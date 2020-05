Tänä vuonna se on jo alkanut: punkkikausi. Ainakin koiranomistajat ovat sen jo taatusti havainneet, jos liikkuvat lemmikkinsä kanssa puistoissa tai metsässä.

Punkkien määrä Suomessa on viimeisen 20 vuoden aikana kasvanut. Eniten punkkeja on edelleen Ahvenenmaalla ja Turun saaristossa, jossa ilmasto on kosteaa ja punkkien veriateriaan tarvitsemia jyrsijöitä ja peuroja on riittävästi. Punkkeja on kuitenkin yhä laajemmin eri puolilla Suomea Etelä-Lappia myöten.

Kevät on tänä vuonna alkanut hyvissä ajoin, koska talvi oli monin paikoin lauha ja vähäluminen. Lisääkö pitkä lämmin jakso punkkien määrää Suomessa, apulaisprofessori Jukka Hytönen Turun yliopistosta?

Pitkä lämmin kausi voi johtaa siihen, että yksi punkki tarvitsee saman kesän aikana kaksi veriateriaa.

Yksittäisen lämpimän talven ei ole Hytösen mukaan suoraan osoitettu vaikuttavan punkkien ja sen levittämien tautitapausten määrään. Pitkät lämpimät jaksot kuitenkin vaikuttavat esimerkiksi peurojen ja pienten jyrsijöiden kuten jänisten ja rottien lisääntymiseen, eli koko ekosysteemiin.

”Joillakin alueilla on myös havaittu, että punkeilla on pitkän lämpimän jakson takia kaksi kehitysmuotoa samana vuonna, kun normaalisti punkilla on vain yksi kehitysvaihe vuodessa”, Hytönen sanoo.

Tavallisesti punkki käy siis läpi kolme kehitysvaihettaan kolmessa vuodessa. Ensin munasta toukaksi, sitten toukasta nuppineulanpään kokoiseksi nymfiksi ja lopulta aikuiseksi punkiksi.

Jokaisessa kehitysvaiheessa punkki tarvitsee veriaterian, jonka se saa pikkujyrsijästä tai isommasta nisäkkäästä – joskus siis myös ihmisestä.

Pitkä lämmin kausi voi siis käytännössä johtaa siihen, että alkukeväästä munasta tullut toukka muuttuu nymfiksi jo alkusyksyyn mennessä, jolloin yksi punkki tarvitsee kesän aikana kaksi ateriaa yhden sijasta.

Puutiaisaivotulehdusta esiintyy laikuittain vain tietyillä alueilla.

Myös punkkien levittämien tautien ennustetaan lisääntyvän, kun ilmasto lämpenee.

Suomessa punkit levittävät borrelioosia ja puutiaisaivotulehdusta. Borrelioosin aiheuttaa punkkien levittämä bakteeri, johon on olemassa siihen tehoavia antibiootteja. Puutiaisaivotulehduksen aiheuttaja sen sijaan on virus, johon on saatavilla tautia tehokkaasti ehkäisevä rokote.

”Borrelioosia on Suomessa siellä missä on punkkejakin, mutta puutiaisaivotulehdusta esiintyy laikuittain vain tietyillä alueilla”, Jukka Hytönen kertoo.

Puutiaisaivotulehdustapaukset rajoittuvat pienille maantieteellisille alueille. Hytösen mukaan ei varmasti tiedetä, miten TBE-viruskanta siirtyy uusille alueille – tapahtuuko se esimerkiksi joidenkin lintujen mukana. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (THL) seuraa taudin tapausmääriä ja antaa sen mukaan rokotesuosituksia.

Tänä vuonna puutiaisaivotulehdusrokote lisättiin rokotusohjelmaan Kustavissa ja Lohjan laajennetulla alueella. Rokotusohjelmassa ovat ennestään mukana myös Kemin eteläiset kaupunginosat, Simo, Kotkan saaristo, Lappeenrannan Sammonlahden kaupunginosa, Ahvenanmaa, Raahen edustan Preiskarin saari ja Parainen. Näissä kunnissa rokotteen voi saada veloituksetta.

THL suosittelee tänä vuonna puutiaisaivotulehdusrokotten hankkimista omakustanteisesti myös niille, jotka liikkuvat aktiivisesti luonnossa Helsingissä Etelä-Laajasalon, Jollaksen ja Kivinokan alueilla. Ennen rokotesuositus koski pääkaupunkiseudulla vain Espoon saariston alueita.

Eniten punkkeja on pusikoissa ja metsissä, joissa on kosteaa ja tiheää aluskasvillisuutta. Punkeilta ei kuitenkaan ole suojassa kaupunkien puistoissakaan.

