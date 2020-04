Paras tapa immuniteetin selvittämiseen on kaksivaiheinen vasta-ainetesti, joka tehdään verikokeesta. Kuvassa vasta-ainetestiä otetaan sormesta Mehiläisen drive-in-testiasemalla. Kuva: Mika Ranta / HS

On odotettavissa, että koronaviruksen sairastaneille kehittyy immuniteetti, joka kestää todennäköisesti ainakin muutamia vuosia, arvioi Helsingin yliopiston immunologian professori Seppo Meri.

Immunologian professori Seppo Meri

”Useimmista virusinfektioista ihmiselle jää pääsääntöisesti jonkinlainen immuniteetti. On harvinaista, että ihminen sairastaisi saman viruksen aiheuttaman taudin toistamiseen”, hän toteaa.

Poikkeuksena ovat kuitenkin henkilöt, joilla on immuunipuutos tai muu immuniteettia heikentävä tila.

Toistaiseksi taudin on virallisten tietojen mukaan sairastanut kuitenkin vasta yksi tuhannesta suomalaisesta. Siksi tauti voi edelleen lähteä leviämään hallitsemattomasti.

”Jos ihmiset kokoontuvat yhteen vaikka vappuna, virus voi ryöpsähtää joukossa ja kulkeutua sitten laajemmalle”, Meri sanoo.

Paras tapa immuniteetin selvittämiseen on kaksivaiheinen vasta-ainetesti.

Maailman terveysjärjestö WHO varoitti perjantaina, että covid-19-taudin sairastaneille ei pitäisi myöntää koronapasseja tai muita tartuntariskistä vapauttavia todistuksia, koska taudin luomasta immuniteetistä ei ole varmuutta.

”Tämä ei tarkoita, etteikö suojaavaa vaikutusta olisi, vaan sitä, että asiasta ei vielä ole tieteellistä näyttöä”, toteaa tutkimuspäällikkö Arto Palmu Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Hän muistuttaa, että WHO ei voi julkistaa arvailuihin perustuvaa tietoa.

Tutkimuspäällikkö Arto Palmu

THL tutkii parhaillaan vasta-ainetesteillä, kuinka paljon uusi koronavirus on levinnyt Suomessa. Ensimmäisiä tietoja on luvassa vielä tämän viikon aikana.

Paras tapa immuniteetin selvittämiseen on Meren mukaan juuri sellainen kaksivaiheinen vasta-ainetesti, jollaista THL:kin käyttää tutkimuksessaan. Testi tehdään verikokeesta.

Ensimmäisessä vaiheessa selvitetään, onko verestä erotetussa seerumissa koronaviruksen vasta-aineita. Tulos selviää yhden päivän aikana. Toisessa vaiheessa seerumiin sekoitetaan elävää koronavirusta. Sitten katsotaan, säilyykö virus elävänä seerumissa. Jos ei säily, se viittaa siihen, että ihminen voi olla immuuni virukselle. Tämä vaihe kestää 2–3 vuorokautta.

Oireeton tauti ei välttämättä ole ollut tauti ollenkaan, jolloin siitä ei ehkä jää immuniteettia.

Julkisuudessa on esitetty arvioita, että raju covid-19 aiheuttaisi vahvemman immuniteetin kuin lievänä tai oireettomana sairastettu tauti.

Tämä voi Meren mukaan pitää osittain paikkaansa. Oireeton tauti ei Meren mukaan välttämättä ole ollut tauti ollenkaan, jolloin siitä ei jää immuniteettia.

”Henkilö on voinut toimia vain viruksen kantajana tilapäisesti ja siirtää esimerkiksi käsissään tai nielussaan olevan viruksen eteenpäin”, hän toteaa.

Tosin tästä ei ole hänen mukaansa tutkimustietoa.

Rajun taudin saavat pääsääntöisesti sellaiset ihmiset, joilla immuunijärjestelmän toiminta on alun perinkin ollut heikompi.

