absurdin roolin.”

Juuri vitamiinikauppiaat ja ravintolisien suosittelijat ovat Knuutin mukaan aktivoituneet koronavirusepidemian myötä.

Vitamiinit ovat elintarvikkeita, eivät lääkkeitä. Tämän vuoksi niitä ei saa myydä terveysväittämillä. Knuutin mukaan ei kuitenkaan ole tavatonta, että myyjät antavat epäsuorasti ymmärtää, että tiettyjä vitamiineja syömällä voisi säästyä taudeilta.

”Ihmisille ei aina ole selvää, mikä on lääke ja mikä on elintarvike. Mieleltään jopa, että vitamiinit ovat parempia kuin lääkkeet, koska ne ovat luontaisia, ja ajatellaan, että mitä enemmän niitä syö, sen parempi.”

Knuutin mukaan varsinkin c-vitamiini on saanut koronavirusepidemian aikana ”absurdin roolin”.

Hän arvelee, että tähän on vaikuttanut kaksi asiaa: Ensinnäkin c-vitamiinia on käytetty flunssan paranteluun iät ja ajat. Sen vaikutuksesta flunssan kestoon on tehty paljon tutkimusta. Knuutin mukaan tiedetään, että isolla eli usean gramman päivittäisellä c-vitamiiniannoksella flunssa lyhenee noin 10 prosenttia.

”Tavallisen flunssan kestossa se tarkoittaa noin puolta päivää, eli c-vitamiini ei ole kauhean ihmeellinen hoito. Myös se tiedetään, että c-vitamiinilla ei voi ehkäistä flunssaa.”

Toinen syy siihen, miksi c-vitamiinista on kohuttu koronavirusepidemian aikana, ovat Kiinassa tehdyt kokeilut. Joillekin tehohoidossa olleille koronaviruspotilaille testattiin hoitoa, jossa heille annettiin todella isoja c-vitamiiniannoksia vuorokaudessa suoraan suoneen. Knuuti luki hoidosta julkaistun raportin, mutta hänen mielestään siitä ei voi päätellä, oliko hoidolla vaikutusta vai ei, koska kokeilulla ei ollut vertailuryhmää.

”Mutta nyt vanhan flunssatarinan ja kiinalaisten kokemusten perusteella jotkut maallikot ovat vetäneet mutkia suoraksi ja päätelleet, että c-vitamiinilla voi estää ja hoitaa koronaa.”

Tiede tuntee yhden erityisen tehokkaan keinon immuunipuolustuksen buustaamiseen.

Mitä sitten pitäisi tehdä, jos pää menee pyörälle erilaisia suosituksia ja lääkekokeiluraportteja lukiessa?

Sen sijaan, että lähtee ravintolisäostoksille vahvistakseen immuniteettia, rahat kannattaa Knuutin mielestä käyttää terveelliseen ruokaan, kuten hedelmiin ja kasviksiin.

”Riittävä vitamiinien ja hivenaineiden saanti edistää terveyttä, mutta ne on tarkoitus saada monipuolisesta ravinnosta. Ravintolisät on tarkoitettu vain puutteellisen ravinnon täydennykseksi. Ainoastaan d-vitamiini pitää ottaa purkista.”

Myös alkoholin käyttöä ja tupakointia kannattaa välttää. Molempien tiedetään heikentävän immuniteettia.

”Mutta nämä on monien mielestä älyttömän tylsiä neuvoja.”

Näiden lisäksi tiede tuntee yhden erityisen tehokkaan keinon immuunipuolustuksen buustaamiseen. Sitä kutsutaan rokotukseksi.

”Valitettavasti koronan osalta joudumme vielä odottamaan sitä.”