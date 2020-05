Sydäninfarkti aiheuttaa yleensä kovaa kipua, mutta sen oireet voivat olla niin lievät, että infarkti jää kokonaan huomaamatta.

Tällaiset niin sanotut hiljaiset sydäninfarktit ovat kuitenkin yhtä vaarallisia kuin kaikki muutkin infarktit, osoittaa laaja kansainvälinen tutkimus. Sen mukaan potilaan ennuste on samankaltainen riippumatta siitä, oliko infarkti aiheuttanut kipua vai ei.

”Hiljainen sydäninfarkti ei tarkoita, etteikö infarkti aiheuttaisi mitään oireita.”

Anna-Mari Hekkala Kuva: Sydänliitto

Sydänliiton ylilääkäri Anna-Mari Hekkala ei ole tuloksesta yllättynyt. Hän viittaa viime vuonna julkaistuun suomalaistutkimukseen, jonka mukaan jopa neljä kymmenestä sepelvaltimotautiperäisen äkkikuoleman uhrista oli sairastanut aiemmin niin sanotun hiljaisen sydäninfarktin.

Hekkala varoittaa kuitenkin väärinymmärryksestä: ”Hiljainen sydäninfarkti ei tarkoita, etteikö infarkti aiheuttaisi mitään oireita. Oireiden kirjo on laaja äkkikuolemasta epämääräiseen pahaan oloon”, hän muistuttaa.

Sydänoireista kärsivät eivät viime aikoina ole hakeutuneet ajoissa hoitoon.

Eurooppalaiset sydänlääkärit ja myös Suomen Kardiologinen seura ovatkin huolestuneet siitä, että sydänoireista kärsivät ihmiset eivät viime aikoina ole hakeutuneet ajoissa hoitoon.

”On kärvistelty kotona, ja kun potilas on vihdoin tullut sairaalaan, sydämeen on ehtinyt tulla iso vaurio”, Hekkala kuvaa.

Tapauksia on hänen mukaansa ollut myös Suomessa.

Syynä on todennäköisesti ollut koronaviruksen pelko tai kuvitelma, että muita sairauksia kuin covid-19-tautia ei nyt pystyttäisi hoitamaan. Hekkala tähdentää, että sairaudet pitää hoitaa koronaepidemiasta huolimatta. ”Infarkti ei odottele.”

Nyrkkisääntö on Hekkalan mukaan se, että aina jos havahtuu uuteen rintakehän alueen oireeseen, voi soittaa numeroon 112 ja kysyä neuvoa.

Kiinalainen tutkijaryhmä analysoi 30 kansainvälistä tutkimusta, joissa oli yhteensä mukana yli 250 000 potilasta. Tutkimus julkaistiin BMJ-lehdessä.

Potilaita oli seurattu keskimäärin kuuden vuoden ajan, yhteensä yli 1,6 miljoonaa henkilövuotta. Hiljaisia sydäninfarkteja oli etsitty jälkikäteen EKG:n eli sydänfilmin tai magneettikuvauksen avulla.

Tutkijat havaitsivat, että hiljaisen eli lieväoireisen sydäninfarktin poteneet kuolivat seurannan aikana selvästi todennäköisemmin kuin ne, joilla ei ollut ollut minkäänlaisia infarkteja. Yhteys koski sydän- ja verisuonitaudeista johtuvia kuolemia, mutta myös kokonaiskuolleisuutta.

Jopa puolet sydäninfarkteista voi jäädä tunnistamatta.

Hiljaisiin sydäninfarkteihin liitetyt riskit olivat tutkijoiden mukaan samaa luokkaa kuin niiden infarktien riskit, joihin liittyi kovaa kipua ja muita tyypillisiä oireita.

Hiljaisiin sydäninfarkteihin kannattaisinkin kiinalaistutkijoiden mukaan suhtautua vakavasti. Kuitenkin jopa puolet sydäninfarkteista voi jäädä tunnistamatta.

