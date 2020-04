”Kamalinta oli epäonnistumisen ja epäkelpoisuuden tunne. Kun joutui sanomaan työntekijälle, että sori, et saa tulla töihin”, sanoo tanssinopettaja ja tanssikoulu StepUpin hallituksen puheenjohtaja Marco Bjurström.

Hän on joutunut lomauttamaan koronan aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi yli 50 tanssinopettajaa ja 15 vastaanottohenkilöä.

”Se oli kauheata. Se on kauheata vieläkin”, Bjurström sanoo.

Lisäksi juontajana ja viestintäkouluttajana toimiva Bjurström on itse ”totaalisen työtön” – ensimmäistä kertaa elämässään.

”Se tunne ja taakka, mikä tulee siitä, kun ei voi tehdä sitä rakasta työtä, jota on aina voinut tehdä”, hän kuvaa.

Bjurströmin tunteet jakaa nyt moni suomalainen. Vähintään 20 hengen yrityksissä yt-neuvottelujen piirissä on Suomessa jo lähes 450 000 ihmistä. Syynä on koronapandemian aiheuttama poikkeustila, jolle yksittäinen yrittäjä ei voi mitään.

Mutta miksi se silti aiheuttaa epäonnistumisen tunteita?

”Monia ahdistaa”, toteavat Työterveyslaitoksen tutkija Heli Ansio ja erityisasiantuntija Pauliina Mattila-Holappa.

”Lomautukset ovat aina iso stressitekijä niin työnantajalle kuin työntekijällekin, saati sitten nykytilanteessa, johon ei voi vaikuttaa ja jonka päättymisestä ei ole tietoa”, sanoo Mattila-Holappa.

Ansio on puolestaan perehtynyt siihen, millaisia seurauksia koronatilanteella on ollut taidetyöntekijöiden työllisyyteen. Hän on ollut mukana esittävän taiteen turvallisuusjohtamista kehittävässä Floor is Yours -verkkoseminaarissa, johon osallistui pari sataa taiteilijaa.

Vaikka itsesyytökset ovat nykytilanteessa irrationaalisia, ne kumpuavat asiantuntijoiden mukaan usein siitä, että työnantaja kokee pettäneensä työntekijöidensä luottamuksen. Jutun lopussa molemmat antavat viisi vinkkiä siitä, miten työnantaja tai yksin työskentelevä freelancer voi käsitellä tilanteen aiheuttamaa ahdistusta.

”Oli moraalisesti selvää, että emme voineet jatkaa. Opetus lopetettiin saman tien”, Marco Bjurström sanoo. Kuva: Kalle Koponen / HS

”Kaikki tapahtui päivässä.”

”Yrittäjyydessä on paljon ihanaa, mutta tämmöiset hetket ovat kammottavia. Jos kyseessä olisikin vain oma henki ja jaksaminen, mutta kun on vastuussa kymmenistä ihmisistä ja heidän perheistään”, Bjurström sanoo.

Kaikki tiivistyi yhteen päivään, jonka Bjurström tulee muistamaan koronapäivänä.

Torstaina 12. maaliskuuta StepUpin johto oli vetäytynyt Hanasaaren kulttuurikeskukseen suunnittelemaan kesän ja syksyn toimintaa. Henki oli innostunut.

Puolen päivän aikoihin työ keskeytyi hallituksen tiedotustilaisuuteen, jossa kaikki yli 500 hengen yleisötapahtumat kiellettiin. Kielto ei koskenut yksityisiä tanssikouluja, mutta Bjurström teki johtopäätökset: ”Oli moraalisesti selvää, että emme voineet jatkaa. Opetus lopetettiin saman tien.”

Hän aloitti lähiesimiesten kanssa soittokierroksen Helsingin, Espoon ja Vantaan toimipisteiden opettajille ja vastaanottohenkilöille. Myös tulevan A Chorus Line -musikaalin koe-esiintymiset ja harjoitukset peruttiin toistaiseksi.

Saman tien alkoi tippua tietoja myös hänen omien luentojensa ja juontokeikkojen peruuntumisesta.

”Kaikki tapahtui päivässä”, Bjurström kertoo.

”Valtaosa on nuoria, joilla ei ole minkäänlaista taloudellista puskuria. Oli hirveän julmaa sanoa, että työt loppuivat nyt.”

