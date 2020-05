Miksi juokseminen tuntuu aina vain raskaalta? Selitys on varsin usein yksinkertainen: liian kova vauhti. Hölkätessä syke karkaa herkästi niin korkeaksi, ettei peruskunto pääse kehittymään toivotusti.

Kun aloitat juoksukauden hitaasti ja lempeästi, kunto kehittyy tasaisesti. Monelle toimiva harjoittelukaava on maltillinen 80/20-metodi. Siinä ideana on, että viikon treeneistä 80 prosenttia on kevyttä, 20 prosenttia raskasta.