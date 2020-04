Koronavirus voi tarttua ihmisistä kissoihin ja koiriin, vahvistavat tuoreet esimerkit maailmalta.

Vastikään koronavirustartunta on havaittu esimerkiksi kahdella New Yorkissa asuvalla kissalla sekä Bronxin eläintarhan kolmella leijonalla ja viidellä tiikerillä, kertoo CNN.

Uuden koronaviruksen Sars-CoV-2:n on todettu tarttuvan myös eläimestä toiseen. Yhdysvalloissa suositellaankin nyt välttämään koirien kanssa suuria ihmis- ja eläinjoukkoja, kuten koirapuistoja.

”En jaksa uskoa, että kissoilla tai koirilla olisi merkitystä taudin leviämiseen Suomessa.”

Koiria tai kissoja ei tarvitse koronaviruksen takia kuitenkaan pelätä, vakuuttaa tautiekologian tutkijatohtori Tuomas Aivelo.

Koirat ja kissat eivät yleensä tartuta virusta ihmiseen. Tartunta edellyttää nykytiedon mukaan suurta virusannosta tai läheistä kontaktia, joka kestää pidemmän aikaa.

”En jaksa uskoa, että kissoilla tai koirilla olisi merkitystä taudin leviämiseen Suomessa. Jos itsellä on koronavirustartunta, suojaväliä lemmikkiin kannattaa pitää”, Aivelo sanoo.

Tutkimuksista tiedetään, että uusi koronavirus Sars-CoV-2 voi tarttua kissoihin.

”Kissojen solureseptori on samanlainen kuin ihmisillä, sioilla ja muilla kädellisillä. Sitä ei kuitenkaan tiedetä, johtaako kissan saama tartunta vakavaan sairastumiseen tai levittävätkö kissat tautia”, hän sanoo.

Kiinan Wuhanissa on Aivelon mukaan löytynyt useampia koti- ja kulkukissoja, joilla on todettu uuden koronaviruksen vasta-aineita. Kissoilla ei kuitenkaan raportoitu taudin oireita. ”Tosin kuka laskisi kissojen oireita tilanteessa, jossa ihmisiä kuolee tautiin”, Aivelo lisää.

Uutta koronavirusta on havaittu myös joillakin koirilla. ”Koirat tulevat lähelle ihmistä ja saattavat esimerkiksi nuolla naamaa, joten ne saattavat saada tartunnan helpommin kuin etäisyyttä pitävät kissat”, Aivelo sanoo.

Yhdysvalloissa sairastuneilla kissoilla oli lieviä hengitystieoireita ja eläinlääkärit uskoivat niiden paranevan.

Koronavirukset ovat laaja virusten ryhmä, joita esiintyy useissa eläinlajeissa. Useimmat niistä eivät leviä ihmisistä eläimiin tai päinvastoin.

Uuden koronaviruksen uskotaan kuitenkin alun perin siirtyneen eläimestä ihmiseen.

Torstain Dagens Nyheter kertoi Kiinassa tehdystä kokeesta, jossa havaittiin, että uusi koronavirus tarttui ihmisistä kissoihin ja hillereihin ja synnytti niissä vasta-aineita. Kissat myös tartuttivat viruksen toisiin, samassa huoneessa olleisiin kissoihin.

Koirien joukossa ei samaa havaittu. Virus ei tarttunut liioin sikoihin, kanoihin eikä ankkoihin.

Hongkongissa oli tutkittu tutkittu Sars-CoV-2-viruksen tarttumista 20 koiraan ja 10 kissaan. Viruksen perimää löytyi kahdesta koirasta ja yhdestä kissasta. Tulos viittaa lehden mukaan siihen, että virus tarttuu lemmikkeihin harvoin eikä eläimillä ole merkitystä covid-19-taudin leviämisen kannalta.

Uusi koronavirus on vastikään havaittu kahdella lemmikkikissalla, jotka asuvat eri puolilla New Yorkia. Tapaukset olivat ensimmäisiä kissoilla todettuja koronavirustartuntoja Yhdysvalloissa.