Hiukan myöhemmin StepUp lomautti kaikki opettajat ja vastaanottohenkilöt, joista suuri osa on määräaikaisia tai osa-aikaisia. Heille maksettiin kahden viikon palkka.

”Valtaosa on nuoria, joilla ei ole minkäänlaista taloudellista puskuria. Tiedän, että poikkeustilanteelle ei voi mitään, mutta sieluun sattuu, kun joutuu olemaan välikätenä pilaamassa työntekijöiden elämää. Oli hirveän julmaa sanoa, että työt loppuivat nyt”, Bjurström sanoo.

Bjurström omistaa myös kaksi Pompier-ravintolaa veljensä ja tämän vaimon kanssa. Ne suljettiin pari viikkoa tanssikoulun jälkeen. 18 työntekijää lomautettiin, mutta muutama on palannut pyörittämään vastikään käynnistettyä take away -palvelua.

Tanssikoulu käynnisti verkossa tanssitunnit, joista osa on ilmaisia ja osa maksullisia. ”Jotakin yhteyttä oppilaisiin pitää olla”, Bjurström sanoo.

Tulevaisuus pelottaa, sillä kukaan ei tiedä, miten kauan poikkeustilanne jatkuu.

”Onneksi sekä ravintolat että tanssikoulu ovat velattomia, Kaikki ei romahda heti. Mutta on selvää, että kun liikevaihto tyrehtyy ja kiinteät kulut juoksevat, lainaa on jossain vaiheessa pakko hakea”, Bjurström sanoo.

”Jos olisimme joutuneet palauttamaan rahat, olisimme kaatuneet saman tien.”

Vaikka töihin päästäisiin palaamaan kesällä, tuloja ei tule vielä vähään aikaan. Ensiksi on tarkoitus pitää tunnit, jotka jäävät keväällä pitämättä ja jotka oppilaat ovat jo maksaneet.

Bjurström on yhtä kaikki kiitollinen asiakkailleen: ”Onneksi he ovat ymmärtäneet tilanteen. Jos olisimme joutuneet palauttamaan rahat, olisimme kaatuneet saman tien.”

Myös oma työttömyys on vuonna 1982 tanssialan uransa aloittaneelle Bjurströmille uutta. ”Ihmeellinen kokemus”, hän sanoo.

”Yrittäjänä ja freelancerina olen tietysti tottunut siihen, että välillä töitä on vähemmän. Tiukkoja paikkoja on ollut. On ollut produktioita, jotka ovat menneet päin hemmettiä. Mutta silloin työtä on pitänyt tehdä kahta kauheammin, että saa velat maksettua.”

Eniten Bjurströmiä ahdistaa sosiaalinen eristäytyminen. ”Sitä on todella vaikea sietää. Tanssitunnit ja luennothan ovat hyvin sosiaalisia tilanteita.”

Ahdistavalta tuntuu myös noudattaa valtiovallan asettamia sääntöjä.

”Aivoni tajuavat, että poikkeustoimet ovat välttämättömiä. Käynhän päivittäin läpi tietoja tartunnan saaneita ja kuolleita koskevia tilastoja. Silti jokin sydämen ydin ei suostu tajuamaan sitä. Kiellot tuntuvat vapaudenriistolta”, hän erittelee.

Myönteisyyttä on vaikea pitää yllä.

”Vaikka yritän ajatella, että on kivaa tehdä kävelyretkiä ulkona ja digitoida vanhoja valokuvia, päällimmäisenä jäytää pelko ja ajatus: Ei hemmetti, tämä on hirveää.”

Työnantajan ahdistuminen kumpuaa empatian tunteista, arvioi Työterveyslaitoksen erityisasiantuntija Pauliina Mattila-Holappa. Hän ei ota kantaa StepUpin tilanteeseen, vaan kommentoi asiaa yleisellä tasolla.

”Jos työnantaja ymmärtää, millaisia vaikutuksia lomautuksella on työntekijän taloudelliseen tilanteeseen, se voi aiheuttaa hänelle riittämättömyyden tunnetta. Työntekijälle tämä työnantajan ymmärrys on kuitenkin voimavara”, Mattila-Holappa muistuttaa.

Uuteen tilanteeseen voi saada voimia myös esimerkiksi muistelemalla vanhoja vastoinkäymisiä, joista on selvitty. Helpotusta tuo myös se, jos pystyy ”tuunaamaan” työtä nykytilanteeseen sopivaksi, etsimään uusia haasteita ja luomaan uuteen tilanteeseen sopivia rutiineja.

