Hallituksen linjaukset koronarajoitusten asteittaisesta purkamisesta herättänevät innostusta ihmisistä, jotka ovat eristäytyneet jo kahden kuukauden ajan.

Lupa järjestää alle viidenkymmenen hengen tilaisuuksia kesäkuun alusta alkaen saanee aikaan sen, että konsertteja suunnitellaan ja moni haaveilee jo pienimuotoisista kesäjuhlistakin.

Tarja Sironen

Ministerit muistuttivat kuitenkin maanantaina, että kahden metrin turvavälejä koskeva sääntö on edelleen voimassa.

Miten fyysisestä etäisyydestä sitten pidetään kiinni esimerkiksi ravintolassa tai harrastustiloissa?

”Sepä onkin haastavaa”, sanoo uhkaavien infektiotautien apulaisprofessori Tarja Sironen Helsingin yliopistosta.

”Vaikka rajoituksia lähdetään höllentämään, se ei merkitse paluuta entiseen. Jokaisella on edelleen vastuu siitä, että tauti ei tartu eikä leviä. Käsihygieniasta ja turvaväleistä pitää huolehtia vastedeskin yhtä tarkasti kuin tähänkin asti.”

Jos kesällä aikoo pitää esimerkiksi pienimuotoiset häät tai syntymäpäiväjuhlat, kannattaisiko juhlat järjestää mieluummin ulkona vai sisätiloissa?

”Tartuntavaara sisätiloissa on suurempi, mutta ulkonakin täytyy miettiä tartuntariskejä. Ulkona on tilaa todennäköisesti enemmän, joten lähikontaktia on helpompi välttää ja kahden metrin turvaväliä helpompi pitää. Samalla täytyy muistaa käsien pesu ja muut hygieniaohjeet.”

Muuttuuko riskiryhmien suojaaminen entistä vaikeammaksi, kun kokoontumisrajoituksia puretaan?

”Periaatteena on se, että turvallisuudesta pidetään kiinni yhtä tarkasti kuin tähän asti. Se merkitsee, että käsien peseminen, yskimisen suojaaminen ja turvaväleistä kiinni pitäminen ovat jopa entistä tärkeämpiä.

Sosiaali- ja terveysministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä aluehallintovirastot miettivät parhaillaan ohjeistustaan, miten turvallisuudesta huolehditaan sitten, kun kokoontumisrajoituksia puretaan. Ohjeet julkaistaneen lähiaikoina.”

Voiko riskiryhmään kuuluva matkustaa henkilöautossa muiden kanssa?

”Tämä on vaikea kysymys. Taksikuskit varmasti joutuvat miettimään näitä asioita päivittäin. Jos henkilöauton käyttö on välttämätöntä, autossa voisi käyttää hengityssuojainta, varsinkin, jos matka kestää pitkään. Oikeanlaisella maskilla ja oikein käytettynä tarttumista voidaan ehkäistä, mutta sellaisia ei valitettavasti edelleenkään ole kaikkialla saatavissa.”