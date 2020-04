Antti on ollut irti huumeista jo 18 vuotta. Hänelle tärkein apu irtautumisessa olivat Nimettömien narkomaanien kokoukset, jotka nyt on siirretty verkkoon. Kuva: Sami Kero / HS

Nimettömien narkomaanien kokoukset pidetään nyt verkkotapaamisina, ja muitakin huumeidenkäyttäjien tukipalveluja on supistettu. Entinen huumeidenkäyttäjä Antti kertoo, miksi tukiryhmät ovat niin tärkeitä.

Antti istuu videoyhteyden päässä kotisohvallaan. Hänen kotinsa näyttää skandinaavisen pelkistetyltä. Harmaa sohva, valkoiset seinät ja pöydänpinta vaaleaa puuta.

Antti on kuin kuka tahansa keskiluokkainen, vähän yli nelikymppinen suomalaismies. Hänen katseensa on ystävällinen. Hän puhuu selkeästi ja kuulostaa sivistyneeltä. Hänellä on perhe ja hän käy töissä.

Antin arjessa on kuitenkin yksi asia, joka erottaa hänen tavallisesta perheenisästä.

”Käyn kaksi kertaa viikossa Nimettömien narkomaanien kokouksissa”, hän kertoo.

Antti ei esiinny jutussa omalla nimellään, sillä Nimettömien narkomaanien (NA) toiminta perustuu nimettömyyteen. Hänen työpaikallaan eikä kaveripiirissäkään yleisesti tiedetä hänen huumetaustastaan.

Antti on luvannut avata Helsingin Sanomille sitä, miten koronaepidemia vaikuttaa entisen käyttäjän arkeen. NA:n toiminta perustuu säännöllisiin tapaamisiin, joissa tuetaan muita samassa tilanteessa olevia pysymään erossa huumeista. Ainoa edellytys kokouksiin osallistumisiin on halu lopettaa huumeidenkäyttö.

Antti on ollut kuivilla nyt 18 vuotta. Tapaamiset ovat koko sen ajan olleet tärkein asia hänen elämässään, hän sanoo. Alkuun hän kävi niissä kuusi kertaa viikossa.

”Jos minulle ei olisi näitä kokouksia, minulla ei olisi mitään muutakaan elämässä”, Antti kertoo.

”Olen kaivannut sitä välittävää halausta.”

Sitten tuli koronavirus ja kokoontumiset kiellettiin. NA-kokoukset on siirretty etäyhteyksien päähän – tietokoneella tai älypuhelimella hoidettavaksi. Enää kokouksiin tulijaa ei halata ovella.

”Olen kaivannut sitä välittävää halausta. Narkomaanielämä on vihamielinen alakulttuuri, jossa väärinkäytetään omaa kroppaa. Halaus on vastalääkettä sille”, Antti sanoo.

Hän on huolissaan niistä, jotka ovat vasta irtautumassa huumeriippuvuudesta. Antti osallistui itse aikoinaan ensimmäiseen NA-kokoukseensa niin, että kaveri haki hänet kotoa ja vei istuntoon.

”Ilman sitä kaveria olisin varmaan mennyt junan alle.”

Huumeidenkäyttäjien muitakin palveluja on supistettu. Päiväkeskusten toiminta on varsinkin pääkaupunkiseudulla lähes olematonta. Yhdessä syödyn lämpimän ruoan sijasta saa kylmän eväspaketin tai ruokakassin.

”Käyttäjät hakeutuvat korvaushoitoon, koska rajojen sulkeuduttua opioideista on pulaa kadulla.”

”Terveysneuvontaa ja hiv- ja hepatiitti-testausta sekä neulanvaihtoa on saatavilla, mutta kasvokkain tapahtuva kohtaaminen on supistettu minimiin”, kehittämispäällikkö Airi Partanen Terveyden- ja hyvinvoinnin laitokselta sanoo.

Helsingin kaupunki ja järjestöt ovat hänen mukaansa lisänneet kaduille jalkautuvaa työtä, jolla pyritään tavoittamaan varsinkin kaikkein huonoimmassa asemassa olevat.

