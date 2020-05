Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ei pidä mahdottomana, etteikö Suomessakin olisi esiintynyt koronavirustartuntoja jo viime vuoden puolella. Yhtään tapausta ei kuitenkaan toistaiseksi ole voitu todentaa.

Ranskassa havaittiin vastikään, että 50-vuotias mies on sairastanut covid-19-tautia jo joulukuussa. Keuhkokuumetta sairastaneelta mieheltä otettiin näyte 27. joulukuuta eli neljä päivää aiemmin kuin kiinalaisviranomaiset kertoivat Wuhanin ensimmäisestä tautitapauksesta. Näytteestä tehtiin myöhemmin koronavirustesti, joka osoittautui positiiviseksi.

Viruksen ei aiemmin tiedetty levinneen Eurooppaan niin aikaisessa vaiheessa. ”Tämä antaa aivan uuden kuvan taudin leviämisestä”, sanoo Maailman terveysjärjestön WHO:n tiedottaja Christian Lindmeier Dagens Nyheter -lehdessä.

WHO onkin kehottanut eri maita tutkimaan uudelleen varhaisempia epäiltyjä covid-19-tautitapauksia.

Jussi Sane THL:stä pitää todennäköisenä, että esimerkiksi Italiassa tartuntoja on ollut jo ennen kuin ensimmäiset covid-19-potilaat tulivat sairaalahoitoon. Kuva: Roni Rekomaa / Lehtikuva

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johtava asiantuntija Jussi Sane arvioi, että Ranskan tapaus ei jää ainoaksi.

”On mielenkiintoista seurata, miten vanhempia näytteitä eri puolilta maailmaa saadaan analysoitua. En usko, että Ranskan tapaus olisi yksittäinen. Niitä löytyy varmasti muualtakin”, hän sanoo.

Entä voisiko uusia, varhaisempia tapauksia löytyä myös Suomesta?

Ensimmäinen covid-19-tartunta Suomessa vahvistettiin tammikuun 29. päivä Rovaniemellä Saariselällä lomailleella kiinalaisturistilla. Suomalaisella covid-19-tauti todettiin ensimmäisen kerran 26. helmikuuta Uudellamaalla. Tartunnan saanut nainen oli palannut vastikään Milanosta.

”Emme voi olla mitenkään varmoja, että juuri nämä olisivat olleet ensimmäiset tartunnat Suomessa. Totta kai niitä on voinut olla muitakin”, Sane sanoo.

THL onkin saanut yhteydenottoja, joissa suomalaiset ovat kertoneet sairastaneensa covid-19-taudin kaltaisia tauteja jo vuodenvaihteessa tai viime vuoden puolella.

”Muutaman tapauksen kohdalla olemme miettineet, olisiko mahdollista tehdä koronatesti jälkikäteen. Se ei kuitenkaan onnistu, jos potilaasta ei ole otettu näytettä silloin, kun hän on sairastanut taudin”, Sane sanoo.

Hän muistuttaa, että vaikka potilaan verinäytteestä löydettäisiin koronan vasta-aineita, se ei vielä kerro, milloin tauti on sairastettu. Vasta-aineet voivat olla peräisin myös myöhemmästä, oireettomasta tai lieväoireisesta taudista. ”Ei voi tietää varmasti”, Sane sanoo.

Ranskan tapauksesta on sitä vastoin laadittu tieteellinen kuvaus, joka on vertaisarvioitu ja jota Sanekin pitää luotettavana.

Ranskalaismiehen tapaus havaittiin, kun ranskalaislääkäri tutki uudelleen noin 50 potilaan näytteet. Potilaat olivat sairastaneet keuhkokuumeen joulu–tammikuussa.

Joulukuun 27. päivänä otetusta näytteestä on voitu vahvistaa koronatartunta, joka on vielä varmistettu kahdesti. Mies oli hakeutunut sairaalaan kuivan yskän, kuumeen ja hengitysvaikeuksien vuoksi. Hän kertoi BBC:lle, että hän ei ole ollut ulkomailla, mutta hänen vaimonsa työskentelee supermarketissa lähellä Charles de Gaullen lentokenttää ja on saattanut olla kontaktissa ihmisten kanssa, jotka ovat palanneet Kiinasta.

Perheen kaksi lasta ovat myös sairastaneet koronavirustartunnan, mutta miehen vaimolla tautia ei ole todettu.

Ensimmäisenä vahvistettuna covid-19-tapauksena on tätä ennen pidetty kiinalaisviranomaisten raportoimaa tapausta 31. joulukuuta. Uusien tietojen perusteella koronavirus on lähtenyt kiertämään maailmaa jo loka–marraskuussa, ehkä jo ennen sitä.

Myös Ruotsin pääepidemiologi Anders Tegnell on arvioinut Dagens Nyheter -lehdessä, että Ruotsissa on voinut olla tartunnan saaneita ihmisiä jo marraskuussa.

Sane pitää todennäköisenä, että esimerkiksi Yhdysvalloissa, Italiassa ja Hollannissa tartuntoja on ollut jo ennen kuin ensimmäiset covid-19-potilaat tulivat sairaalahoitoon helmi–maaliskuussa.

”Oireet ovat niissä tapauksissa olleet todennäköisesti valtaosin lieviä eikä niitä ole havaittu”, Sane sanoo.

Jos uusia, entistä varhaisempia tautitapauksia nousee esille enemmän, herää Sanen mukaan kysymys, onko covid-19-tauti levinnyt tiedettyä aiemmin lievässä muodossa, vai ovatko esille nousseet tautitapaukset yksittäisiä ja satunnaisia.

”Tästä voimme vain toistaiseksi vain spekuloida.”

Entä onko Suomi ollut erityisen altis koronaviruksen leviämiselle jo varhain? Suomessahan käy paljon kiinalaisia turisteja.

”Ei ole”, Sane vakuuttaa. ”Suomalaisilla on kuva, että kiinalaismatkailijoita on täällä erityisen paljon, mutta paljon heitä on muuallakin Euroopassa. Suomi ei ole tässä suhteessa mitenkään poikkeuksellinen.”