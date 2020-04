Pääsiäinen tulee, ja monella jää etätöiltäkin aikaa tehdä muutakin kuin istua tietokoneen ääressä. Osa miettii, tarvitseeko kotonakin nyt siivota tehokkaammin kuin tavallisesti. Onko erityinen koronavirussiivous tarpeen?

Työterveyslaitoksen vanhempi asiantuntija Sirpa Laitinen laati maaliskuun lopussa Työterveyslaitoksen verkkosivuille siivousohjeita työpaikoille, mutta samantapaisia ohjeita voi hänen mukaansa soveltaa kotioloihinkin.

Säännöllinen siivous on toki epidemia-aikana tarpeellista. Erityisen tärkeää se on, jos kotona on flunssainen potilas.

Se ainakin tiedetään, että mitä likaisempi paikka on, sen todennäköisemmin siinä voi olla myös tautia aiheuttavia viruksia.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan uusi koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana kun henkilö yskii tai aivastaa. Virus voi tarttua myös kosketuksen kautta pinnoilta, joille on hiljattain päätynyt sairastuneen hengitystie-eritteitä.

Koronavirus voi joidenkin tutkimusten mukaan levitä myös pinnoilta, joilla se on ollut jo jonkin aikaa. Tiedot siitä vaihtelevat, miten kauan virus säilyy hengissä ja tartuttavana pinnoilla.

Laboratoriotutkimuksissa on havaittu, että virus voi säilyä pinnoilla muutamista tunneista muutamaan päivään. Pintojen osuus viruksen leviämisessä ei nykytiedon mukaan kuitenkaan ole merkittävä.

Helsingin Sanomat kirjoitti muun muassa yhdysvaltalaistutkimuksesta, jonka mukaan koronavirus voi säilyä tartuttavana pinnoilla jopa päiviä ja levitä ilmassakin tuntien ajan. Kyseisessä tutkimuksessa tutkittu koronavirus säilyi muovi- ja teräspinnoilla jopa tunteja. Viruksen säilyminen pinnoilla ei kuitenkaan vielä merkitse sitä, että se voisi tartuttaa ihmisiä.

Jos koronavirusta pinnoilta tai käsistä löytyy, siihen tehoaa Sirpa Laitisen mukaan ainakin periaatteessa tavallinen saippua.

1. Siivoa puhtaammista likaisiin päin

Kotonakin tilat siivotaan aina puhtaista kohteista likaisempiin päin.

”Siivoa aina ensin makuuhuoneet, sitten keittiö ja lopuksi wc-tilat. Ettei mennä siivotessa edestakaisin”, Laitinen ohjeistaa.

Varsinkin keittiö ja vessa pitäisi siivota eri aikaan ja eri välineillä. Vessanpesuun pitäisi aina muutenkin olla omat siivousvälineet. Myös keittiössä on Laitisen mukaan oltava omat rätit, eikä esimerkiksi tiskirätillä pidä pyyhkiä lattiaa.

2. Pyyhi pinnat, joihin kosketaan

Kaikki usein kosketeltavat pinnat, kuten kaukosäädin, puhelin, ovenkahvat, käsinojat, pöytäpinnat, valokatkaisijat, vesihanat pitäisi puhdistaa huolellisesti ja usein.

Kostea liina, jossa on yleispuhdistusainetta, riittää Laitisen mukaan hyvin tähän tarkoitukseen.

3. Käytä siivoushanskoja

Siivouksessa ylipäätään kannattaa käyttää siivoushanskoja: joko kertakäyttöhanskoja tai pestäviä kumihanskoja.

”Siivotessa altistuu kemikaaleille, jolloin iho voi ajan mittaan herkistyä pesuaineille”, Laitinen sanoo.

Koronavirukseen tehoaa saippua. Jos kotona kuitenkin on potilas, on siivoushanskoja hyvä käyttää myös vähentämään tartuntariskiä.

Uudestaan käytettävät siivoushanskat tulee aina pestä saippualla tai yleispuhdistusaineella käytön jälkeen.

4. Käytä yleispesuainetta

Tavallinen pesuaine riittää yleensä puhdistamaan pinnat, joita kosketellaan paljon. Pesuaine kannattaa laimentaa pullon kyljessä olevien ohjeiden mukaan. Se auttaa välttämään mahdolliset allergiset reaktiot.

Oman perheen vessassa ei tarvitse Laitisen mukaan käyttää desinfioivia pesuaineita.

”Paitsi jos perheessä on todettu covid-19-tauti, voi wc-pönttöön panna desinfioivaa pesuainetta”, Laitinen sanoo.

