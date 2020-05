Oikean tiedon välittäminen koronaviruksesta voi säästää miljardeja dollareita rahaa, kertoo amerikkalaisen taloustutkimuslaitoksen NBER:n uusi, vertaisarvioimaton tutkimus. Syynä on tutkijoiden mukaan niin sanottu fatalismiefekti: Mitä tarttuvammaksi ihmiset arvioivat koronaviruksen, sitä vähemmän heillä on halua noudattaa tartuntojen estämiseen tähtääviä ohjeita.

Juho Toivola

Motivaatio käsienpesuun, turvavälien pitämiseen ja kotiin eristäytymiseen vähenee sitä mukaa, mitä todennäköisempänä tartuntoja pidetään.

Psykologi Juho Toivola tunnistaa ilmiön: ”Jos jokin asia näyttää pomminvarmalta, ihmisillä on taipumusta ikään kuin alistua kohtaloonsa, eivätkä he yritäkään enää vaikuttaa asiaan.”

Tiedon välittämisellä on koronakriisissä erittäin suuri merkitys.

Toivola yhtyy amerikkalaistutkijoiden arvioon, jonka mukaan ihmisillä on taipumus yliarvioida taudin uhkaa silloin, kun he eivät saa asiasta riittävästi tietoa. Siksi oikean tiedon välittämisellä on koronakriisissä erittäin suuri merkitys.

Hän muistuttaa kuitenkin, että kyseessä on vasta vertaisarvioimaton artikkeliluonnos. Heikkoutena tutkimuksessa onkin hänen mukaansa se, että ihmisten käyttäytymistä tutkitaan siinä taloustieteen menetelmin ikään kuin ”flirttaillen psykologian, lääketieteen ja filosofian kanssa”.

Suomen valtionjohto on onnistunut koronakriisiviestinnässään pääasiassa hyvin, arvioi puolestaan kriisiviestinnän asiantuntija Katleena Kortesuo.

Katleena Kortesuo

Viranomaiset ja asiantuntijat ovat kuitenkin antaneet koronakriisin aikana myös ristiriitaisia ohjeita, mikä on ollut omiaan hämmentämään kansalaisia: Saako kotimaassa matkustaa vai ei, pitääkö Suomeen palatessa olla karanteenissa vai ei, pitääkö maskeja käyttää vai ei, tartuttavatko lapset virusta vai eivät?

”Ristiriitaiset näkemykset saavat kansalaiset kysymään, että mitä tämä nyt on? Jos ihmiset alkavat epäillä suosituksia ja päättävät tehdä asiassa oman mielensä mukaan, on johtamisessa epäonnistuttu”, Kortesuo sanoo.

Yhdysvaltalainen taloustutkimuslaitos NBER teki maaliskuun lopulla verkossa kyselyn, johon vastasi 1 859 amerikkalaista ja 1 751 brittiä. Valtaosa vastaajista oli 18–44-vuotiaita. Vastaajista 59 prosenttia oli naisia.

Vastaajat jaettiin satunnaisesti kahteen koeryhmään sekä kontrolliryhmään. Yhdelle ryhmälle kerrottiin, että koronaviruksen kantajat tartuttavat todennäköisesti kaksi ihmistä, toiselle väitettiin, että viruksen kantajat tartuttavat viisi ihmistä. Sen jälkeen heille esitettiin joukko koronavirusta koskevia kysymyksiä.

Analysoidessaan vastauksia tutkijat tekivät kolme päähuomiota. Ensinnäkin vastaajat yliarvioivat dramaattisesti koronaviruksen tarttuvuutta. Toiseksi: Kun vastaajat saivat lisää tutkimustietoa koronaviruksesta, se korjasi ainakin osittain heidän vääriä käsityksiään. Kolmanneksi: Mitä tarttuvamman vastaajat uskoivat taudin olevan, sitä haluttomampia he olivat noudattamaan tartuntojen ehkäisyyn tähtääviä ohjeita.

Tutkijat laskivat, että jos ihmisten käsitys tartuttavuutta kuvaavasta RO-luvusta nousisi kahdeksalla yksiköllä 10:stä 18:aan, se lisäisi kuolleisuuden kustannuksia Yhdysvalloissa 2,7 miljardilla dollarilla.

Ihmisillä on taipumus yliarvioida uhkaa, josta he eivät tiedä riittävästi.

Juho Toivolan mukaan tutkimus vahvistaa aiempaa näkemystä, jonka mukaan ihmisillä on taipumus yliarvioida uhkaa, josta he eivät tiedä riittävästi.

Tutkimus syyllistyy hänen mukaansa modernin taloustieteen helmasyntiin: Se olettaa, että ihmiset käyttäytyvät rationaalisesti. ”Tositilanteessa ihmiset eivät toimi pelkästään järjen varassa, myös tunteet vaikuttavat. Siksi käyttäytymistä pitäisi todentaa muutenkin kuin vain kyselytutkimuksella”, Toivola sanoo.

