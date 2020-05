Ihmisten pelko ja ahdistus ovat selvästi lisääntyneet koronavirusepidemian aikana, sanovat asiantuntijat. Erityisesti se näkyy niillä, joilla on jo entuudestaan ollut sairautta, huolia tai pelkoja ja joiden mielenterveys on ollut hauras jo ennen poikkeusaikaa.

”Kriisipuhelimeen soittaa jonkin verran ihmisiä, joilla on nyt kontrolloimatonta pelkoa. He eivät uskalla mennä edes pihalle tai kauppaan, koska pelkäävät saavansa koronavirustartunnan”, kertoo kriisipuhelintoiminnan päällikkö Susanna Winter Mieli Suomen Mielenterveysseura ry:stä.

Tänä vuonna tammi-huhtikuun aikana on valtakunnalliseen kriisipuhelimeen ollut yhteydessä lähes 83 000 ihmistä. Se on Winterin mukaan 46 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna samana ajankohtana.

Osalla kriisipuhelimeen soittaneista poikkeustila vaikutti elämään nopeasti, kun mielenterveyskuntoutujille suunnatut tärkeät tukipalvelut ja kuntoutukset keskeytyivät maaliskuun puolivälissä. Arjesta katosivat rytmi ja rutiinit. Tilalle tuli huoli oman mielenterveyden heikkenemisestä. Samaan aikaan kun ahdistus kasvoi, mahdollisuus puhua asiasta väheni. Kaikille etänä annettava tuki ei myöskään ole sopivaa tai riittävää.

Kriisipuhelimeen soittavat kertovat aiempaa enemmän paniikkikohtauksista, harhaisuudesta ja pakko-oireisuuden pahenemisesta.

Kriisipuhelimen yhteydenotoissa näkyy nyt, että joidenkin alkoholinkäyttö on lisääntynyt, masennusoireet pahentuneet ja joillakin epävarma tilanne on aktivoinut vanhoja traumoja. Kriisipuhelimeen soittavat kertovat aiempaa enemmän lisääntyneistä paniikkikohtauksista, harhaisuudesta ja pakko-oireisuuden pahenemisesta.

”Itsetuhoisista ajatuksista kerrotaan nyt enemmän, mutta akuutisti itsemurhavaarassa olevia on ollut normaaliaikaa vähemmän”, Winter sanoo.

Huhtikuun kriisipuhelimeen tulleita puheluita kuvastaa Winterin mukaan paha olo. Ne, joilla on ahdistusta, ovat sen kanssa nyt todella yksin. Paha olo tarkoittaa monien kohdalla pelkoa ja masennusta. Osalla ihmisistä myös perhe- ja parisuhdeongelmat ovat lisääntyneet. Pelko omasta henkisestä jaksamisesta on lisääntynyt ja kiukku pandemiaa kohtaan on kasvanut.

Kriisipuhelimeen ensimmäistä kertaa soittavien määrä on Winterin mukaan lisääntynyt. He kertovat ahdistuksesta, masennuksesta ja itsetuhoisista ajatuksista.

Epätoivo, ahdistus ja pelko purkautuu voimakkaina tunnereaktioina. Milloin elämä normalisoituu, kauanko poikkeustila kestää?

”Soittajat pelkäävät entistä enemmän mielenterveytensä romahtavan”, Winter kertoo.

Winter muistuttaa, että puhelin- ja verkkoavun lisäksi Mieli ry:n kriisikeskusverkoston kriisityöntekijöihin ja itsemurhien ehkäisykeskukseen voi olla yhteydessä myös korona-aikana, vaikka tapaamisia ei järjestetäkään kasvokkain. Tapaamiset on siirretty verkkoon ja sinne on perustettu myös uusia ryhmiä muun muassa koronan takia työttömäksi jääneille yrittäjille.

”Kun epidemia alkoi, uudet asiakkaat eivät hakeutuneet kriisivastaanotolle, mutta nyt asiakkaita tulee jo melkein entiseen tahtiin”, Winter sanoo.

Kriisivastaanotolla solmitaan kriisityöntekijän kanssa useamman tapaamiskerran pituinen asiakassuhde, toisin kuin valtakunnallisessa Kriisipuhelimessa, jossa keskusteluapu on kertaluonteista ja anonyymiä. Kriisipuhelimen suomenkieliselle linjalle voi soittaa ympäri vuorokauden. Mieli ry:n kriisikeskuksia on 22 ympäri Suomea.

”Ihmiset jättävät tulematta hoitoon, koska pelkäävät saavansa odotustilassa koronavirustartunnan.”

Pelko näkyy myös muissa yhteydenotoissa terveydenhuoltoon. Koronavirusepidemian aikana sairaalan päivystyksen, terveyskeskusten ja yksityisten lääkärikeskusten odotusauloissa on selvästi vähemmän potilaita kuin normaalisti. Koronavirusta sairastavat tai tartuntaa epäilevät tulevat hoitoon, mutta muu sairastaminen tuntuu potilasmäärien perusteella vähentyneen.

”Ihmiset jättävät tulematta hoitoon, koska pelkäävät saavansa terveydenhuollon yksikön odotustilassa koronavirustartunnan”, sanoo toimialajohtaja Maaret Castrén Helsingin- ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Akuuttihoidon yksiköstä.

Osa potilasmäärien vähenemisestä johtuu siitä, etteivät ihmiset ole niin paljon liikenteessä. Työmatkoja ei suhata autolla tai pyörällä. Tapaturmia sattuu silloin vähemmän.

”Kotona ei ehkä rehkitä samalla tavalla, joten sydänsairaus tai astmakin voi pysyä hoitotasapainossa”, Castrén sanoo.

Toki myös esimerkiksi kausi-influenssaa ja muita hengitystieinfektioita on liikkeellä vähemmän, kun ihmiset eivät kokoonnu yhteen.

Terveydenhuollon näkökulmasta on huolestuttavaa, jos ihmiset jäävät turhaan kotiin hoidettavissa olevien oireiden kanssa.

Castrén muistuttaa, että sairaalan päivystykseen pitäisi tulla samasta syystä kuin tavallisestikin.

”Terveydenhuollon yksikköön on turvallista tulla hoitoon. Koronaepäilyt hoidetaan eri tiloissa kuin muista syistä hoitoon hakeutuvat ja hoitohenkilökunta on hyvin suojautunut tartuntariskin varalta”, hän painottaa.

Terveydenhuollon näkökulmasta on huolestuttavaa, jos ihmiset jäävät turhaan kotiin hoidettavissa olevien oireiden kanssa. Esimerkiksi paheneva astma, keuhkoahtaumatauti, sydänsairaus tai aivohalvaus voivat hoitamattomuuden pitkittyessä johtaa pysyvään vaurioon tai jopa kuolemaan.

”Jokin syöpädiagnoosikin voi viivästyä, jos on esimerkiksi vatsakipuja, mutta jättää menemättä lääkäriin”, Castrén sanoo.

Suoranaisia kuolemantapauksia hoitamattomien kroonisten sairauksien takia ei Husin alueella ole tiedossa, mutta sekin on mahdollista.

Nyt kun säät ovat parantuneet, ovat ensihoidon yksikön tehtävät viime päivinä Castrénin mukaan hieman lisääntyneet.

”Samanlaisia potkulautaonnettomuuksia tai pyörällä kaatumisia on tullut, mutta kun ravintolat eivät ole auki, ihmiset eivät ajele samalla tavalla humalassa kuin normaalioloissa.”

Kriisipuhelin päivystää numerossa 09 2525 0111 suomen kielellä 24/7. Hus:in maksuton Päivystysapu toimii numerossa 116 117