”Raju sairaus ei sinänsä kehitä sen vahvempaa tai pidempiaikaisempaa immuniteettia kuin lieväkään tauti. Raju tauti voi jopa viedä immuniteetilta voimavaroja”, Meri sanoo.

Yksi selittävä tekijä lievälle taudille tai oireettomalle infektiolle voisi Meren mukaan olla se, että ihminen on sairastanut aikaisemmin jonkin muun koronaviruksen aiheuttaman taudin, joka on jättänyt hänelle vastustuskykyä myös uutta koronavirusta vastaan.

”Tällaista mahdollisuutta ei kukaan oikeastaan ole tähän mennessä huomioinut”, hän toteaa.

Ihmisen on kuitenkin mahdotonta tietää, onko sairastanut aiemmin jonkin muun koronaviruksen aiheuttaman infektion. Mahdollisia, lievemmän tulehduksen aiheuttavia koronaviruksia tunnetaan Meren mukaan neljä, mutta ne eivät ole aiheuttaneet pandemioita.

Vaikea sairaus voi johtua siitä, että elimistö ei alkuvaiheessa pysty torjumaan virusta kunnolla.

Vaikea sairaus voi Meren mukaan johtua siitä, että elimistö ei alkuvaiheessa pysty torjumaan virusta kunnolla. Näin voi käydä iäkkäille, tai niille, jotka sairastavat esimerkiksi sydän- tai keuhkosairautta, astmaa tai diabetesta.

Kun virusta sitten kehittyy elimistössä paljon, näiden ihmisten elimistö reagoi siihen ikään kuin liian voimakkaasti. Pitkittyneessä infektiossa immuniteetin syntyminen voi jopa pahentaa tulehdusreaktiota.

Veren hyytyminen voi aktivoitua ja potilaalle voi tulla tukoksia esimerkiksi alaraajojen, keuhkojen tai munuaisten verisuoniin. Hän voi jopa saada aivoveritulpan. Niitä voidaan Meren mukaan ehkäistä veren hyytymistä estävällä hepariinilla.

Jos elimistön vastustuskyky voittaa viruksen, alkaa paraneminen.

”Kestää silti pitkään, että elimistö siivoaa jäljet eli puhdistaa keuhkot ja korjaa muut vauriot”, Meri sanoo.

Laumasuojaan on Suomessa pitkä matka.

Kun riittävän monelle on kehittynyt immuniteetti, taudin leviäminen pysähtyy. Syntyy laumasuoja, joka suojelee myös niitä, joilla immuniteettia ei ole. Tavallisesti tähän päästään rokotteiden avulla.

Se, kuinka paljon on riittävän monta, riippuu Meren mukaan viruksesta.

Esimerkiksi tuhkarokon laumasuoja syntyy, kun 95 prosenttia väestöstä on saavuttanut immuniteetin. Tuhkarokko leviää koronaa helpommin.

Koronassa riittää arvioiden mukaan, jos 60–90 prosentilla väestöstä on immuniteetti. Siihen on Suomessa liian pitkä matka, jos taudin sairastaneita on vasta yksi promille suomalaisista.

”Pitkässä juoksussa immuniteetti voittaa. Mutta me haluamme sen rokotteen kautta, sillä muutoin hinta tulee olemaan liian suuri”, Meri sanoo.

Kehitelmiä rokotteeksi on jo tuhatkunta.

Rokotteen kehittäminen kestää hänen arvionsa mukaan vuodesta puoleentoista.

”Joka tapauksessa koronavirusrokote syntyy todennäköisesti nopeammin kuin mikään muu rokote koskaan aikaisemmin”, Meri huomauttaa.

Kehitelmiä rokotteeksi on jo tuhatkunta, ja ensimmäisiä niistä testataan potilaisiin.

Meren mukaan Suomen tulisi varautua hyvissä ajoin siihen, että rokotetta voitaisiin tuottaa oman maan tarpeisiin Suomessa heti kun aihiot saadaan kehitettyä.

”Kilpailu rokotteesta tulee olemaan kovaa”, hän muistuttaa.