Oululaiset tutkijat ovat päätyneet samansuuntaisiin tuloksiin. Viime vuonna julkaistun FinGesture-tutkimuksen mukaan jopa neljä kymmenestä sepelvaltimotautiperäisen äkkikuoleman uhrista on sairastanut aiemmin niin sanotun hiljaisen sydäninfarktin. Tutkimus julkaistiin Jama Cardiologyssa.

FinGesture-tutkimuksen aineistona oli lähes 6 000 vainajaa, jotka olivat kuolleet Pohjois-Suomen alueella vuosina 1998–2017. Heistä 75 prosenttia oli menehtynyt sepelvaltimotautiin liittyvään äkkikuolemaan, mikä oli todettu ruumiinavauksessa.

Vainajista jopa 71 prosentin ei tiedetty sairastavan sepelvaltimotautia ennen kuolemaansa. Vainajien keski-ikä oli 65 vuotta ja heistä lähes 80 prosenttia oli miehiä.

Sepelvaltimotauti on yleisin kuolinsyy Suomessa. Sepelvaltimotaudissa sydämen omien valtimoiden sisäosa alkaa ahtautua. Sydäninfarktissa sydämen valtimosuoni tukkeutuu ja osa sydämestä arpeutuu hapen puutteen takia.

Hekkala vertaa sydämen verisuonistoa on puuhun: Valtimon lähtökohta on paksu runko, joka sitten haarautuu yhä pienemmiksi oksiksi. Näitä päärunkoja on kolme.

Jos jokin päärungoista ahtautuu tai tukkeutuu, oireet ovat yleensä rajuja, kuten äkkikuolema. Infarktin lopullinen koko riippuu siitä, kuinka suuri haara tukkeutuu.

Tunne voi olla vain pakahduttava, epämiellyttävä tai jopa närästystä muistuttava oire.

Oireena voi olla kovaa, puristavaa kipua, joka tuntuu rintalastan takana. Kipu voi säteillä ylävatsalle, olkavarsiin, kaulaan, leukaperiin, hampaisiin ja jopa selkään.

Toisaalta tunne voi olla vain pakahduttava, epämiellyttävä tai jopa närästystä muistuttava oire, joka aiheuttaa esimerkiksi pahoinvointia, heikotusta ja hikisyyttä.

Tunne voi kuitenkin mennä ohi. Varsinkin vanhuksilla, diabetesta tai munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla ja muistihäiriöisillä kipu saattaa puuttua kokonaan.

”Koronaan liittyy yleensä kuume ja yskä, jotka eivät kuulu sydäninfarktiin.”

Hapen loppumisen tunne ja pakahduttavaa olo rinnassa saattavat muistuttaa myös koronaviruksen aiheuttaman covid-19-taudin oireita.

”Koronaan liittyy kuitenkin yleensä kuume ja yskä, jotka eivät kuulu sydäninfarktiin”, Hekkala tähdentää.

Kiinalaistutkijat päättelevät, että hiljaisten sydäninfarktien seulonta olisi tarpeen varsinkin riskiryhmillä, kuten diabetesta sairastavilla ja iäkkäillä.

Magneettikuvauksessa sydäninfarktin aiheuttama arpeutuma näkyy hyvin, mutta menetelmä on työläs ja kallis, joten se ei Hekkalan mukaan sovellu seulontoihin. Sydänfilmi EKG on halvempi ja helppo ottaa.

Kaikkien ihmisten seulonta sydänfilmillä ei ole Hekkalan mielestä kuitenkaan järkevää, koska sydäninfarkti ei läheskään aina jätä jälkiä sydänfilmiin.

Tutkimuksella ei siis voi sulkea pois sairauden mahdollisuutta. Mutta jos henkilöllä on useita riskitekijöitä, kuten diabetes tai verenpainetauti, sydänfilmi kannattaa ottaa. ”Usein Suomessa näin tehdäänkin”, hän toteaa.