Peruskoululaiset palaavat tällä viikolla kouluun, ja monissa kodeissa mietitään, miten uudessa tilanteessa pitäisi toimia, jotta lapsi ei saa tartuntaa eikä tartuta muita.

”Jonkin verran on tullut yhteydenottoja, voiko lapsi mennä turvallisesti kouluun, jos esimerkiksi hänen kotonaan on riskiryhmään kuuluvia”, kertoo Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja Liisa Pohjolainen.

Pohjolainen muistuttaa kuitenkin, että hallituksen linjaus kouluun paluusta perustuu käsitykseen, että lapset eivät tartuta koronavirusta helposti.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiantuntijalääkäri Otto Helve on samaa mieltä. ”Kansainvälisten kokemusten perusteella lähiopetus ei vaikuta merkitsevästi epidemian suuntaan”, hän toteaa sähköpostitse.

Helve vastaa seitsemään kysymykseen siitä, mitä kouluissa ja kodeissa voidaan tehdä riskien minimoimiseksi.

1. Koululaisia on todella vaikea saada pitämään turvavälejä. Miten tiukasti niistä täytyy pitää kiinni?

”Kouluille ei olla antamassa määräyksiä turvaväleistä, vaan väljyyttä haetaan tilaratkaisuilla. Tämä perustuu sekä siihen, että lasten tartuttavuus on nykytiedon valossa vähäisempi kuin aikuisten, mutta myös siihen, että turvaväleistä kiinni pitäminen on lasten kohdalla käytännössä vaikeaa. Tärkeintä on muistaa, että kouluun ei tulla sairaana tai edes lieväoireisena.”

2. Miten toimitaan, jos kouluissa ei ole riittävästi käsienpesupaikkoja?

”Silloin, kun vesi- ja saippuapesumahdollisuutta ei ole, suositellaan käyttämään käsihuuhdetta. Pitää kuitenkin muistaa, että aikuisen tulee aina valvoa lasten käsihuuhteen käyttöä.”

3. Entä jos koulussa on liian vähän vessoja? Miten usein vessoja tulee siivota ja miten?

”Kouluja ohjeistetaan antamaan ohjeet myös vessojen siivouksesta. Työterveyslaitoksen siivousohje pätee myös kouluissa.”

4. Saako lapsi mennä kavereiden kotiin leikkimään, tai saavatko koulukaverit tulla kotiin? Montako kaveria olisi kohtuullinen määrä?

”Yksiselitteistä ohjetta on mahdotonta antaa, sillä tilanteet ja kaverisuhteet ovat yksilöllisiä. Jos samat lapset ovat lähikontaktissa koulussa ja vapaa-ajalla, ei tartuntariski merkittävästi lisäänny.”

5. Pitääkö koululaisen kanssakäymistä isovanhempien kanssa rajoittaa entistä enemmän, kun koulu alkaa?

”Nykytiedon valossa lapset tartuttavat selvästi aikuisia vähemmän. Toisaalta moni isovanhempi kuuluu vaikean koronavirustaudin riskiryhmään. Muissa maissa on tehty ohjeita isovanhempien ja lasten kohtaamisiin, mutta meillä erillistä ohjeistusta ei ole.

Riskiryhmiin kuuluvien isovanhempien tulisi punnita tarkkaan lähikontakteja ja järjestää tapaamiset niin, että sellaisia ei synny. Koulujen avaaminen ei vaikuta tähän tilanteeseen.”

6. Jos lapselle tulee yskää, nuhaa tai muita oireita, miten pitää menetellä?

”Kouluun ei saa mennä sairaana tai oireisena. Näin allergiakauden aikana on tärkeä pitää mielessä, että edes lievien oireiden kanssa kouluun ei tule mennä. Tämä koskee sekä lapsia että aikuisia.”

Jos oireita tulee, oikea reitti hoitoon on Liisa Pohjolaisen mukaan soittaa kaupungin koronavirusneuvontaan (09-310 10024) tai ottaa yhteyttä kouluterveydenhuoltoon.

Oirehtivat testataan, sairastuneet ohjataan eristykseen ja oireettomat altistuneet karanteeniin.

Jos lapsella on jokin perussairaus, hänen oma hoitava lääkärinsä arvioi, voiko lapsi tulla kouluun tai päivähoitoon. Helsingin yliopistollinen sairaala on laatinut asiasta ohjeistuksen yhdessä muiden yliopistosairaaloiden kanssa.

Helsingin kaupunki onkin aloittanut valmistelut, jotta paluu kouluun olisi turvallinen, kertoi pormestari Jan Vapaavuori torstaina. Kouluissa ollaan väljästi, ja kevätjuhlatkin vietetään pienimuotoisesti oman opetusryhmän kesken – ilman vanhempia.

Pohjolainen listaa viisi keinoa, joilla koulut huolehtivat turvallisuudesta, kun koulunkäynti torstaina alkaa.

1. Tiloja lisätään. Oppilaat ovat koulussa niin väljissä tiloissa, että tungosta ei synny. Peruskoulut voivat hankkia käyttöönsä lisää tilaa tyhjillään olevista lukioista, työväenopistoista, kirjastoista tai nuorisotiloista.

Periaate on Pohjolaisen mukaan se, että pienemmät oppilaat jäävät koululle ja isommat siirtyvät lisätiloihin. Opetusryhmien kokoa ei kuitenkaan ole rajattu 15 oppilaaseen, kuten esimerkiksi Norjassa on tehty. Koulut päättävät opetusryhmien koosta itse.

2. Opetus porrastetaan. Eri ryhmien opetus alkaa ja päättyy eri aikaan. Myös välitunnit ja ruokailu tapahtuu porrastetusti. Ryhmät voivat ruokailla myös luokissa. Näin opetusryhmät pidetään toisistaan erillään koko koulupäivän ajan.

3. Kontakteja vähennetään. Opettajien määrää vähennetään. 1–6-luokkalaisia opettaa oma luokanopettaja, mutta myös 7–9-luokkalaisille nimetään yksi opettaja, joka pääsääntöisesti opettaa luokkaa apunaan muutama aineenopettaja. Kouluissa toivotaan myös, että lapsiaan kouluun saattavat vanhemmat eivät jäisi oleilemaan koulun tiloihin tai pihalle.

4. Hygieniasta huolehditaan. Oppilaat pesevät kätensä aina tullessaan ulkoa sisään, lähtiessään ulos sekä ennen ja jälkeen ruokailun. Niissä kouluissa, joissa pesualtaita ei ole riittävästi, lisätään käsidesin käyttöä. Siivousta tehostetaan. Palveluntuottajat saavat erityiset ohjeet esimerkiksi ovenkahvojen puhdistuksesta ja muusta siivouksesta. Ovia suositellaan jättämään mahdollisuuksien mukaan auki, jotta kahvoihin ei tarvitse tarttua.

5. Ulkoilua lisätään. Koulut tekevät retkiä lähiympäristöön kävellen ja pyöräillen. Koululaisten iltapäivätoiminta tapahtuu pääsääntöisesti ulkona.