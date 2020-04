Verkosta tilatun Covid-19 testin on tarkoitus mitata, onko veressä covid-19 vasta-aineita. Kuva: Juhani Niiranen / HS

”Osta koronaviruksen kotitesti”, verkkosivuilla lukee. Suomenkielisten sivujen tekstissä luvataan, että kotiin tilattavalla testipaketilla kuka tahansa voi selvittää, onko sairastunut virukseen. Muutaman kympin hintaisen testin saa kotiinsa parilla klikkauksella. Testin esittelytekstin vieressä on ostoskori – kaikesta päätellen testiä markkinoidaan ihan tavallisille kuluttajille.

Verkkokaupat ovat alkaneet markkinoida kotitestejä, joilla voi testata, onko jo sairastanut koronaviruksen. Mitä testit oikein ovat? Olisiko niistä hyötyä koronaviruspandemian ehkäisyssä? Voiko kotona tehtyyn testiin luottaa?

Pika- ja kotitestit ovat lääkinnällisiä laitteita, joiden luotettavuutta Suomessa valvoo Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.

Fimea on ottanut asiaan selkeän kannan: Kotiin tilattavia testejä ei kannata tilata eikä käyttää, koska tavallinen kuluttaja ei voi luottaa niiden tulokseen. Ongelmakohtia on monta: täyttääkö testi viralliset vaatimukset, osaako käyttäjä noudattaa ohjeita, missä vaiheessa mahdollinen tartunta on saatu ja osaako testaaja tulkita tulosta oikein.

”Kaikki tällä hetkellä verkosta tilattavat covid-19 vasta-ainetestit on tarkoitettu ammattilaiselle eikä kotikäyttöön.”

Eilen Fimea käski yhtä kotitestejä myyvää yritystä poistamaan tuotteensa markkinoilta ja velvoitti sen kertomaan asiasta asiakkailleen.

Tänään vappuaattona julkaistun tiedotteen mukaan Fimea kielsi Testerit.fi/Global Network Oy:tä myymästä, markkinoimasta ja jakelemasta koronavirustestiä 2019-nCoV IgG/IgM Rapid Test Cassette Single use kit. Kielto tuli eilen voimaan ja kestää elokuun loppuun asti. Se velvoittaa yhtiön poistamaan tuotteen markkinoilta ja tiedottamaan asiakkaitaan tuotteen takaisinvedosta toukokuun 10. päivään mennessä. Määräyksen rikkomisesta seuraa 200 000 euron uhkasakko.

Testerit.fi/Global Network Oy on uudelleenpakannut ammattilaiskäyttöön tarkoitettuja testejä ja jakanut niiden yhteydessä käyttöohjeversioita, jotka eivät Fimean tiedotteen mukaan vastaa valmistajan markkinoille alunperin saattamaa tuotetta.

”Kaikki tällä hetkellä verkosta tilattavat covid-19 vasta-ainetestit on tarkoitettu ammattilaiselle eikä kotikäyttöön”, sanoo ylitarkastaja Nelli Karhu Fimeasta.

Eurooppalaisilla markkinoilla viranomaisten tietoon on tullut noin sata erilaista koronaviruksen vasta-aineita mittaavaa testiä. Suomessa Fimea on saanut tiedusteluja 30–40 toimijalta, jotka myyvät tai harkitsevat kotitestien myymistä verkossa.

Suomenkin markkinoilla olevat pikatestit ovat serologisia pikatestejä, jotka havaitsevat sormenpäästä otetusta verinäytteestä elimistön virusta vastaan muodostaneet vasta-aineet, mutta eivät itse virusta.

Niissä tulee olla CE-merkintä, joka kertoo niiden täyttävän lainsäädännön vaatimukset. Markkinoille on viime aikoina tullut vaatimustenvastaisia testejä, jotka eivät täytä kaikkia niitä koskevia laatu- ja muita kriteerejä.

Ammattilaistestille riittää, että valmistaja vakuuttaa lainsäädännön vaatimusten täyttyvän. Kotitesteiltä sen sijaan edellytetään aina ulkopuolisen tarkastuslaitoksen, niin sanotun ilmoitetun laitoksen, arviointia, jossa varmistetaan, että tuote on toimiva ja turvallinen maallikon käsissä.

”Se, että testi on arvioitu myös kotikäyttöön sopivaksi näkyy siitä, että CE-merkinnän jälkeen pakkaukseen on merkitty ilmoitetun laitoksen tunnuksena oleva numerosarja”, Karhu kertoo.

”Ammattikäyttöön tarkoitettu paistinpannu voi olla laadun tae, mutta näin ei voi sanoa laboratoriokokeesta.”

