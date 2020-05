Osalle lapsista koronakevät on merkinnyt kotoilua, perheen yhdessä oloa ja etäleikkejä, osalla ongelmat ovat syventyneet.

Nallekarhu ikkunassa, synttärijuhlat puistossa ja viisi naista televisiossa puhumassa mikrofoneihin.

Nämä asiat jäävät todennäköisesti lasten mieleen tästä keväästä. Mutta korona vaikuttaa syvemmälläkin tavalla kasvavan sukupolven mielenmaisemaan.

Miten – sitä HS kävi kysymässä Helsingin Punavuoressa sijaitsevan päiväkoti Engelin lapsilta ja vanhemmilta. Poikkeustilan vaikutuksista lapsiin kertoo myös Mannerheimin Lastensuojeluliiton auttavien puhelinten päällikkö Tatjana Pajamäki.

1980-luvulla nuoruuttaan viettänyt sukupolvi X, niin sanottu pullamössösukupolvi otti haltuunsa kännykät ja internetin hakukoneet. 1990-luvun taitteessa syntynyt Y-sukupolvi näki Tarja Halosen nousevan presidentiksi ja aikuisten miesten itkevän ilosta, kun Suomi voitti jääkiekon maailmanmestaruuden. Mutta siinä missä milleniaalit ryntäsivät torille hoilaamaan ja halaamaan, nykylapset opettelevat pitämään turvavälejä ja tekemään esikoulutehtäviä etäyhteyden välityksellä.

Punavuorelainen Timo Ramu uskoo, että kotoilu on asia, jonka hänen neljä lastaan tulevat muistamaan tästä keväästä. ”Koko perhe nökötti kotona. Lapset askartelivat ja istuttivat siemeniä ja taimia niin, että koko terassi kukki.”

Kotoilu ei ole Ramun perheessä kovin outo tilanne. Vanhemmat tekevät yhdessä mainoselokuvia, muotoilua ja graafista suunnittelua. Perhe asuu puolet vuodesta Tokiossa ja myös matkustaa paljon yhdessä neljän 1,5–10-vuotiaan lapsen kanssa. Perheen esikoinen on käynyt ajoittain kotikoulua. Poikkeuksellista tässä keväässä on Ramun mukaan ollut se, että matkat ovat jäissä.

Yllättävää kotoilussa oli Ramun mukaan se, miten paljon aikaa häneltä meni ruuanvalmistukseen. Hän sanoo tunteneensa itsensä 1950-luvun kotirouvaksi.

”Ruokaa meni tavattoman paljon enemmän kuin tavallisesti. Meitä on niin paljon, että noutoruualla eläminen ei ole mahdollista, joten meillä oli jatkuva Masterchef. Ruuanlaitosta tulikin paljon suunnitelmallisempaa, etukäteen tiesin jo seuraavan päivän systeemit. Ruokahävikkikin väheni”, hän kertoo.

”Leivottua tuli myös. Se oli kivaa tekemistä lasten kanssa.”

Sisällä lapset saivat ajan kulumaan myös askartelemalla ja kylvämällä kasveja. ”Iltaa kohden meno muuttui juoksemiseksi ja hippaleikiksi”, Ramu kertoo.

Perhe on myös katsonut tavallista enemmän yhdessä televisiota. Esikoululaisen suosikki oli Masked Singer -sarja.

Ramun perhe on myös ulkoillut päivittäin, mutta eri tavalla kuin ennen.

”Kaupunki muuttui ikään kuin toiseksi paikaksi, kun siellä haahuiltiin potkulautojen ja skeittilautojen kanssa. Puistoja vältettiin, paitsi skeittipuistoja”, Ramu kertoo.

Myös Päivi Lappalaisen nelihenkiselle perheelle kotoilu merkitsi paluuta vanhaan: Isä kävi töissä toimistossa ja äiti oli kotona lasten kanssa - osin etätöissä ja osin lomautettuna.

Lappalaisen perheessä ulkoiltiin paljon. Esikoululainen rakenteli pihalla leppäkertuille hotelleja ja leikki pihan lasten kanssa kirkonrottaa.

Kotitöitä helpotettiin siirtymällä viidestä ruokailusta neljään. ”Illallinen ja iltapala yhdistettiin. Muuten olisin joutunut viettämään kaiken aikani keittiössä”, Lappalainen sanoo.

Iso uusi asia ovat olleet etäyhteydet: Arkea rytmittivät kaksivuotiaan etämusiikkileikkikoulu videopalvelu Youtubessa, päiväkodin viedotervehdykset ja Teams-yhteydenpitoalustan kautta lähetetyt esikoulutehtävät. Esikoululaisella oli kerran viikossa jalkapallotreenit Google Hangouts -videopuheluohjelmassa. Lisäksi hänellä oli etäleikkitreffejä kavereiden kanssa Facetime-videopuheluohjelmassa.

”Esikoisella oli hirveä ikävä ystäviä, joten etäleikit olivat hänelle tosi tärkeitä. Ne toivat vaihtelua päiviin, jotka tuntuivat toistuvan samanlaisina, kuin Päiväni murmelina -elokuvassa”, Lappalainen sanoo.

