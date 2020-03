Koronaviruspandemian aiheuttama poikkeustila vähentää rajusti arkiaktiivisuutta isolla osalla suomalaisista. Moni on vaihtanut etätöihin ja iso osa on lomautettu. Sosiaalisen eristäytymisen, kotikaranteenin tai etätöiden ensimmäisinä päivinä normaaliin arkeen kuulunut liikkuminen voi jäädä kokonaan pois.

Asiantuntijan mukaan poikkeustilan alussa kannattaa antaa itselleen armoa.

”Lyhyellä aikajänteellä liikkumisen vähentyminen ei ole tärkein asia, josta stressata, jos arjen uudelleen järjestely kuormittaa muutenkin. Vähäisempikin liikkuminen riittää ylläpitämään hyvinvointia. Tässä vaiheessa uuden normaalin suhteen arki on vielä hakemista”, UKK-instituutin erityistutkija Pauliina Husu sanoo.

Jos liikkumattomuus kuitenkin venyy viikkoihin tai jopa kuukausiin, tilanne on toinen. Pitkällä aikavälillä fyysisen aktiivisuuden väheneminen on riski terveydelle. Vähentynyt aktiivisuus ja laskenut energiankulutus voi paitsi johtaa liikakilojen kertymiseen, myös ennen kaikkea hidastaa kehon aineenvaihduntaa ja verenkiertoa ja altistaa pitkäaikaissairauksille. Tavoitteellisilla treenaajilla kunto voi laskea.

Jos ja kun poikkeustilanteen kesto pitenee, on aktiivisuuden ylläpitämiseksi etsittävä uusia ratkaisuja.

”En olisi niinkään huolissani aktiiviliikkujista.”

Suurin huoli liikkumisen määrän vähenemisestä tuntuu olevan ahkerilla liikunnan harrastajilla.

”En olisi niinkään huolissani aktiiviliikkujista. He kyllä löytävät liikkumisen mahdollisuudet tästäkin arjesta esimerkiksi virtuaalituntien tai kotitreenien avulla”, Husu sanoo.

”Tärkeintä on jollain tavalla ylläpitää arkiaktiivisuutta ja liikettä, ettei paikallaanolo valtaa liian isoa osaa päivästä. Se, että joutuu olemaan jonkin aikaa ilman totuttuja liikuntaharrastuksia, ei terveyden näkökulmasta ole vakavaa. Liikkumista voi sisällyttää arkisiin askareisiin monella tavalla. ”

Jos tarkoituksena on kuitenkin parantaa omaa suorituskykyä kotikaranteenin aikana, tarvitaan pidempikestoisia ja kuormittavia suorituksia. Tottuneiden liikkujien kannattaa harjoittaa kestävyyttä ja lihaskuntoa pitääkseen yllä kuntoaan.

Lue lisää: Miten kotona treenaava voi varmistaa, ettei kunto romahda? ”Et tarvitse kuin muutaman liikkeen”, neuvoo asiantuntija

Isoimmassa terveysriskissä ovat Husun mukaan henkilöt, jotka liikkuvat arjessaan jo valmiiksi vähän. Nyt heidän liikkumisensa määrä voi romahtaa, ja sillä voi olla terveydelle vakavia seurauksia. Mitä vähemmän liikkuu, sitä suurempi merkitys vähäiselläkin liikkumisella – tai liikkeen vähentymisellä – on.

”Eristyksen myötä myös kauppa- ja asiointimatkat vähenevät. Osalle ihmisistä ne ovat tärkeä osa päivittäistä liikkumista”, Husu kuvaa.

Jo ennestään vähän liikkuvilla voi olla haasteita löytää uusia tapoja, joilla korvata vähentynyt arkiaktiivisuus. Niiden, joiden päivittäinen aktiivisuus koostuu lähinnä arkiaskareista, voi taas olla vaikeampaa huomata liikkumisen määrän vähentyminen.

Moni ei välttämättä hahmota, miten ison palasen omasta aktiivisuudesta tavallinen työpäivä muodostaa. Kahvitauot ja lounaalle siirtymiset voivat jäädä kotioloissa pois ja pienetkin tauot pitämättä.

”Niillä on tärkeä merkitys paikallaanolon tauottamisen kannalta: noustaan ylös, ja kävellään muutama askel vesipisteelle tai kahvikoneelle”, Husu sanoo.

Vähän liikkuvilla juuri työpäivän kevyt liikuskelu voi olla yksi tärkeimmistä terveyttä ylläpitävistä asioista. Tilannetta voi pahentaa entisestään se, että kotona työasennot voivat olla huonoja.