Se, että testi on tarkoitettu ammattilaisille ei Karhun mukaan tarkoita samaa kuin esimerkiksi paistinpannujen kohdalla.

”Ammattikäyttöön tarkoitettu paistinpannu voi olla laadun tae, mutta näin ei voi sanoa laboratoriokokeesta”, Karhu vertaa.

Siksi kotitestien markkinoinnissa ei lääkealan viranomaisen ohjeistuksen mukaan riitä, että verkkosivuilla on maininta ammattikäyttöön. Koronaviruksen vasta-ainetestiä myyvän verkkokaupan tulisi testin myynnin yhteydessä avata, mitä se käytännössä tarkoittaa – eli, ettei testi ole kotikäytössä luotettava.

”Terveydenhuollon yksiköissä ymmärretään, mitä epäluotettavuuden lähteitä esimerkiksi näytteenottoon liittyy, missä oireiden vaiheessa testi kannattaa ottaa ja osataan tarvittaessa arvioida uusinta- tai varmistustestin tarvetta. Terveydenhuollossa testin suorittaa koulutettu ammattilainen, ja siellä on käytössä asianmukainen laadunvarmistusjärjestelmä. Lisäksi testitulosta potilaalle vastatessa annetaan aina tarkempia ohjeita esimerkiksi karanteeni- tai eristystoimien ja jatkohoidon tarpeesta”, Karhu luettelee.

Kotikäyttöön tilattava covid-19 vasta-ainetesti antaa ainoastaan positiivisen tai negatiivisen tuloksen samaan tapaan kuin esimerkiksi kotona tehtävä raskaustesti.

Kuluttajan on Nelli Karhun mielestä mahdotonta arvioida, tarvittaisiko kotitestin jälkeen varmuustesti. Testin kertoma positiivinen tai negatiivinen tulos ei sinällään Karhun mukaan kerro vielä juuri mitään.

”Kotitestin tulos pitäisi ehdottomasti varmistaa terveydenhuollon yksikössä tehtävällä uudella testillä”, Karhu sanoo.

Positiivinen vasta-ainetulos ei välttämättä tarkoita, että elimistössä olisi syntynyt vastustuskyky.

Vaikka tulos olisi luotettava, positiivinen vasta-ainetulos ei välttämättä tarkoita, että elimistössä olisi syntynyt vastustuskyky koronaviruksen aiheuttamalle tartunnalle. Eikä negatiivinen tulos välttämättä tarkoita, ettei olisi koronaviruksen kantaja. Karhun mukaan tuloksen ratkaisee moni muukin asia.

”Voi olla, että vasta-aineita on syntynyt vasta niin vähän tai sellaista tyyppiä, ettei vastuskykyä ole päässyt syntymään tai toisaalta esimerkiksi oireeton tartunta voi olla niin tuore, ettei veren vasta-aineita ole ehtinyt kehittyä”, Karhu sanoo.

Terveydenhuollon henkilökunnan tehtävä on arvioida, milloin testi kannattaa ottaa, miten sen tuloksia voi missäkin tilanteessa tulkita ja miten tuloksen perusteella voi mahdollisesti muuttaa käyttäytymistään.

”Olisi esimerkiksi haitallista, jos luulisi olevansa vastuskykyinen ja sellainen, joka ei voi enää tartuttaa muita, mutta olisikin väärässä. Ja käyttäytyisi sen mukaan. Silloin voisi tietämättään tartuttaa muita, sillä vasta-ainetestit eivät kerro, milloin virus on poistunut elimistöstä”, Karhu sanoo.

Koska vasta-aineet elimistössä nousevat testeissä havaittavalle tasolle vasta viiveellä tartunnan jälkeen, varsinkin mahdollisen sairastumisen alkuvaiheessa vasta-ainetestit antavat virheellisiä negatiivisia tuloksia.

Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskus (Ecdc), Maailman terveysjärjestö (Who) sekä Suomessa Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos ovat ottaneet kantaa kotitesteihin ja ovat kaikki sitä mieltä, etteivät covid-19 vasta-ainetestit sovi kotikäyttöön.

”Esimerkiksi Belgiassa kotitestit on kielletty kokonaan”, Karhu sanoo.

Hänen mukaansa kotona tehtävillä pikatesteillä ei ainakaan toistaiseksi ole mitään roolia koronaepidemian ehkäisyssä.

Toimittaja tilasi kotitestin – merkinnät olivat puutteelliset ja ohjeissa myönnetään, ettei tulokseen voi luottaa

”Tilasin kotitestin niitä myyvältä suomenkieliseltä verkkosivulta nähdäkseni, millaisia testipakkauksia kuluttajille markkinoidaan. Verkkosivujen esittelytekstissä lukee, että testi on tarkoitettu ammattikäyttöön. Myöhemmin, kun olen jo tilannut testin, sivustolle on lisätty teksti, ettei testi ole tarkoitettu kuluttajakäyttöön.

