Olo on uupunut, tylsistynyt, ankea. Alkaa uuvuttaa sosiaalinen eristäytyminen ja samat kuviot päivästä toiseen. - Nainen, 33

Koronakriisiä on eletty jo toista kuukautta. HS kysyi lukijoilta, miltä rajoitusten noudattaminen juuri nyt tuntuu.

Vastauksia tuli toista tuhatta, ja niistä kävi selvästi ilmi, että ilmassa on nyt varsin paljon koronauupumusta.

Säntillinen käsien peseminen ei tunnu kyselyyn vastanneista hankalalta noudattaa, mutta kotona oleminen ja ystävien tapaamisten rajoittaminen kyllästyttävät ja ärsyttävät jo valtaosaa vastaajista.

”Tässä tilanteessa on todella haastavaa saada ihmiset pysymään valmiustilassa niin, etteivät he lipsuisi rajoituksista”, sanoo psykologian professori Marko Elovainio Helsingin yliopistosta.

Hän vertaa tilannetta esimerkiksi jatkuviin yt-neuvotteluihin työpaikalla. Ihmiset ovat huolissaan, mutta yrittävät tsempata ja pysyä myönteisinä. Toiset tai kolmannet yt-neuvottelut putkeen alkavat kuitenkin stressata ja väsyttää ihan kaikkia.

HS-kysely ei ole kattava otos, eikä se vastaa tutkimusta, mutta vastauksissa lipsuminen tai halu siihen näkyy. Toisaalta moni vastaaja myös paheksui niitä tuttuja tai läheisiä, jotka lipsuvat säännöistä. Moni siis kaikesta huolimatta toivoo, että rajoituksissa yleisesti ottaen pysyttäisiin.

Oli pakko käydä vanhempien luona, kun en ole päässyt saunaan kahteen kuukauteen. Ei pää kestä sellaista! Käsiä ei vain jaksa enää pestä 24/7. Jos on ainoa, joka käy työpaikalla, niin ketä varten sielläkin pesee käsiään? Iho on rutikuiva ja kirvelee. - Nainen, 23

Mökillemenokieltoa oli vaikea noudattaa, joten lopulta menin. - Nainen, 42

Kuljemme yhdessä eri riskiryhmäkategorioihin kuuluvien kanssa. - Mies, 65

En ole lipsunut. Edelleen noudatan rajoituksia yhtä tiukasti, mutta mietin kyllä tekeväni poikkeuksen deittailemani henkilön kanssa. - Nainen, 32

Minulla on hälläväliä-oloa, mutta samalla pelkoa, että homma leviää käsiin. - Nainen, 42

Marko Elovainion mukaan tilanne on hyvin samantyyppinen kuin vaikkapa laihdutuskuurissa tai tupakkalakossa. Aluksi on helppo pantata ja pidätellä, mutta noin kuukauden jälkeen on löydettävä uudenlainen tapa elää, jotta uusi tapa vakiintuisi.

”On ajateltava, miten arki saadaan sujumaan uudessa tilanteessa, ettei tule niin herkästi houkutuksia”, Elovainio sanoo.

Hänen mukaansa nytkin olisi yritettävä järjestää arki mahdollisimman vähän kuormittavaksi. Tärkeintä tuntuisi tässä tilanteessa olevan se, että löytää uudenlaiset sosiaalisen kanssakäymisen keinot.

Nyt pitäisi miettiä, kuinka monen ihmisen kanssa voi tavata ulkona ja millä etäisyydellä, ja kenen kanssa voi nähdä videon välityksellä.

”On ihan tavallista, että uusi tilanne tuntui aluksi virkistävältä toisin tekemiseltä, mutta nyt siihen alkaa väsyä”, Elovainio sanoo.

Näin vappuna tulee kuitenkin muistaa, että viranomaissuositukset ovat edelleen voimassa, eikä yhteisiä vappujuhlia oman perheen ulkopuolisten kanssa pidä järjestää, vaikka mieli tekisi.