Koronavirusta erittyy myös ulosteen kautta. Pönttö kannattaa desinfioida myös, jos perheessä on ripulitautia, kuten norovirusta.

Ylipäätään, jos perheessä on flunssaa sairastava, on vessa syytä pestä tavallista huolellisemmin. Vessanpöntön lisäksi lavuaarin ja hanat voi pyyhkäistä desinfioivalla aineella. Laitinen muistuttaa, että lika kuitenkin pitää poistaa aina ensin pesuaineella.

”Ja desinfiointiaine pitää aina huuhdella pois”, Laitinen sanoo.

5. Tuuleta usein

Siivotessa kannattaa aina tuulettaa, mutta erityisesti niin on syytä tehdä, jos kotona on potilas.

”Tuuletus raikastaa ilmaa, mutta se voi myös laimentaa virusmäärää, jos huoneessa on joku yskivä”, Laitinen sanoo.

Vaikka koronavirus tarttuu lähinnä pisaratartuntana, sitä voi olla jonkin verran hengitysilmassakin.

Kun mattoja liikuttelee, pölyä nousee huoneilmaan. Tuulettaminen vie myös jonkin verran pölyä pois huoneesta. Mattoja ja vuodevaatteita voi Laitisen mukaan huoletta tuulettaa tuuletusparvekkeella tai pihalla.

6. Pese ja kuivaa siivousvälineet siivouksen jälkeen

Siivousrätit pitää pestä aina jokaisen siivouskerran jälkeen ainakin vedellä ja pesuaineella. Sen jälkeen ne pannaan kuivumaan eikä siirretä kosteina siivouskaappiin.

”Myös rättien kuivaaminen vie niistä mikrobeja pois”, Laitinen kertoo.

Paras tapa puhdistaa siivousrätit on pestä ne 90 asteen pesuohjelmassa pesukoneessa.

7. Pyykkää riittävän kuumassa vedessä

”Myös ainakin covid-19-tautiin sairastuneen vuodevaatteet olisi hyvä pestä 90 asteessa, mutta virukset todennäköisesti tappaa myös pitkä pesuohjelma 60 asteessa”, Laitinen sanoo.

Hän muistuttaa, että uudelleen käytettäviksi tarkoitetut kasvomaskit pitäisi pystyä pesemään 90 asteen pesuohjelmalla. Niiden pitäisi siis olla materiaalista, jotka voi tarvittaessa keittää.

”Hengityssuojain on niin lähellä nenää ja suuta, että mahdolliset virukset pesivät siinä varmasti.”

8. Sulje sekajätepussi huolellisesti

Varsinkin, jos perheessä on flunssapotilas, roskakorien ei saa antaa täyttyä ihan äärimmilleen. Ne pitää viedä jäteastiaan viimeistään, kun jäteämpäristä on täyttynyt noin kolme neljäsosaa.

”Sekajätepussit suljetaan tiiviisti solmimalla ristiin tai teippaamalla”, Laitinen ohjeistaa.

Kartongit ja muovit voi viedä jäteastioihin irrallaan entiseen tapaan. Sekajätepussien tiiviillä sulkemisella suojataan Laitisen mukaan jätehuollon työntekijöitä.

”Sekajäteastiaa tyhjennetään usein aika tiiviiseen tahtiin, jolloin siellä voi olla viruksia vielä tyhjennysvaiheessa”, Laitinen sanoo.

Biojäteastiaan tulee Laitisen mukaan nopeasti hometta, joka tuhoaa viruksia.

9. Riisu ulkovaatteet eteisessä

Tässä tilanteessa on Laitisen mielestä erittäin hyvä asia, että suomalaiset ottavat ulkokengät pois jalasta sisälle tullessaan.

”Kenkien pohjien välityksellä kotiin voi kulkeutua esimerkiksi ihmisten sylkeä kadulta”, Laitinen sanoo.

Ulkona voi halutessaan Laitisen mielestä käyttää hanskoja, jotka voi pestä välillä. Hänen mukaansa esimerkiksi nahkahanskoissa eivät mahdollisesti ulkoa julkisista tiloista tarttuneet virukset kuitenkaan elä kovin kauan, koska hanskojen pinta on niin kuiva.

”Uusi koronavirus ei elä tartuttavana pinnoilla kovin kauan”, Laitinen sanoo.

Jos hanskat asettaa johonkin koriin ulkoa tullessa, virukset todennäköisesti häviävät niiden pinnalta muutamassa tunnissa.

10. Pese kädet, kun tulet ulkoa

Ulkovaatteiden riisumisen jälkeen on edelleen hyvin tärkeää pestä kädet huolellisesti vedellä ja saippualla.