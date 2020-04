Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä on todettu tähän mennessä yli kaksi tuhatta koronavirustartuntaa, mutta todellisuudessa vain osa tartunnoista on todennettu. Joukossamme liikkuu todennäköisesti monikymmenkertainen määrä oireettomia tai lieväoireisia tartunnan saaneita, joita ei ole testattu, kertoo Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen uusi tutkimus.

Merit Melin Kuva: THL

Tulokset ovat vasta alustavia, joten THL:n erikoistutkija Merit Melin ei tässä vaiheessa halua arvioida testaamattomien koronatapausten määrää.

Tarkempaa tietoa on luvassa kuitenkin huhtikuun lopussa. THL aloitti viime viikolla satunnaisotantaan perustuvan väestötutkimuksen eri ikäryhmissä ja eri alueilla Suomessa. Satunnaisotanta antaa Melinin mukaan alustavaa tutkimusta luotettavampaa tietoa myös oireettomien tai hyvin lieväoiresten tartunnan saaneiden osuudesta väestössä.

Varmaa on Melinin mukaan kuitenkin se, että samalla kuin todennettujen tautitapausten määrä kasvaa, myös tunnistamattomien tapausten määrä lisääntyy.

Millaisia johtopäätöksiä siitä pitäisi tehdä, Merit Melin?

”Koska suurella osalla koronavirusinfektio voi olla hyvinkin lieväoireinen tai oireeton, virusta voi tartuttaa tietämättään. Tämän vuoksi jokaisen olisi syytä välttää ihmiskontakteja ja noudattaa hyvää käsihygieniaa tartunnan mahdollisuuksien minimoimiseksi. Eristystoimenpiteillä pyritään suojelemaan COVID-19 tartunnalta erityisesti niitä, jotka ovat suurimmassa riskissä saada vakavan taudin.”

Influenssakausi on parhaillaan hiipumassa. Tarkoittaako se myös sitä, että yhä useamman flunssaoireista kärsivän onkin syytä epäillä koronaa?

”Kyllä se periaatteessa voisi sitä tarkoittaa. Hengitystieinfektioita aiheuttavia viruksia on paljon, mutta tällä hetkellä koronaa on syytä epäillä aina, jos potee hengitystieinfektion oireita.”

Siitepölykausi on alkanut ja moni kärsii aivastelusta, nenän vuotamisesta ja kutinasta. Miten allergian voi erottaa koronasta?

”Nuha ei ole tyypillinen oire koronassa, mutta kun tapausten määrä on kasvanut, myös oireiden kirjo on laajentunut. On havaittu, että esimerkiksi joissain tapauksissa koronatartunnan saaneilla lapsilla on ollut nuhaa ennen muita oireita. Usein kuitenkin ne, joilla on allergiaa, tunnistavat sen oireet.”

Makuaistin menetyksen tiedetään olevan yksi koronan oireista. Voiko koronavirustartuntaa tunnistaa oireiden perusteella?

”Ei, oireiden perusteella koronavirusta ei voi luotettavasti tunnistaa. Oireita on laaja skaala nuhasta yskään, väsymykseen, hengenahdistukseen ja kuumeeseen. Samoja oireita aiheuttavat kuitenkin myös muut virukset.”

Mitä pitää tehdä, jos saa tällaisia oireita?

”Eristää itsensä muista ja välttää kontakteja mahdollisimman paljon, jotta ei tartuta virusta eteenpäin.”

Miten kauan eristystä pitää jatkaa?

”Nykykäsityksen mukaan virusta on hengitysteissä niin kauan kuin on oireita. Kun oireita ei enää esiinny, virusta ei todennäköiseti enää tartuta. Ohjeistuksen mukaan erityksessä pitää olla niin kauan kun on oireita, ja sen lisäksi vielä yhden oireettoman päivän ajan. Jos koronavirus on varmennettu testillä, eristyksissä tulisi olla vähintään seitsemän päivää oireiden alkamisesta, tai niin kauan kuin on oireita, ja sen lisäksi vielä yhden päivän ajan.”

Mitkä oireet ovat merkki siitä, että nyt on syytä ottaa yhteyttä terveydenhuoltoon?

”Jos on hengitystieinfektion oireita ja epäilee uuden koronaviruksen aiheuttamaa infektiota tai altistusta koronavirukselle, tulisi olla yhteydessä omaan terveydenhoitoyksikköön, missä päätetään testaamisen tarpeesta.”

THL keräsi alustavaa tutkimustaan varten kolmen viikon ajalta satunnaisia verinäytteitä Huslabin kliinisen kemian laboratoriosta. Otokseen valittiin 442 näytettä 15–90-vuotiailta naisilta ja miehiltä, jotka olivat antaneet verinäytteen jonkin aivan muun syyn kuin koronavirusepäilyn takia.

Näytteet tutkittiin ilman henkilötunnisteita.

Viikolla 13 otoksessa oli 145 näytettä, joista koronaviruksen vasta-aineita löytyi 0,7 prosentissa, viikolla 14 otoksia oli 150 eikä vasta-aineita löytynyt lainkaan. Viikon 15 otoksen 147 näytteessä 3,4 prosentissa havaittiin vasta-aineita.

”Vaikka tulos on tässä vaiheessa hyvin alustava, se on kuitenkin saman suuntainen kuin Tanskassa verenluovuttajilla tehdyn vasta-ainetutkimuksen tulos”, Melin kertoo.