Esimerkiksi Helsingissä pormestari on pyytänyt ihmisiä pysymään kotona ja juhlimaan vappua tänä vuonna läheistensä kanssa perhepiirissä ylimääräisiä kontakteja välttäen. Myös kaikki vapun perinteiset marssit ja vapputorit on kielletty, ettei koronavirus lähtisi leviämään niiden takia.

”Olemme joka tapauksessa siirtymässä hybridivaiheeseen, jossa emme voi emmekä halua enää olla ihan kokonaan erossa muista ihmisistä”, Elovainio sanoo.

Olen muuttunut väsyneemmäksi ja nukun enemmän. Toisaalta on myös tullut lievää saamattomuutta, enkä niinkään välitä omasta hygieniasta tällä hetkellä. Käytän enemmän sosiaalista mediaa. - Mies, 44

Ahdistus vähenee, tilanteesta alkaa muodostua uutta normaalia, eli selvästi haen selviytymismoodia. - Mies, 38

Olen alkanut harrastaa uusvanhoja taitoja ja urheilemaan yhdessä puolison kanssa. - Nainen, 23

Olen turtunut, pelko vähentynyt, nyt on enemmän on huolta rajoitustoimenpiteiden sosiaalisista, taloudellisista ja henkisistä vahingoista. - Nainen, 38

Koronaviruskriisissä ollaan Elovainion mukaan siirtymässä shokkivaiheesta erilaiseen tilanteen käsittelyvaiheeseen, jossa pitää tehdä järkeviä päätöksiä. Tämä on nyt uusi normaali, jossa pitää toimia.

Nyt ollaan siinä kohdassa, jossa jokainen voi hänen mukaansa miettiä, mitä muuta voisi tehdä sohvalla istumisen sijasta. Hänen mukaansa olisi hyvä keskittyä nyt niihin asioihin, joista voi itse päättää.

”On yksilöllistä, minkälaisia tapoja ihmiset löytävät omassa arjessaan”, Elovainio sanoo.

”On ihan tavallista, että uusi tilanne tuntui aluksi virkistävältä toisin tekemiseltä, mutta nyt siihen alkaa väsyä.”

Elovainion mukaan suurin osa kaipaa jo arkea. Suomalaiset ovat kuitenkin selvästi kuuliaisia ja noudattavat rajoituksia hyvin. Monia tuntuu kyselyn perusteella myös ärsyttävän, jos joku toinen änkeää kaupassa liian lähelle tai tapaa liian monia ystäviään. Psykologian professorin mukaan ärtymystä koetaan helposti tämänkaltaisessa sosiaalisessa tilanteessa.

”Voi kuitenkin lohduttautua sillä, ettei tämä ikuisesti kestä. Jonkin aikaa on vielä sinniteltävä”, Elovainio sanoo.

”Joskus tulee vielä päivä, ettei yksikään uutinen koske koronavirusta.”

Kai tähän alkaa tottua. Aluksi ajattelin, että kaikki palautuu pian normaaliksi, varasin syksyksi risteilyn. Nyt tuntuu siltä, että kaikki on jäissä seuraavat vuodet. Helppoa tätä on noudattaa, mutta tuntuu vain niin pahalta ja yksinäiseltä. - Nainen, 38

Olemme ulkoilleet hiukan enemmän. Pään tuulettamisesta on tullut tärkeä vastapaino ahdistavalle tilanteelle, jonka kestoa on mahdoton arvioida. Otamme siinä hallitun riskin, mutta ajattelemme niin, että ulkoilu auttaa meitä aikuisia jaksamaan ja huolehdimme samalla myös lasten perustarpeista. - Nainen, 41

Tunnen ahdistusta ja kiukkua. Tähän saakka me ikääntyneet olemme olleet taloudellinen rasite ja tulevaisuuden uhka. Nyt olemme muuttuneet arvokkaiksi suojelukohteiksi. Elämältäkö meitä suojellaan? Ei muistisairas voi ymmärtää, miksi läheinen on hänet hylännyt. Alkuun keskityin etsimään digipalveluista sisältöä päiviin. Nyt sekään ei enää kiinnosta. Ihan jokaisia uutisiakaan ei enää jaksa kuunnella. Soitan entistä useammin sukulaisille ja ystäville. - Nainen, 75