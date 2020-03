Koronaviruksen leviäminen vaikuttaa suomalaisten arkeen niin, että jopa ruokaostosten teko kysyy nyt erityistä huolellisuutta.

HS selvitti, miten ruokakaupassa käynnin voi hoitaa mahdollisimman hygieenisesti. Kysymyksiin vastasi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Tuula Hannila-Handelberg.

Mikä on tärkeintä, mitä ruokakaupassa käydessä on pidettävä mielessä?

”Sairaana ei pidä mennä kauppaan, koska silloin voi tartuttaa muita ihmisiä.

Toinen tärkeä asia on, että jokainen kaupassa asioiva noudattaisi hyvää käsi- ja yskimishygieniaa. Kädet tulee pestä huolellisesti vedellä ja saippualla tai käsidesillä ennen ja jälkeen kaupassa käynnin.”

Onko sillä merkitystä, asioiko pienessä vai isossa ruokakaupassa?

”Helpointa on varmaankin valita itselleen tuttu ruokakauppa, jossa tarvittavien ostosten etsimiseen ei kulu ylimääräistä aikaa.”

Kannattaako kaupassa käyttää esimerkiksi kertakäyttöhanskoja?

”Käsien peseminen on tärkeintä. Kertakäyttöhansikkaiden tai käsineiden käytössä on se riski, että ne voivat luoda vääränlaisen turvallisuudentunteen.

Covid-19 tarttuu nykytietämyksen mukaan pisaratartuntana lähikontaktissa, kun sairas henkilö aivastaa tai yskii ja pisarat joutuvat terveen henkilön limakalvolle. Toinen tarttumistapa on, että pisaroilla tuhriintunut käsi viedään suuhun tai nenään.

Jos haluaa käyttää kertakäyttökäsineitä, niiden puhtaudesta pitää huolehtia samalla tavalla kuin käsien puhtaudesta. Kasvojen koskettelua on vältettävä, muuten käsineiden käytöstä ei ole mitään hyötyä.”

Onko ruokakaupassa asioidessaan hyvä pitää suun edessä esimerkiksi kaulaliinaa tai hengityssuojainta?

Kaulaliinojen materiaali ja neuloksien tiheydet vaihtelevat, eikä niiden kyvystä suojata ole tietoa. WHO:n mukaan hengityssuojainta ei tarvitse käyttää, jos on terve.

Jos kärsii esimerkiksi siitepölyallergiasta ja aivastus tulee yllättäen, kannattaa yskiä hihaan, jos ei ehdi kaivaa nenäliinaa esille.”

Kannattaako esimerkiksi kaikki hedelmät pussittaa, jotta ostoskorista ei tartu niihin pöpöjä?

”Hedelmät voi halutessaan pusittaa. Kotona hedelmät on kuitenkin käsiteltävä normaaliin tapaan, eli pestävä ja kuorittava.”

Uskaltaako esimerkiksi liha- ja kalatiskeiltä ostaa edelleen ruokaa, vai onko järkevämpää suosia valmispaketteja?

”Tiskillä palveleva henkilökunta on ammattitaitoista ja osaa varmasti noudattaa hyvää hygieniaa.”

Miten kassajonossa tulisi toimia?

”Jos itsepalvelukassoja on paljon vapaana, niiden käyttö voi nopeuttaa asiointia, jolloin kaupassa käyntiin käytetty aika lyhenee.

Jos käyttää kassaa, jossa on myyjä, niin tärkeintä on pitää vähintään metrin turvaväli sekä kassatyöntekijään että edelliseen asiakkaaseen. Eli odota, että edellinen asiakas on saanut ostoksensa pakattua, mikäli et voi muutoin pitää riittävää turvaväliä.

Riskiryhmiä on suojeltava, joten suosittelen välttämään jonoja, joissa on ikääntyviä.”

Kannattaako maksaessa suosia lähimaksua, jotta ei joudu näppäilemään tunnuslukua?

”Mitä vähemmän koskettelee pintoja yleisillä paikoilla, sen parempi.

Lähimaksu on nopea tapa hoitaa maksu. Jos tunnusluvun näppäily onnistuu hanskat kädessä ja haluaa hanskoja käyttää, niin silloin pitää muistaa välttää kasvojen koskettelua. Muista aina pestä kädet kotiin saapuessasi.”

Tulisiko ulkomaiset vihannekset ja hedelmät pestä ja kypsentää?

”Ruokaviraston sivustoilla ohjeistetaan, että kasvikset ja hedelmät tulisi pestä tai kuoria kuten yleensäkin.”

Pitääkö kaupasta ostettujen ruokatarvikkeiden pakkaukset puhdistaa kotona?

”Uuden koronaviruksen ei ole todettu tartuttaneen elintarvikepakkauksien välityksellä. Hyvää käsihygieniaa on kuitenkin noudatettava.”

Tulisiko yli 70-vuotiaiden ja muiden riskiryhmiin kuuluvien välttää kaupassa käyntiä, jos se vain on mahdollista?

”Kyllä. Välttämättömät kauppa-asiat on luonnollisesti hoidettava, ja tällöin on hyvä asioida kaupassa vain silloin, kun muita ihmisiä on vähän liikkeellä. Jotkut kaupat ovat varanneet erityiset aukioloajat riskiryhmien asiointia varten.

Ikäihmisten kannattaa pyytää herkästi apua muilta kauppa-asioiden hoitamiseen. Tarjolla on esimerkiksi vapaaehtoisia, jotka ovat halukkaita auttamaan kauppa-asioiden hoitamisessa.”