”On niitä, jotka eivät nyt voi majailla kavereiden nurkissa. Ja kun ei päiväkeskukseenkaan pääse pesulle, se on ongelma hygienian ja tartuntariskin kannalta”, Partanen sanoo.

Akuutti hoitoonohjaus esimerkiksi vieroitushoitoon pyritään järjestämään kaikille sitä tarvitseville.

Esimerkiksi A-klinikoilla onkin nyt varauduttu korvaushoidon lisääntyvään tarpeeseen. Lääketieteellisen johtajan Kaarlo Simojoen mukaan Helsingin kaupunki on viimeisen viikon aikana lisännyt selkeästi lähetteitä opioidikorvaushoitoon.

”Myös käyttäjät itse hakeutuvat nyt korvaushoitoon, koska rajojen sulkeuduttua opioideista on pulaa kadulla”, Simojoki sanoo.

Hän on kuullut jo yksittäisistä apteekeista, joiden lääkevarastoihin on murtauduttu. Nyt kun rajat ovat kiinni, on Simojoen mukaan pieneen tilaan mahtuvia muuntohuumeita huomattavasti helpompi salakuljettaa maahan kuin vaikkapa 10 000 tablettia Subutexiä, joka vaatii rekassakin ison tilan.

”Monella on kestänyt kauan rakentaa luottamusta ja kontakteja tiettyyn paikkaan. Ne voivat nyt murentua.”

Kaarlo Simojoen mukaan asunnottomat, psykoottiset ja mielenterveysongelmaiset huumeidenkäyttäjät ovat nyt kaikkein haavoittuvimmassa asemassa.

”Heille on tärkeää, että samat ihmiset kohtaavat ja auttavat päiväkeskuksissa. Monella on mennyt pitkä aika rakentaa luottamusta ja kontakteja tiettyyn paikkaan. Ne voivat murentua nyt niiden kohdalla, joita ei tavoiteta etäyhteyksien kautta”, Simojoki sanoo.

Kaikilla ei hänen mukaansa ole laitteita, tai sitten pre paid -liittymästä loppuu data.

Vuonna 2017 Suomen NA teki jäsenkyselyn. Siihen vastasi 664 ihmistä. Yli kaksi kolmasosaa jäsenistä oli 25–44-vuotiaita, ja kyselyn mukaan keskimääräinen NA:lainen käy viikon aikana 2,8 kokouksessa.

Helsingin Sanomien toimittaja Anu Nousiainen seurasi NA:n helsinkiläisen Kivi-ryhmän avoimia kokouksia noin puolen vuoden ajan ja kirjoitti aiheesta Kuukausiliitteessä viime vuonna otsikolla Kiitos puhtaasta päivästä.

Jutussa luki, että tapahtui maailmassa mitä tahansa, sunnuntai-iltaisin nämä ihmiset tulevat tänne.

”Näissä poikkeusoloissa huumeiden käyttö voi tuntua entistä kurjemmalta.”

NA:n tiedotuksesta vastaa Jani, joka on mukana Antin videohaastattelussa. Hän yrittää mahdollistaa nyt kaikille tarvitseville pääsyn Nimettömien narkomaanien verkkotapaamisiin, joita järjestetään näissä poikkeusoloissa nyt noin sata viikossa.

”Jäsenet ovat aika hyvin löytäneet meidät verkostakin, mutta suurempi ongelma ovat ne, jotka olisivat nyt tulossa mukaan toimintaan”, Jani sanoo.

Hän esiintyy jutussa vain etunimellään, koska se kuuluu verkoston toimintaperiaatteisiin.

”Näissä poikkeusoloissa huumeiden käyttö voi tuntua entistä kurjemmalta ja esimerkiksi yksinäisyys saattaa korostua”, Jani sanoo. Toisaalta avunsaanti on myös helpottunut.

”Tarjolla on virtuaalikokouksia, joihin voi osallistua kuka tahansa anonyymisti vaikka vain kuuntelemalla.”

”NA:n infopuhelimesta saa apua edelleen ja myös tukea vaikkapa virtuaalikokoukseen osallistumiseen, jos tekniikka tuntuu vaikealta tai jos muuten kynnys on korkea.”

