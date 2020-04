Myönnetään, olen laiska laittamaan arkiruokaa. En ole aikeistani huolimatta saanut tavaksi suunnitella syömistä pitkälle seuraaviin päiviin ja kokata isoa määrää kerralla. Puhumattakaan, että jaksaisin testailla uusia reseptejä.

Tuntuu, että työ ja kaikki muut arjen askareet vievät niin paljon kaistaa ajattelusta, että usein ruoan suhteen ajaudun menemään sieltä, mistä aita on matalin.

Tuoreen tutkimustiedon mukaan en ole ainoa, joka kokee näin. Tilastokeskuksen vapaa-aikatutkimuksen mukaan lähes puolet suomalaisista pitää arkeaan raskaana. 43 prosenttia naisista ja 40 prosenttia miehistä kokee joutuvansa arjessa tekemään liian monia asioita.

Olen viime aikoina oppinut arvostamaan eineksiä ja puolivalmisteita, mutta usein tuntuu, että einesten suosimista pitäisi hävetä. Jos pystyy pääsemään jonkin arkiaskareen kohdalla helpommalla, miksi valita työläämpi vaihtoehto?

Ruoan laittaminen itse alusta asti on monelle suomalaiselle kunnia-asia. Kokkaamisesta saa toki nauttia, mutta ravitsemuksesta tulee kuitenkin helposti yksi suoritettava asia muiden elämän osa-alueiden joukossa.

Tässä muutama syy, miksi einekset ja puolivalmisteet ovat mainettaan parempia:

1. Annoskoko voi auttaa painonpudotuksessa

Syömisen ongelmista ja ylipainosta kärsinyt ystäväni kertoi, että hänelle einekset toimivat painonpudotuksen avittajina ja ruokarytmin ylläpitäjinä. Einekset voivat olla selvästi parempi vaihtoehto kuin lämpimän ruoan skippaaminen tai korvaaminen leivällä tai herkuilla.

Kun sopiva ruokamäärä on ollut hukassa, eineksistä voi saada suuntaa-antavaa mallia annoskoosta. Ateriasta saa heti monipuolisemman, jos sen rinnalle jaksaa lisätä tuoreita kasviksia ja täysjyväleipää.

2. Pakastetut kasvikset ovat yllättävän ravinteikkaita

Omat lempieinekseni ja -puolivalmisteeni löytyvät pakastealtaasta. Pinaattikeitto on arjen vakiohätävara, ja vihannessekoituksesta saa esimerkiksi quornin ja muutaman kastikkeen avulla nopeasti aikaiseksi maailman helpoimman vokin.

Kevätaikana pakastetut kasvikset voivat olla jopa tuoreita parempi vaihtoehto. Teollinen pakastusprosessi on niin nopea, että kasvisten ravintoarvot säilyvät melko hyvinä. Sen sijaan kevätaikaan tuoreena myytävät kasvikset ovat saattaneet odottaa varastossa pitkään ja sinä aikana menettää vitamiinejaan.

Myös elämän kriiseissä ja mielenterveyden järkkyessä einekset voivat nousta odottamattomaan arvoon.

3. Einekset pelastavat, kun voimat ovat vähissä

Voimat vievässä kuumetaudissa ruoanlaittoon ei meinaa riittää energiaa. Silloin on tärkeintä, että saa jotakin syödäkseen pienellä vaivalla ja nopeasti.

Myös elämän kriiseissä ja mielenterveyden järkkyessä einekset voivat nousta odottamattomaan arvoon. Uupumuksen, masennuksen tai suuren surun kohdatessa on ihan ok, että ruoanlaittoon panostaminen on vähemmällä huomiolla.

4. Eineksissä on myös hyviksiä

Moni pyrkii syömään mahdollisimman “puhdasta” eli vähän prosessoitua ruokaa.

Prosessointi tai lisäaineet eivät kuitenkaan tee ruuasta epäterveellistä, vaan ratkaisevaa on ravintosisältö. Roiskeläppäpitsassa on paljon rasvaa ja suolaa, mutta vähän kuitua. Jos kaupan hyllyltä nappaa esimerkiksi falafel-pyöryköitä ja hummusta ja koostaa niiden ympärille salaatin, kokonaisuus on heti ravintoarvoiltaan parempi.

Terveyden kannalta prosessointia merkittävämpää on eineksen suolapitoisuus ja tyydyttyneen rasvan määrä. Valmisaterioissa saisi suositusten mukaan olla suolaa enintään 0,75 grammaa sadassa grammassa. Jos tämä ylittyy, on hyvä kiinnittää huomiota päivän muiden aterioiden suolaisuuteen.

Mikäli haluaa välttyä ravintosisältöjen vertailemiselta, helpoimmalla pääsee valitsemalla sydänmerkkituotteen.

Einesten hyviksiin lukeutuvat myös viime vuosina lisääntyneet lukuisat kasviproteiinivalmisteet, joiden avulla lihan kulutusta on helppo vähentää. On kuitenkin hyvä muistaa, että vegaanius tai kasvipohjaisuus ei tarkoita samaa kuin terveellisyys, vaan vege-eineksistäkin löytyy heikkoja ravintosisältöjä.

Ravitsemus on kokonaisuus, jota ajoittainen eineksiin turvautuminen ei kaada.

5. Einekset ovat edistäneet tasa-arvoa

Kun suunnataan katse pitkälle historiaan, on selvää, että elintarviketeollisuus on osaltaan edesauttanut naisten siirtymistä työelämään. Ruoan valmistaminen alusta asti on työlästä ja aikaavievää.

Vaikka miehet ovat 1970-luvulta asti osallistuneet kotitöihin yhä enemmän ja enemmän, 2010-luvulla ruoanlaitto oli suomalaisissa avo- ja avioliitoissa edelleen vahvasti naisten harteilla.

Tutkimusten mukaan suomalaiset äidit ovat isiä uupuneempia, juuri sen takia, että monella arjen osa-alueella pyritään kohti täydellisyyttä. On paikallaan kysyä, vapautuisiko monessa perheessä äidin voimavaroja, jos ruoan laittamisen rimaa laskettaisiin hieman alemmas?

