Kauppakeskuksiin ja bussipysäkeille on pystytetty mainostauluja, jotka tuntuvat melkein huutavan: ”Muistakaa pestä kädet parikymmentä kertaa päivän aikana!”

Tarkkana on yhtä lailla oltava pintojen ja kahvojen kanssa, sillä niissäkin saattaa pesiä koronaviruksia – olkoonkin, että näyttäisi ihan puhtaalta.

Jylläävä viruspandemia pakottaa meidät olemaan koko ajan vähän varuillamme. Tavat, jotka tavallisissa oloissa laskettaisiin neuroottisuuden piiriin, ovat nyt arkipäivää ja todiste siitä, että tiedostaa ilmassa leijailevat riskit.

Liika on kuitenkin liikaa, myös tautiin suojautumisen suhteen. Jos pelko epähygieenisyydestä ja jatkuva tarve käsienpesulle alkaa hallita elämää, kyseessä voi olla pakko-oireinen häiriö eli OCD.

Ylilääkäri Suoma Saarni Husin psykiatrialta kertoo, että ominaista häiriölle ovat pakkoajatukset eli obsessiot sekä pakkotoiminnot eli kompulsiot.

Oireet voivat olla hyvin moninaisia. Siinä missä joku kokee neuroottista tarvetta tarkistaa, ettei ovi jäänyt raolleen tai liesi lämmölle, toisen mielessä myllertää seksuaalisia ajatusketjuja, jotka eivät jätä rauhaan ja ikään kuin kiertävät kehää.

Lievinä ja satunnaisina oireet kuuluvat elämään.

Tavallisimpia pakkoajatuksia ovat pelko tautien tarttumisesta ja sairastumisesta tai omien tekojen seurauksista. Yleistä on myös pakonomainen tarve tarkalle järjestykselle, väkivaltaiset mielikuvat tai pelko siitä, että ryhtyy elämöimään julkisella paikalla hallitsemattomasti.

Pakkotoiminnoista tyypillisimpiä ovat puolestaan toistuva peseminen tai siivoaminen, tarkistaminen, laskeminen, järjestely, kyseleminen ja rukoilu.

Jos häiriö pahenee, kätensä saattaa pestä verille asti, tai kotoaan ei pääse lähtemään ollenkaan, kun lieden tarkistelua ei pysty lopettamaan.

Luonnollista on, että pakko-oireita tulee ja menee. Lievinä ja satunnaisina ne kuuluvat normaaliin ihmisyyteen ja ylipäätänsä elämään, korostaa Saarni.

”Ahdistus on sikäli elintärkeää, että ihminen tarvitsee reaktion sille, jos joku on pelottavaa tai uhkaavaa.”

Tamperen yliopistollisen sairaalan (Tays) toimialuejohtaja, ylilääkäri Hanna-Mari Alanen on samoilla linjoilla.

”Varsinkin, jos on vähän stressaantunut, oireita ilmenee helpommin. Voi joutua palaamaan kotiin pitkänkin matkan päästä tarkistamaan, laitoinko sen kahvinkeittimen kiinni. Etenkin silloin, kun ollaan lähdössä matkoille, moni tarkistaa jopa kymmeniä kertoja, onko passi mukana. Tästä ei tarvitse huolestua”, Alanen sanoo.

Huolestumiseen on syytä, jos ei enää pysty tekemään asioita, joita haluaisi ja kuuluisikin tehdä.

Missä vaiheessa tavat tai ajatukset ovat sellaisia, että puhutaan pakko-oireisesta häiriöstä?

”Jos ahdistus ei enää suojele oikeilta vaaroilta eli palvele tarkoitustaan”, Saarni vastaa.

”Toisin sanoen ahdistuneisuus ei paljasta todellisia vaaroja, vaan ihminen alkaa nähdä uhkia sielläkin, missä niitä ei ole. Tuntemukset rupeavat hallitsemaan elämää ja rajoittamaan arkea, eikä enää pysty tekemään asioita, joita haluaisi ja kuuluisikin tehdä.”

”Kun kyseessä on häiriö, toimintakyky ei ole entisellään, mikä aiheuttaa isoa kärsimystä”, hän lisää.

Kysymys siitä, mistä OCD johtuu ja altistavatko esimerkiksi geenit sille, on toistaiseksi hämärän peitossa, kuten monien muidenkin psykiatristen sairauksien alkuperä.

”Puhutaan stressi-haavoittuvuusmallista. Yksilöillä on tiettyjä haavoittuvuustekijöitä, jotka johtuvat biologisista syistä ja siitä, missä on kasvanut ja millaisia elämänkokemuksia on kertynyt. Sitten tapahtuu jotain, joka osuu omiin haavoittuvuuskohtiin, ja häiriöön saattaa sairastua.”

Duodecimin mukaan noin joka kuudennella jatkuvista oireista kärsivällä oirekuva pahentuu vuosien myötä ja saattaa johtaa jopa työkyvyttömyyteen. OCD lisää myös alttiutta esimerkiksi alkoholin väärinkäytölle, masennukselle ja syömishäiriöille.

”Veikkaan, että oireet ovat ainakin osalla potilaista lisääntyneet.”

