Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (THL) julkaisi tämän viikon tiistaina Twitterissä kuvan, joka levisi nopeasti laajalle sosiaalisessa mediassa.

Kuva selittää miten, koronavirus vaikuttaa nyt jokaisen arkeen. Sen avulla kuka tahansa voi tarkistaa, missä hänen on juuri nyt sallittua liikkua turvaetäisyyttä noudattamalla, mitä paikkoja on syytä välttää ja minne ei pidä lainkaan mennä. Suosituksissa on otettu huomioon se, onko henkilö juuri palannut ulkomailta, onko flunssainen, kuuluuko riskiryhmään tai onko täysin oireeton ja terve. Aiemmin myös Yle on julkaissut vastaavantyyppisen kuvan.

Kuinka turvallisin mielin voi koronaviruksen suhteen olla, jos noudattaa näitä THL:n laatimia ohjeita?

”Sataprosenttista varmuutta ei voi kenellekään luvata, mutta ohjeistuksessa on otettu huomioon tällä hetkellä tiedossa olevat riskit ja miten niiltä välttyä”, sanoo THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek.

”THL seisoo näiden ohjeiden takana.”

THL kehottaa jäämään kotiin sairastamaan, jos tällä hetkellä tunnistaa itsellään mitä tahansa akuutteja hengitystieinfektion oireita. Silloin edes välttämätön asiointi kaupassa ei ole sallittua.

”Ulkoillessa pitää flunssassa ottaa huomioon, mihin omat voimat riittävät. Jos on oireita, pitää tarkkaan miettiä, missä ulkona liikkuu”, Nohynek sanoo.

Metsäretkelle voi hänen mukaansa hyvin mennä, vaikka niiskuttaisikin. Kaduilla ja puistossa pitää kotikaranteenissa olevan huolehtia parin metrin turvavälistä muihin ihmisiin.

Jos mahdollista, flunssaan sairastuneen kanssa samassa taloudessa asuvien tulisi olla toisessa huoneessa.

Samassa taloudessa asuvien kanssa ei voi tietenkään pitää samalla tavalla etäisyyttä kuin kodin ulkopuolella liikkuessa. Virusta on joka tapauksessa samassa tilassa.

Jos mahdollista, muiden samassa taloudessa asuvien tulisi olla toisessa huoneessa. Jos tämä ei ole mahdollista, tulisi etäisyyden sairastuneeseen olla vähintään metri. Sairastunut voi esimerkiksi nukkua eri vuoteessa.

Muualla asuvia ystäviä kannattaa Nohynekin mukaan tavata nyt Skypessä tai olla heihin yhteydessä puhelimen välityksellä. Suomen hallitus ilmoitti yli kymmenen hengen kokoontumisten kieltämisestä pari viikkoa sitten. Ohjeistus on edelleen voimassa.

Nyt kun ulkomailta on palannut valtavat määrät suomalaisia, heistä monella on riski levittää koronavirusta eteenpäin. Siksi kontaktien välttämisestä muistuttaminen on paikallaan. Ulkomailta palanneiden tulee mahdollisuuksien mukaan pysyä erillään muista ihmisistä, eli heidän tulee pysyä karanteenia vastaavissa olosuhteissa 14 vuorokauden ajan.

”Heidän pitäisi saada muistutus itsekaranteenista omalta teleoperaattoriltaan”, Nohynek sanoo.

Oireisen flunssapotilaan tulisi sairastaa kotona ainakin viikko ennen kuin tapaa läheisiään. Lisäksi on huolehdittava siitä, että on jo täysin oireeton.

Viikko sitten Hanna Nohynek ohjeisti HS:n jutussa, että oireisen flunssapotilaan tulisi sairastaa kotona ainakin viikko ennen kuin tapaa läheisiään. Se pitää edelleen paikkansa, Nohynek sanoo. Lisäksi on huolehdittava siitä, että on jo täysin oireeton.

”Kotona tulee olla, kunnes on ollut oireeton vähintään vuorokauden ajan. Lisäyksenä vielä, että jos henkilö on terveyden- tai sosiaalihuollon töissä, oireettomia päiviä tulee olla vähintään kaksi”, Nohynek sanoo nyt.

Ohjetta voi THL:n mukaan soveltaa kaikkiin flunssiin, vaikka ei tietäisi, onko kyseessä koronaviruksen vai jonkin muun viruksen aiheuttama sairaus.

Lue lisää THL:n verkkosivuilta.