Eristäytyminen aiheuttaa monelle kriisin, joka etenee vaiheittain – Näistä merkeistä voit päätellä, mitä vaihetta käyt läpi juuri nyt

Koronapandemian aiheuttama eristäytyminen on muuttanut suomalaisten arkea rajusti. Psykologian professorin mukaan moni käy nyt läpi yksinäisyyden kriisiä. Hyvä uutinen on, että suurin osa sopeutuu. Merkkejä on ilmassa jo nyt.