Ihmisille tarkoitetuista punkkikarkotteista ei ole juuri hyötyä.

Paras keino ehkäistä punkin aiheuttamaa bakteeriperäistä borrelioosia on punkkitarkastus joka ilta, kun on oleillut puistossa, metsässä tai heinikossa. Hytösen mukaan ihmisille tarkoitetuista punkkikarkotteista ei ole juurikaan hyötyä punkinpuremien ehkäisyssä.

”Borrelioosin tarttuminen vie aikaa, joten jos punkin saa irti ihosta alle vuorokaudessa, tauti tuskin ehtii edes tarttua”, Hytönen sanoo.

Punkkitarkastuksessa kannattaa käydä läpi koko keho ja pyytää mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi perheenjäsentä katsomaan, ettei punkkeja ole esimerkiksi selässä tai polvitaipeissa, johon on itse vaikea nähdä. Lapsilla punkkeja voi olla jopa päässä.

Punkit kiipeävät maasta ylöspäin, joten ne voivat sujahtaa iholle saappaanvarresta tai housunkauluksesta. Imukärsä menee helposti läpi kohdista, joissa iho on ohutta. Siksi myös häpykarvoitus, kainalot ja korvantaustat kannattaa käydä läpi.

Hytösen mukaan ei ole suurta vaaraa, jos pieni pala punkin kärsää jää ihoon.

Virusperäinen puutiaisaivotulehdus sen sijaan tarttuu minuuteissa, joten sen voi estää rokotteen lisäksi vain suojautumalla vaatetuksella.

”Ylle saappaat ja pitkät housut ja -hihat marjametsään mennessä. Vaaleissa vaatteissa ylös kiipeävät punkit erottuvat paremmin”, Hytönen ohjeistaa.

Jos punkki on kiinnittynyt, se nykäistään irti punkkipihdeillä tai -pinsetillä. Hytösen mukaan ei ole suurta vaaraa, jos pieni pala kärsää jää ihoon. Siitä tuskin ainakaan borrelioosia tai puutiaisaivotulehdusta tarttuu. Toki puremakohta voi silloin herkemmin tulehtua.

Punkin purema kannattaa aina desinfioida kunnolla, mutta lääkäriin ei välttämättä tarvitse mennä. Borrelioositartunta oireilee aluksi noin viikon päästä puremakohtaa ympäröivällä vaeltavalla punoituksella. Nyrkkisääntönä on, että punoittava alue on läpimitaltaan ainakin viisi senttimetriä.

”Silloin pitää mennä terveyskeskus- tai työterveyslääkärille, joka voi kirjoittaa parin viikon antibioottikuurin”, Hytönen sanoo.

Poistamisen jälkeen punkin voi huuhdella vessanpöntöstä alas.

Punkki kannattaa irrottamisen jälkeen hävittää kunnolla, mutta riittää jos sen vaikkapa huuhtelee vessanpöntöstä alas. Polttaminen ei Hytösen mukaan ole tarpeen.

Puutiaisaivotulehduksen oireita tulee noin 10‒30 prosentille tartunnan saaneista, ja ne ilmaantuvat yleensä noin viikon kuluttua puremasta. Tartunnan saaneella voi olla kuumeilua, epämääräistä pahaa oloa ja sairauden tunnetta.

Osa selviää lievillä oireilla, sillä sairastuneista vain 20–30 prosenttia saa alkuoireiden jälkeen varsinaisen aivotulehduksen, jossa oireina on kuumetta, niskajäykkyyttä, valonarkuutta ja mahdollisia neurologisia oireita, kuten tajunnanhäiriöitä, kouristuksia tai halvausoireita.

Tänä vuonna käynnistyi Suomen Akatemian rahoittama nelivuotinen Ilmastonmuutos ja terveys -hanke, jossa tutkitaan punkkien levinneisyyttä ja yritetään ennustaa tulevaakin. Siinä on tarkoitus muun muassa selvittää, miten ilmastonmuutos vaikuttaa punkkien välittämien infektioiden leviämiseen. Mukana on useita yliopistoja ja lääketieteen, eläinlääketieteen, maantieteen ja ekologian tutkijoita sekä Ilmatieteen laitos, Luonnonvarakeskus, Thl ja Ruokavirasto.

”Neljän vuoden aikana kartoitetaan nykytilanne ja arvioidaan sitä, miten ilmastonmuutos tulevaisuudessa vaikuttaa vektorivälitteisten, kuten punkki- ja hyttysvälitteisten infektioiden leviämiseen”, Hytönen kertoo.

Hytösen mukaan tutkimuksen eteneminen on tänä keväänä jäänyt vähän koronavirustutkimusten jalkoihin, mutta jatkuu kyllä heti kun tilanne sen sallii.