Verkosta kotiin tilattu Covid-19 vasta-aineiden havaitsemiseen perustuvan pikatestin mukana on lyhyet suomenkieliset ohjeet. Kuva: Juhani Niiranen / HS

Viikon kuluttua testin tilaamisesta postiluukkuni joka tapauksessa kolahtaa. Pehmustetussa kuoressa on yksittäispakattu desinfiointipyyhe, muovinen pikkuinen pipetti, muovin sisällä oleva ohut neula, pieni pipetillinen puskuriliuosta sekä testikasetti, joka on vielä erikseen pakattu muoviin.

Järjestän tavarat pöydälle ja pesen ja kuivaan käteni huolellisesti, kuten ohjeessa neuvotaan tekemään.

Perusteelliset ohjeet ja testin tulkintaohjeet ovat englanniksi, mutta mukana on lyhyet käyttöohjeet myös suomeksi. Englanninkielisen käyttöohjeen perusteella testi on yksiselitteisesti tarkoitettu ammattilaisille.

Testin on tarkoitus mitata, onko veressäni covid-19 vasta-aineita. Sairastin yskäisen flunssan alle kuukausi sitten, joten se olisi kai ainakin periaatteessa mahdollista.

Verinäytettä varten sormeen pitää pistää pieni reikä pakkauksessa olevalla neulalla. Kuva: Juhani Niiranen / HS

Englanniksi ohjeissa kuvataan, mitä testi tarkalleen mittaa. Lisäksi ohjeissa lukee, että testi olisi hyvä vielä varmistaa jossakin terveydenhuollon yksikössä. Ohjeissa siis tavallaan myönnetään, ettei testitulos välttämättä ole sataprosenttisen luotettava. Suomenkielinen ohje sen sijaan vaikuttaa jakelijan omalta käännökseltä, eikä täysin vastaa englanninkielistä ohjetta. Se on haastattelemani Fimean asiantuntijan Nelli Karhun mukaan kiellettyä. Jakelija tai maahantuoja ei saisi tehdä käännöksiä itsenäisesti, koska käyttöohje on valmistajan vastuulla.

Käyttöohjeen mukaan testipakkaus ei sisältäisi näytteenottovälinettä, mutta näyttäisikin siltä, että jakelija on uudelleenpakannut tuotteen eikä tuote ole valmistajan tarkoittamassa muodossa. Tämäkin on Karhun mukaan kiellettyä.

En löydä pakkauksesta minkäänlaista standardointimerkintää, mutta voi myös olla, etten osaa kunnolla tulkita pakkausmerkintöjä. Valmistajan tietojen ja CE-merkinnän pitäisi kuitenkin Fimean ohjeistuksen mukaan näkyä sekä käyttöohjeessa että pakkauksessa. Lisäksi kotikäyttöön tarkoitetun testin CE-merkinnän yhteydessä tulisi näkyä tuotteen arvioineen ilmoitetun laitoksen nelinumeroinen koodi. Tällaista merkintää pakkauksessa ei ole.

Varsinaista pakkausta testillä ei itse asiassa edes ole, sillä testiin kuuluva välineistö on pakattu valkoiseen kuplamuovitettuun kirjekuoreen, jonka päällä ei lue mitään. Testikasetti on yksittäispakattu muoviin, jossa lukee Covid-19 IGG/IGM Rapid test cassette. Testi näyttäisi menevän vanhaksi helmikuussa 2022.

Covid-19 kotitestiä varten tarvitaan pisara verta. Kuva: Juhani Niiranen / HS

Testausohjeet ovat lopulta yksinkertaiset. Pistän ohuella neulalla sormenpäähäni rei’än, josta otan kapealla muovipipetillä verta. Testikasetissa veripisaran päälle tiputetaan kolme pisaraa puskuriliuosta, jota on pienessä pipetissä pakkauksen mukana.

Sitten odotellaan.

Testikasetissa on raskaustestien tapaan kontrolliviiva, joka tulee näkyviin heti. Testiviivoja pitää odotella vartin verran.

Kasettiin ei ilmesty muita viivoja, eli testi väittää, että en olisi koskaan sairastanut koronavirusta. Asiantuntijoiden mukaan tulos ei ole luotettava: Nelli Karhun mukaan tällainen yksiselitteisen positiivinen tai negatiivinen tulos ei sinällään kerro vielä juuri mitään.

Ja vaikka testi toimisikin, se ei voi tietää, satuinko saamaan tartunnan eilisellä kauppareissullani.”