Hän neuvoo viisi keinoa, joilla työnantaja voi helpottaa omaa ja työntekijöidensä tilannetta:

1. Pyri näkemään vaikeat ratkaisut osana työnantajan roolia ja toimimaan näilläkin reunaehdoilla mahdollisimman hyvin. Yrityksen elinkelpoisuus on työntekijöidenkin etu.

2. Vaali itsekritiikin sijasta itsemyötätuntoa. Suhtaudu itseesi samalla lempeydellä kuin suhtautuisit vastaavassa tilanteessa olevaan ystävään tai kollegaan.

3. Hyväksy tosiasia, että vaikka olisit kuinka hyvä ja sinnikäs, et pysty yksin ratkaisemaan kaikkea. Pyri vaikuttamaan siihen, mihin voit vaikuttaa ja hyväksy se, että kaikkeen et voi.

4. Autat työntekijöitäsi parhaiten viestimällä tilanteesta mahdollisimman avoimesti ja johdonmukaisesti ja järjestämällä heille mahdollisuuksien mukaan tukitoimia.

5. Osoita työntekijöille arvostusta ja kiinnostusta heidän hyvinvoinnistaan. Se antaa tutkimusten mukaan työntekijöille voimia vaikeassa tilanteessa.

”Taidetyö vaatii aina kykyä sietää epävarmuutta”, sanoo Työterveyslaitoksen tutkija Heli Ansio. ”Tämä tilanne vaatii sitä kyllä hirmuisesti.”

Vaikka poikkeustoimet ovat väistämättömiä, syyllisyyden ja ahdistuksen tunteet voivat hänen mukaansa olla kovia. ”Monia pelottaa ja suututtaa: Miksi emme saakaan esittää projektiamme? Meneekö työ hukkaan?”

Silloin työryhmien vetäjät, kuten teatteriohjaajat tai yhtyeitä luotsaavat artistit joutuvat olemaan vahvoja ja kannattelemaan myös muita: Kyllä tästä selvitään.

Ansio listaa viisi verkkoseminaarissa esiin noussutta keinoa, joilla tilannetta voi helpottaa:

1. Tee siirtymäriitti, esimerkiksi hautajaiset roolille tai projektille, joka ei koskaan päässyt näyttämölle.

2. Harjoita taitojasi kotioloissa mahdollisuuksien mukaan.

3. Tee asioita, jotka tuntuvat hyviltä. Vietä aikaa läheisten kanssa. Liiku.

4. Tartu rohkeasti uusiin mahdollisuuksiin, apurahoihin ja tukiin sekä taiteen esittämiseen tai opettamiseen verkossa. Älä kuitenkaan yritä ylisuorittaa. Koronaan liittyvä huoli ja poikkeustilanteeseen sopeutuminen vaativat paljon energiaa. Valitse tarkkaan, mihin käytät voimasi ja muista, että sinun ei tarvitse hakea jokaista apurahaa, järjestää livestriimiä eikä säveltää seuraavaa suurteosta juuri nyt.

5. Vaali ylpeyttä omasta ammatistasi ja alastasi. Taidetta tarvitaan aina. Myllerrysten jälkeen ja jo niiden aikana se nousee esiin ensimmäisten joukossa.

Bjurström huomaa oppineensa myös jotakin myönteistä: ”Olen huomannut, että yllättävän monta asiaa voi hoitaa etäkokouksilla. Tietokoneen ääressä on pidetty jopa pari viini-iltaa ystävien kesken.”

Viini-iltoja hän ei aio tulevaisuudessa viettää etänä, mutta kokemukset etäopetuksesta ovat olleet innostavia. Myös ravintolan kehittämät take away -palvelut voisivat hänen mukaansa ehkä jäädä pysyviksi.

Tärkeintä on hänen mukaansa kuitenkin se, että tilanne on opettanut huomaamaan niiden asioiden arvon, joita aiemmin piti itsestäänselvyyksinä.

”Olin luullut, että jokin New Yorkin matka olisi minulle tärkeä. Mutta yhtään ei harmita, vaikka en pääse sinne. Sen sijaan ikävöin ihan normaalia arjen työtä ja sen tuomia kohtaamisia. Sitä arvostan ja rakastan vastedes entistä enemmän.”