Testi kertoo, saatko arjessasi tarpeeksi liikuntaa:

Paikallaan olo ja taukojen puute hidastavat lihasten verenkiertoa ja kehon aineenvaihduntaa. Lisäksi osa lihasryhmistä voi kuormittua eri tavoin kuin yleensä ja nivelet jäykistyä, jos kotitoimiston työasento on huono.

Taukojen puute ja huono ergonomia johtavat muun muassa niska-hartiaseudun jännityksiin ja jalkojen turvotukseen veren pakkautumisen takia. Pidempään jatkusessaan istumisella ja muulla paikallaanololla on yhteys useiden pitkäaikaissairauksien ilmaantumiseen. Näitä ovat esimerkiksi valtimosairaudet ja diabetes.

”Pelkkä seisomaan nouseminen tekee hyvää: asentoa ylläpitävät lihakset joutuvat heti töihin. Vielä parempi on, jos samalla vielä jaloittelee vähän.”

Husu suosittelee laskemaan, minkä verran omassa arjessa on ollut työmatkaliikuntaa.

Osaltaan liikettä vähentää myös työmatkaliikunnan pois jääminen. Riippuu ihmisestä, kuinka dramaattiset vaikutukset ovat.

”Työmatkaliikunnan merkitys riippuu toki siitä, käveleekö töihin viisi minuuttia vai puoli tuntia. Jos on tottunut tekemään työmatkan liikkuen viitenä päivänä viikossa, on sillä iso merkitys”, Husu sanoo.

Husu suosittelee laskemaan, minkä verran omassa arjessa on ollut työmatkaliikuntaa. Määrä kannattaisi korvata jollain tavalla.

Koska poikkeustilanne on itsessään uusi ja stressaava, ei omaa arkea kannata kuitenkaan laittaa liikunnan osalta täysin heti uusiksi.

”Nyt saa ja pitää olla armollinen itselle. Tällaisessa tilanteessa ei pidä vaatia itseltään liikaa, onhan meneillään muutoksia työkuvioissa, lasten koulunkäynnissä, asioinnissa ja niin edelleen”, Husu muistuttaa.

Uuden normaalin rakentaminen kannattaa Husun mukaan kietoa tuttujen rutiinien ympärille. Pienikin liike on parempi kuin ei mitään. Hyvä vaihtoehto on pohtia omaa arkeaan ja pienintä mahdollista muutosta, josta aloittaa.

”Uutta rutiinia kannattaa rakentaa maltillisesti ja keskittyä kerrallaan aina johonkin tiettyyn osa-alueeseen. Kannattaa miettiä, mihin olisi mahdollista tehdä omia pieniä rutiineja, jotka tuntuvat mielekkäiltä ja sopivilta omaan elämään. Onko joitakin arkisia toimintoja tai itselle tärkeitä, merkityksellisiä asioita, joihin voi lisätä liikettä?”

Lue lisää: Selkä voi kipeytyä etätöissä pahoin – Fysioterapeutti näyttää helpot keinot, joilla korjaat istuma-asennon ja luot kotiin seisomatyöpisteen

Juo vaikka kahvit seisten tai pidä puhelinpalaveri huoneessa jaloitellen.

Vaihtoehtoja on monia. Etätyötä tekevälle muutos voi olla oman työergonomian kohentaminen tai taukojen lisääminen.

”Tärkeintä on muistaa se, että arjessa on monia pieniä liikkumisen mahdollisuuksia. Liikkumisen voi ripotella lyhyiksi pätkiksi pitkin päivää: kaikki liike on pois paikallaan olosta. Käy ulkoilemassa lounastunnilla. Osallistu lasten etäliikuntatuntiin tai etsi verkosta kotitreenisessio. Juo vaikka kahvit seisten tai pidä puhelinpalaveri huoneessa jaloitellen. Tai voisiko vähentyneisiin, mutta pakollisiin asiointimatkoihin lisätä liikettä?” Husu summaa.

Jotta arkeen saa luotua uusia terveyttä tukevia rutiineja, on äärimmäisen tärkeää pitää kiinni jo vanhoista hyvinvointia ylläpitävistä rutiineista. Säännöllisen päivärytmin merkitys korostuu poikkeustilanteessa.

”Oli sitten uusi etätyötilanne tai lomautus, olisi hyvä pitää kiinni säännöllisistä nukkumaanmeno-, heräämis- ja ruokailuajoista ja lähteä kokeilemaan ja rakentamaan uusia liikkumistapoja tämän pohjalta”, Husu sanoo.