Nyt kun lapset ovat palanneet päiväkotiin, hän sanoo arvostavansa päiväkotia entistä enemmän. ”Oli ihanaa olla lasten kanssa kaikessa rauhassa ilman ulkopuolelta asetettuja aikatauluja. Silti ruuanlaitto, kodin huoltaminen ja lasten kanssa puuhaaminen oli aikamoista puristusta. Omaa rimaa oli pakko laskea.”

Myös Timo Ramu huomasi, että hänen työtehonsa ei ollut sitä, mitä se on tavallisesti. ”Jälkeenpäin ajatellen olisi pitänyt ottaa itselle enemmän hengähdystaukoja ja lähteä vaikka kävelylle.”

Lapset ja perheet eivät muodosta yhdenmukaista ryhmää. Koronakriisi vaikuttaa eri tavoin. ”Se, mitä elämässä on jo valmiina, monesti syventyy ja lisääntyy koronakriisissä”, sanoo Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tatjana Pajamäki.

Vaikeinta on niiden perheiden lapsilla, joissa aikuisilla on haitallista päihteidenkäyttöä tai hoitamattomia mielenterveydenongelmia. ”Näille lapsille kaverisuhteet ja harrastukset ovat voineet toimia ainoina suojaavina tekijöinä arjessa, ja nyt niistäkin on jouduttu luopumaan”, Pajamäki sanoo.

Kahden kuukauden aikana MLL:n palveluissa onkin Pajamäen mukaan tehty yhdessä lasten kanssa tavallista enemmän lastensuojeluilmoituksia.

Poikkeuksellisen useita yhteydenottoja palvelevaan puhelimeen on tullut myös nuorilta, jotka ovat kysyneet neuvoja auttaakseen vaikeassa tilanteessa olevaa ystäväänsä tai kaveria, johon ei ole saatu yhteyttä lainkaan.

”Paljon on näkynyt sellaista asennetta, että minun täytyy tehdä asialle jotakin. Se on hienoa”, Pajamäki sanoo

Hän iloitsee myös siitä, että moni omien ongelmiensa keskellä painiva vanhempi on poikkeusaikana rohjennut kääntyä ensimmäistä kertaa ammattiauttajan puoleen.

”Joillekin voi olla iso kynnys myöntää, että ei pärjää. Avun hakeminen tilanteessa, jossa omat voimavarat vanhempana alkavat loppua, on kuitenkin iso vanhemmuusteko ja lapsen edun ajattelemista”, Pajamäki sanoo.

Joillekin perheille kotoilu on merkinnyt totaalista yksinäisyyttä. Haavoittuvassa asemassa ovat olleet esimerkiksi yksinhuoltajat tai ensimmäisen lapsensa kanssa vauva-aikaa viettävät vanhemmat. Eristäytyminen on voinut olla hyvin ahdistavaa, kun vanhemmuus ei olekaan ollut sitä mitä kuvitteli.

Eroperheissä ja uusperheissä jotkut ovat kokeneet, että toinen vanhempi on käyttänyt koronaa hyväkseen estääkseen toista tapaamasta lapsiaan.

”Meillähän oli kaikki hyvin.”

Poikkeustila on ollut Pajamäen mukaan monelle myös hetken helpotus. Ne, joilla ei ole ympärillään sukua eikä ystäviä, ovat vapautuneet yksinäisyyden ja erilaisuuden tunteista. Tänä keväänä ei kukaan muukaan ole järjestänyt isoja vappujuhlia eikä koko suvun äitienpäiväbrunssia.

Etäkoulu on antanut monelle kiusatulle mahdollisuuden keskittyä täysillä opiskeluun, kun ei tarvitse pelätä eikä miettiä, joutuuko seuraavankin välitunnin viettämään yksin.

Koronakotoilu voi Pajamäen mukaan tuoda lapsille ja perheille myös hyviä asioita – ainakin niille, joilla ei ole isoja taloushuolia tai muita vakavia kriisejä. Lapset ovat voineet nauttia levollisuudesta ja rauhallisesta arjesta. Yhdessäolo on vahvistanut perheitä ja sisarusten välisiä suhteita.

Poikkeustila on voinut myös vahvistaa. ”Kun vanhempi löytää itsestään yllättäviä organisointikykyjä ja kriisinhallintataitoja, kun huomaa pystyvänsä pyörittämään arkea ja pitämään perhettä hyvässä kunnossa, voi itsetunnolle tulla uutta nostetta”, Pajamäki sanoo.

Ramun perheessä pandemian keskellä oleminen on tarkoittanut sitä, että ”ei ollut jännää tekemistä, vaan oltiin kotona”, kuten Timo Ramu kiteyttää. ”Mutta jos nosti katsetta omasta olemisesta huomasi, että tylsyydestä valittaminen on white privilege – etuoikeutetun marinaa. Meillähän oli kaikki hyvin”, hän toteaa.

Päivi Lappalainen sanoo toivovansa, että poikkeustila on takana: ”Paljon on opittu. Mutta jos uusi tartunta-aalto tulee, niin kyllä siitäkin selvitään.”