Toinen kissoista sai tartunnan todennäköisesti naapurissa asuvalta koronavirukseen sairastuneelta ihmiseltä. Toinen kissa sai viruksen omistajaltaan, joka oli sairastunut ennen kissaansa. Tauti ei kuitenkaan tarttunut saman omistajan toiseen kissaan, joka asui samassa taloudessa.

Molemmilla sairastuneilla kissoilla oli lieviä hengitystieoireita ja eläinlääkärit uskoivat niiden paranevan.

Bronxin eläintarhassa kuivasta yskästä kärsinyt malajintiikeri Nadia sai koronatestissä positiivisen tuloksen.

CNN kertoo myös, että New Yorkin Bronxin eläintarhan kahdeksan isoa kissaeläintä on saanut koronavirustartunnan. Eläintarha on ollut suljettuna maaliskuun 16. päivästä saakka, jolloin kuivasta yskästä kärsinyt malajintiikeri Nadia sai koronatestissä positiivisen tuloksen.

Samoja oireita havaittiin kolmella muulla tiikerillä ja kolmella afrikanleijonalla, joissa todettiin niin ikään koronatartunta. Positiivisen testituloksen sai myös yksi oireeton tiikeri. Nyt oireet ovat eläintarhan mukaan jo hellittäneet ja eläimet käyttäytyvät normaalisti.

Kissat olivat saaneet tartunnan covid-19-tautiin sairastuneelta hoitajalta.

”Jos viranomaiset määräävät, että ihmiset eivät saa olla kanssakäymisissä lemmikkinsä kanssa, syntyy riski tarpeettomasta huolesta.”

Yhdysvaltain valvontaviranomainen neuvoo nyt pitämään kissat ja koirat erossa toisistaan tai tuntemattomista ihmisistä. Kissat tulisi ohjeiden mukaan pitää mahdollisuuksien mukaan sisätiloissa. Koirat pitäisi ulkoiluttaa hihnaan kytkettyinä ja pitää ne noin kahden metrin etäisyydellä muista ihmisistä ja eläimistä.

Yhdysvalloissa suositellaan myös välttämään koirien kanssa suuria ihmis- ja eläinjoukkoja, kuten koirapuistoja. Jos ihminen on sairas, hänen tulisi ohjeiden mukaan pidättäytyä silittelemästä, halailemasta ja pussailemasta lemmikkiään eikä antaa lemmikin nuolaista itseään.

Jos joku epäilee tai tietää sairastavansa covid-19-tautia, jonkun muun perheenjäsenen tulisi huolehtia hänen lemmikistään. Jos se ei ole mahdollista, ihmisen tulisi käyttää suojavarusteita lemmikkien läheisyydessä ja pestä kätensä ennen ja jälkeen kosketusta lemmikkinsä kanssa.

Myös Ruotsin apulaisvaltakunnanepizootologi Karl Ståhl kertoo saaneensa runsaasti kyselyitä siitä, mitä omistajan tulisi tehdä siinä tilanteessa, jos hän on itse sairastunut covid-19-tautiin tai jos hänen koiransa yskii. Ståhl neuvoo noudattamaan karanteenia ja pitämään etäisyyttä ihmisiin ja muihin eläimiin.

”Suurin osa tartunnan saaneista ruotsalaisista ei todennäköisesti tiedä saaneensa tartuntaa ja heidän oireensa ovat lieviä. Jos viranomaiset sitten määräävät, että he eivät saa olla kanssakäymisissä lemmikkinsä kanssa tai että lemmikit täytyy pitää sisätiloissa, se aiheuttaa riskin tarpeettomasta huolesta eikä vähennä tartuntoja”, Ståhl sanoo.

Ruotsissa ei myöskään pidetä tarpeellisena eläinten testaamista laajasti. Samalla kannalla on myös Tuomas Aivelo.