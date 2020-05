Koronavirusepidemia on pitänyt Suomen suljettuna nyt pari kuukautta. Tauti on koko maailmassa niin uusi, ettei kenelläkään ollut siihen valmiiksi vastustuskykyä.

Vastustuskyky syntyy joko sairastamalla covid-19-tauti tai saamalla tautiin rokote, jonka käyttöönottoa vielä odotellaan.

Hallitus kertoi maanantaina rajoitusten asteittaisesta purkamisesta, mutta koronavirusepidemia ei kuitenkaan ole meillä eikä muuallakaan maailmassa ohi. Se on vain elettävä läpi, sanovat asiantuntijat.

Muun muassa Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) terveysturvallisuuden johtaja Mika Salminen sanoi viime viikolla, että epidemia tulee kulkemaan Suomen väestön läpi. Moni asiantuntija on myös kertonut, että mitä isompi osa on ehtinyt infektion saada, sitä pienempi taudin toinen aalto on.

Voisiko se tarkoittaa sitä, että nuorehko riskiryhmään kuulumaton voi huoletta hankkia itselleen covid-19-tartunnan? Jos kuulee ystävän sairastuneen koronaan, eikö nopein tie immuniteettiin olisi vierailla hänen luonaan ja linnoittautua sitten neljän seinän sisään sairastamaan?

Maailmalla on järjestetty joitakin niin sanottuja ’koronajuhlia’, joiden tarkoitus on osittain ollut lisätä terveiden ihmisten immuniteettia, eli sairastuttaa itsensä tahallaan ja saavuttaa sitä kautta immuniteetti. Viranomaiset kautta maailman ovat kuitenkin tuominneet tällaiset kokoontumiset.

”En lähde kannustamaan koronabileiden järjestämiseen”, kommentoi myös THL:n johtava asiantuntija Jussi Sane HS:lle huhtikuussa.

Edelleen suomalaisasiantuntijat kehottavat ihmisiä toimimaan hallituksen linjausten mukaisesti ja välttämään turhia kokoontumisia. Tähän on useitakin syitä.

”Yhteiskunta on meillä panostanut paljon epidemian hidastamiseen niin, että terveydenhuolto pystyy hoitamaan jokaisen potilaan”, sanoo infektiosairauksien professori Anu Kantele Helsingin yliopistosta.

Yhteiskunnan tasolla epidemia on joka tapauksessa elettävä läpi, koska koronavirus ei itsestään häviä maapallolta.

”En pidä sammuttamista realistisena vaihtoehtona. Jos suomalaisilla ei ole immuniteettia, rajojen avautuessa virus pääsee maahamme uudelleen ja epidemia pääsee taas leviämään”, Kantele sanoo.

Kantele vertaa viranomaistoimia hanaan, jolla lasketaan vettä altaaseen. Vettä on paljon, ja se pitäisi saada nopeasti laskettua altaan läpi viemäriin. Vettä voi laskea vain sen verran, ettei se valu reunojen yli ja niin nopeasti kun viemäri vetää.

Samaan tapaan viranomaisten rajoituksilla säädellään tautitapausten ilmaantumista siten, että terveydenhuollon kapasiteetti on oikeamittaisessa käytössä. Rajoitusten onnistuessa ei synny esimerkiksi tehohoidon yli- tai alikäyttöä, vaan kaikki hoitoa tarvitsevat voidaan hoitaa ajallaan – myös muut kuin koronaviruspotilaat.

Samaa sanoo Helsingin- ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) infektiosairauksien ylilääkäri Asko Järvinen.

”Testaamme koko ajan enemmän, mutta tartunnat eivät ole silti lisääntyneet. Epidemia on siis hallinnassa”, Järvinen kertoo.

Sairaanhoitopiirissä pystytään hoitamaan kaikki koronaviruspotilaat, mutta samaan aikaan syntyy hoitovelkaa muiden sairauksien kohdalla. Paljon ei-kiireellistä hoitoa on lykätty tuonnemmaksi, ja ihmiset myös jättävät tulematta sovituille vastaanottokäynneille koronaviruksen pelossa.

Järvinen ottaa esimerkiksi aortan pullistuman, joka voitaisiin hoitaa, jos se huomataan ajoissa. Jos aortta hoidon viivästymisen takia repeää, se johtaa kuolemaan. Koronavirustilanne voi siis aiheuttaa myös epäsuoria kuolemia.

”Nyt kokoontumisrajoituksia pitää avata hallitusti, etteivät myös koronavirustartunnat räjähdä käsiin”, Järvinen sanoo.

”Mitään koronabileitä ei pidä missään tapauksessa järjestää.”

Vaikka valtaosa sairastaakin lieväoireisen taudin, ei myöskään yksilötasolla voi Järvisen mukaan ennustaa, että näin varmasti kävisi. Myös jotkut riskiryhmään kuulumattomat ja nuoret ihmiset ovat saaneet vakavan tautimuodon.

Kanteleen mukaan koronavirusjuhlat vaarantavat epidemian hallintaa. Myös yksilötasolla koronavirustartunnan hankkiminen sisältää selvän riskin, sillä yksittäisen ihmisen kohdalta ei voida koskaan varmuudella ennustaa taudinkulkua. Jonkun kohdalla tartunta jää oireettomaksi tai tauti on lieväoireinen, toiselle se on vakava ja voi jopa johtaa kuolemaan.

Tartunnan voi aivan hyvin onnistua myös välttämään kokonaan.

Turvallisinta olisi Kanteleen mukaan altistua koronavirukselle vasta siinä vaiheessa, kun rokote on jo käytössä ja yksilö on saanut sen avulla immuunisuojan.

Toiseksi paras ajankohta olisi se, kun käyttöön on saatu tehokkaita lääkkeitä tai muita tehoavia hoitoja, jolloin vakavasti sairastuneet voidaan hoitaa niillä.

Husissa on esimerkiksi pian alkamassa uuteen hoitoon tähtäävä tutkimusprojekti yhteistyössä SPR:n Veripalvelun kanssa. Siinä selvitetään niin sanotun toipilasplasman tehoa vakavaan koronavirusinfektioon.

”Useissa muissa virusinfektioissa on saatu viitettä siitä, että toipilasplasma voi nopeuttaa vakavasta taudista paranemista ja vähentää kuolleisuutta”, Kantele kertoo.

Toipilasplasmahoito perustuu yksinkertaistetusti siihen, että koronavirusinfektioon sairastuneelle annetaan taudista jo toipuneiden potilaiden verestä erotettua plasmaa. Tämä sisältää virusta neutraloivia vasta-aineita, jotka voivat tehdä viruksen tehottomaksi.

Koronavirusjuhlissa tartunnan saaneet voivat levittää virusta eteenpäin ja aiheuttaa tietämättään vakavan taudin jollekin.

Lisäksi koronavirusinfektiosta voi yksilön kohdalla olla vakaviakin jälkiseurauksia.

”Joillakin sairastuneista keuhkojen toiminta ei palaa täysin ennalleen”, Kantele sanoo.

Vaaratonta tartuntaa ei siis ole. Siksi on tärkeää, että kaikki noudattavat edelleen viranomaissuosituksia eivätkä hakeudu isoihin ihmisjoukkoihin.

Kantele ei siis missään tapauksessa suosita kenellekään koronavirusinfektion tahallista hankkimista.

”Edelleen pidetään etäisyyttä muihin, pestään käsiä ahkerasti ja yskitään hihaan”, Asko Järvinen summaa.