Mieli Suomen Mielenterveys ry:n kriisipuhelintoiminnan päällikkö Susanna Winterin mukaan Kriisipuhelimeen on koronakevään aikana soitettu myös pakko-oireiden takia. Valtakunnallinen Kriisipuhelin päivystää suomenkielisellä linjalla 24 tuntia vuorokaudessa numerossa 09 2525 0111.

”Nämä ovat olleet kuitenkin yksittäisiä tapauksia. Monet ovat olleet huolissaan mielenterveydestään, mutta enemmän soittajat puhuvat Kriisipuhelimessa paniikkikohtauksista tai harhaisuudesta”, Winter toteaa.

Tämä ei kuitenkaan välttämättä tarkoita, etteivätkö pakko-oireet piinaisi ihmisiä korona-aikana.

”Ehkä on niin, etteivät soittajat vain ota asiaa puheeksi. Nyt, kun tarkkuutta ja hygieenisyyttä korostetaan joka tuutissa, voi olla, etteivät he koe tarpeelliseksi tuoda niihin liittyviä huolia esille puhelinkeskustelussa. Saattaa olla niinkin, että pakko-oireita hävetään, eikä edes anonyymissa palvelussa tahdota niistä puhua.”

Alanen muistuttaa, että häiriön esiintyvyys on Suomessa melko pientä, noin kahden prosentin luokkaa. Joka tapauksessa hän uskoo, että poikkeustilanteella voi olla vaikutusta pakko-oireisuuteen.

”Stressi lisääntyy ja pää kuormittuu enemmän kuin tavallisesti. Korona-aika voi olla pakko-oireista kärsiville tuskastuttavaa, kun on jo valmiiksi pakkoajatuksia tartunnoista, liasta ja bakteereista sekä hallinnan menettämisestä”, hän pohtii.

”Kyllä minä veikkaan, että oireet ovat ainakin osalla potilaista lisääntyneet. Joku ei ehkä uskalla lähteä ulos lainkaan, ja toinen saattaa käyttää maskia kotonakin.”

Asia ei kuitenkaan ole mustavalkoinen.

”Joillekuille pakko-oireisille koronakevät voi olla jopa hivenen helpottavaa aikaa, kun kaikki muutkin ovat vähän pakko-oireisia”, Alanen arvelee.

Viive hoitoon hakeutumisessa voi olla vuosien mittainen.

Saarni muistuttaa, että pakko-oireinen häiriö puhkeaa tyypillisesti jo nuoruusvuosien aikana. Toisaalta myös viive hoitoon hakeutumisessa voi olla vuosien mittainen.

”Monesti häpeävät pakko-oireitaan kauan ja odottavat taudin pahenemista kotona, kärsivät niistä itsekseen ja hiljaa. Toimintakyky voi olla kohtalaisen hyvä, vaikka pakko-oire rajoittaisi tiettyjä asioita tai veisi aikaa vuorokaudesta.”

Ihminen on siis voinut oppia lykkäämään pakko-oirettaan niin, että selviää työpäivästä, vaikka ilta meneekin kokonaan peseytymiseen.

”Kunnes sitten pahaksi äityessään sairaus saattaa lamaannutta täysin”, Saarni toteaa.

Husin ylilääkäri haluaa painottaa, että ajatus siitä, ettei pakko-oireista ole mahdollista päästä eroon, on pelkkä harhakäsitys. Häiriöstä on täysin mahdollista parantua.

Itsehoitomenetelmään kuuluu oleellisena osana niin sanottu altistus.

”Kyse on siitä, että ihminen kohtaa ahdistuksensa ja oppii sietämään sitä. Samalla hän huomaa, että kun ei menekään tarkistamaan uunia, tulee aluksi toki vaikea olo. Mutta se olo menee ohi, eikä mitään kamalaa tapahdukaan”, Saarni kuvailee.

”Koska kyseessä on taito sietää ahdistusta, sen oppii vähitellen.”

Hän neuvoo, että altistusta rupeaisi tekemään pikkuhiljaa, askel kerrallaan. Heti ei tarvitse pakottaa itseään hankalimpaan mahdolliseen, vaan voi tarttua pienempiin ahdistuksen syihin. Jos kohtaa heti kipeimmän pakko-oireensa, riskinä on, että lannistuu ja lakkaa kokonaan yrittämästä.

”Koska kyseessä on taito sietää ahdistusta, sen oppii vähitellen. Kun pärjää pienen ahdistuksen kanssa, syntyy luotto, että opin tämän ja pääsen tästä eteenpäin.”

Saarni neuvoo tutustumaan Mielenterveystalon laatimiin, seikkaperäisiin ohjeisiin, jotka auttavat pääsemään irti pakko-oireista.

Hus on ottamassa pian käyttöön norjalaisen tutkijakaksikon Gerd Kvalenin ja Bjarne Hansenin kehittämän, tavanomaisesta poikkeavan hoitomallin.

”Se on neljän päivän intensiivialtistusmalli, jonka perusideana on tehdä pitkäkestoinen altistus pakko-oireelle. Kun perinteisessä psykoterapiassa käydään korkeintaan pari kertaa viikossa, tämä altistus tehdään tiivistetysti, yhden työviikon aikana melkein aamusta iltaan”, ylilääkäri kuvailee.

”Malli on toki rankka, mutta myös valtavan tehokas. Sillä on pystytty auttamaan todella hankalista oireista kärsiviä.”

Jutun lähteenä on käytetty Mielenterveystalon ja Duodecim Terveyskirjaston tietoja.