Antti muistelee kokeneensa olonsa lapsena hieman turvattomaksi ja ulkopuoliseksi, koska perhe muutti usein. Ei hän silti osaa sanoa tarkkaa syytä sille, miksi kokeili ensin kannabista ja sitten kovempia aineita.

Hänellä oli turvallinen keskiluokkainen perhe, huolehtivat vanhemmat ja yksi nuorempi sisarus.

”Olin yläasteiässä tosi kiinnostunut huumeista ja luin niistä kaiken”, Antti kertoo.

Hän halusi myös olla muiden arvostama ja kova jätkä. Vanhempien suuntaan kyse saattoi olla jonkinlaisesta kapinasta keskiluokkaista idylliä kohtaan. Jo alaikäisenä Antti tutustui pilvenpolttelijoihin ja jäi koukkuun.

”Muistan, että ne tunnit olivat tosi pitkiä, kun piti odotella kotona, että perhe on syönyt ja pääsen kaverin kanssa ostamaan pilveä”, hän muistelee.

Koulussa kävi entinen narkomaani pitämässä huumeidenvastaista luentoa, mutta Antti vain muistelee ihailleensa tämän kovaa elämänkokemusta.

”Se kuulosti coolimmalta kuin rokkistaran elämä.”

Pian entinen urheilijapoika osti vahvempia aineita.

”Muistelen kyllä, ettei myyjä olisi ensimmäisellä kerralla halunnut myydä minulle. Sain aika paljon vakuutella ja maanitella, etten todellakaan aio ruveta käyttämään aineita säännöllisesti.”

Hän aidosti ajatteli silloin, ettei fiksu ihminen jää oikeasti koukkuun. Alun jännittävä ja salainen vaihe oli kuitenkin pian ohi. Vanhemmat huomasivat käytön, jota ei mitenkään voinut enää salata. Lukio jäi.

”Koin, että en saanut elämästä mitään, jos en käyttänyt”, Antti sanoo.

”Vanhemmat lähettivät minut hoitojaksolle, mutta en sitoutunut siihen kunnolla.”

Hän palasi lukioon, mutta oli omien sanojensa mukaan itseriittoinen, ylimielinen ja ylpeä.

”Kertoilin kavereille ’sotajuttuja’ huumekokemuksistani, ja olin hyvin pian mukana taas pilviringissä.”

Vanhemmat sanoivat, ettei kotiin voi tulla, jos ei käy hoidossa.

”Olin hyvin pian asunnoton. Olin nuori ja nätti, mutta se oli aika kova paikka”, Antti kertoo.

Antti majaili usein jonkun tuttavan nurkissa, keitti heille puuroa, tiskasi ja kävi kaupassa. Osan huumeidenkäytöstä hän rahoitti pikkurikoksilla ja myymällä itsekin aineita. Hän varasti pyöriä ja murtautui pienten firmojen kassakaappeihin.

”Se hävettää eniten, että menin ihmisten koteihin, kun he eivät olleet paikalla”, Antti sanoo.

Hän meni jo puolessa vuorokaudessa hyvin huonoon kuntoon, jos ei saanut säännöllistä huumeannostaan. Siksi hän ei uskonut voivansa lopettaa huumeidenkäyttöä.

”Äitini kävi muutaman kerran hakemassa minut viettämään joulua lapsuudenkotiin. Sain häneltä tonnin aineisiin, että pystyin istumaan vanhempieni kanssa joulupöydässä parina päivänä”, Antti kertoo.

Kun kaveri talutti Antin ensimmäiseen NA-kokoukseen, hän kohtasi pöydän päässä tutut kasvot. Hän oli nähnyt tämän narkomaanikaverinsa viimeksi seitsemän vuotta sitten. Hänen tilanteensa oli silloin ollut sama kuin Antilla ensimmäiseen kokoukseen tullessa.

”Nyt kaveri oli saanut lihaa luiden ympärille, katsoi minua silmiin ja hymyili minulle iloisesti”, Antti kertoo.

Silloin hän ajatteli ensimmäisen kerran, että huumeeton elämä voisi olla mahdollista.