Huomionarvoinen johtopäätös tutkimuksessa on Toivolan mukaan kuitenkin se, että kun ihmisille annetaan oikeaa tietoa ja väärinkäsityksiä korjataan, he noudattavat saamiaan ohjeita ja pyrkivät toimimaan järkevästi.

Riskin liioittelu tai pelottelu eivät siis näytä johtavan toivottuun lopputulokseen, ei liioin riskien vähättely tai pyrkimys luoda keinotekoisesti optimismia.

Suomessa koronakriisistä onkin Toivolan mukaan pyritty jakamaan kansalaisille ajantasaista tietoa, mikä on osaltaan johtanut toivottuun lopputulokseen: Ihmiset ovat käyttäytyneet tavalla, joka näyttää ainakin tällä hetkellä johtavan koronaviruksen tukahtumiseen.

”Voidaankin kysyä, onko esimerkiksi Ruotsissa toimittu toisin vai onko siellä vain ajauduttu tilanteeseen, jossa kuolemia on asukaslukuun suhteutettuna huomattavasti enemmän kuin muissa pohjoismaissa tai Yhdysvalloissa”, Toivola huomauttaa.

Suomessa viestintä on ollut tunnetasolla varsin selkeää. Siksi kansalaiset sietävät sitä, että yksittäiset ohjeet eivät aina ole johdonmukaisia.

Miksi hallitus, virkamiehet ja asiantuntijat ovat onnistuneet kriisiviestinnässään?

Katleena Kortesuon mielestä suurin syy on se, että viestintä on ollut tunnetasolla varsin selkeää: ”Panikointia ja sekoilua ei ole juuri näkynyt. Siksi kansalaiset sietävät sitä, että yksittäiset ohjeet eivät aina ole johdonmukaisia”, hän sanoo.

Tärkein tekijä kriisiviestinnässä onkin Kortesuon mukaan itse esiintyminen: Näyttääkö henkilö huolestuneelta, ahdistuneelta tai peräti lamaantuneelta? Itkeekö hän? ”Se on se ensisijainen asia, joka menee kuulijoille tosi vahvasti perille”, hän toteaa.

Pääministeri Sanna Marin on ollut Kortesuon mielestä esiintymisissään rauhallinen ja neutraali. ”Hän on osoittanut huolestuneisuutta, mutta ei lamaantumista. Sen sijaan esimerkiksi peruspalveluministeri Krista Kiuru on ollut haparoivampi, mikä saattaa näyttäytyä epävarmuutena”, Kortesuo sanoo.

Heikoimpana esityksenä Kortesuo mainitsee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johtajien Mika Salmisen ja Markku Tervahaudan maaliskuisen tiedotustilaisuuden, jossa Tervahauta niiskutti ja pyyhki nenäänsä ja otsaansa ja yritti vitsailla asiasta.

”Siitä jäi tunne, että tilanteen vakavuutta ei tajuttu”, Kortesuo sanoo.

Jos asiantuntija ei tiedä jotakin, hänen kannattaa kertoa se.

Jos ihmiset alkavat epäillä viranomaisten puheita, he päättävät Kortesuon mukaan käyttäytymisestään itse.

”Osa käyttää maskeja ja välttää joukkoliikennevälineitä ja osa lähtee jonottamaan kauppakeskuksen avajaisiin. Se on johtamisen kannalta hankala tilanne”, hän toteaa.

Hän muistuttaa, että koronaviestinnässä on edelleen monia ristiriitaisuuksia. ”Jos lapset eivät kerran tartuta koronavirusta, miksi he eivät saa tavata isovanhempiaan? Saako kotimaassa matkailla kesällä vai ei? Pitääkö maskeja käyttää vai ei? Pitääkö Suomeen palaavan vetäytyä kahden viikon karanteeniin vai ei? Muun muassa nämä asiat ovat jääneet kansalaisille epäselviksi.”

Hankaluutena koronaviruskriisin viestinnässä on myös se, että tietoa uudesta viruksesta on kertynyt vähitellen. Vastauksia kysymyksiin ei varsinkaan alkuvaiheessa vielä tiedetty.

Jos asiantuntija ei tiedä jotakin, hänen kannattaa kertoa se Kortesuon mukaan mieluummin suoraan kuin välttää vastaamista kokonaan.

Suuronnettomuuksissakin noudatetaan varovaisuusperiaatetta.

”Jos rekka on poikittain tiellä ja sieltä valuu kemikaalia, lähdetään liikkeelle siitä oletuksesta, että kemikaali on myrkyllistä. Jos niin ei olekaan, toimintatapoja on helppo muuttaa”, Kortesuo sanoo.

THL:n pääjohtajan Markku Tervahaudan niiskutus ei herättänyt luottamusta. Kuva: Johannes Kotkavirta