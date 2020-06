Koronapoikkeustila on vaikuttanut uneen ja nukkumiseen ainakin kahdella tavalla, kertoo älysormus Ouran kokoama kansainvälinen data.

Maalis-huhtikuussa älysormuksen käyttäjien yöllinen leposyke laski maasta riippuen keskimäärin lyönnin minuutissa verrattuna samaan ajanjaksoon vuotta aiemmin. Singaporessa sormuksien käyttäjien sydän löi jopa kolme lyöntiä vähemmän minuutissa.

Hannu Kinnunen

Ouran tiedejohtaja Hannu Kinnunen pitää laskua ennenkuulumattomana.

”Leposyke on laskenut poikkeustilan aikana sille tasolle, millä se yleensä on elokuussa, kun ihmiset ovat kesälomalla, tai juuri palanneet sieltä levänneinä ja rentoutuneina. Kysymys kuuluukin, onko korona-ajassa ollut jotakin hyvää?”

Älysormus Oura keräsi tietoa nukkumisesta 150 000 käyttäjältään pääasiassa Pohjois-Amerikasta ja Euroopasta, mutta myös Aasiasta ja Australiasta tältä ja viime vuodelta. Älysormuksen käyttäjät ovat pääosin 30–65-vuotiaita, työssäkäyviä ja hieman keskimääräistä parempituloisia. Heistä 60 prosenttia on miehiä.

Selvitys toi esille toisenkin merkittävän seikan: Käyttäjien viikonpäivien ja viikonlopun unirytmien ero madaltui maalis-huhtikuussa verrattuna samaan ajanjaksoon vuotta aikaisemmin.

Kinnusen mielestä se on hyvä uutinen.

Henri Tuomilehto

Unihäiriöihin erikoistunut lääkäri Henri Tuomilehto on kuitenkin eri mieltä: ”Unirytmin myöhäistyminen on viesti, jota en olisi halunnut kuulla. Se kertoo, että monen unirytmi on repsahtanut vähän samaan tapaan kuin teineillä usein: Illalla valvotaan myöhään eikä aamuisin päästä sängystä ylös. Unen laatu kärsii.”

Kinnusen mukaan suurin osa työssäkäyvistä ihmisistä menee normaalisti arkipäivinä aikaisemmin nukkumaan kuin viikonloppuna. He myös heräävät arkiaamuna aiemmin.

Arjen ja viikonlopun unirytmin tasoittuminen maalis-huhtikuussa kertoo Kinnusen mukaan siitä, että etätöissä ihmisillä oli mahdollisuus siirtyä kohti luontaista unirytmiään.

”Kun ihmisten ei tarvinnut käyttää aikaa työmatkaan, he nukkuivat aamuisin pidempään ja menivät myös illalla nukkumaan hiukan myöhemmin. Vuorokausirytmi muuttui kaiken kaikkiaan selkeämmäksi. Se on hyvä asia, sillä epäsäännöllisellä vuorokausirytmillä on havaittu yhteys moneen sairauteen, muun muassa diabetekseen ja syöpään”, Kinnunen toteaa.

Henri Tuomilehto ei näe tilannetta yhtä myönteisenä. Hän arvelee, että unirytmi on monella myöhästynyt sen takia, että päivän rytmi on siirtynyt myöhemmäksi aikaisen heräämisen poisjäämisen vuoksi ja tekeminen on alkanut painottua ilta-aikaan. ”Silloin illasta muodostuukin aktiivinen aika, kun sen pitäisi olla portti rauhalliseen, hyvään yöuneen.”

Hän muistuttaa, että koronaan liittyvä epävarmuus on lisännyt ihmisten kuormitusta monella tasolla.

”Eräs ystäväni vertasi maalis-huhtikuun eristäytymistä yllättävään kolariin, jossa auto kierii katolleen ympäri ja sisällä istuva ihminen yrittää pitää kiinni ja pysyä hengissä. Nyt olemme kömpimässä ulos autosta ja ihmettelemme, mitä oikein on tapahtunut. Nyt tarvitsemme kaikki voimavarat, jotta pystymme rakentamaan uudelleen sen, minkä poikkeustila tuhosi. Nyt on vastaiskun paikka.”

Helpoin tapa aloittaa voimien kokoaminen on Tuomilehdon mukaan nukkua puoli tuntia tunti enemmän vuorokaudessa.

”Valtaosa yllättyy, miten paljon paremmalta elämä näyttää, kun nukkuu riittävästi. Vaikutukset näkyvät jo parissa viikossa”, Tuomilehto sanoo.

Oura älysormus on suomalainen mittauslaite, joka mittaa muun muassa kehon lämpötilaa ja sydämen sykettä. Se antaa puhelinsovelluksen kautta tietoa muun muassa kehon palautumisesta ja unen laadusta. Sormus myös kannustaa kantajaansa parantamaan kuntoaan asettamalla hänelle päivittäisen askeltavoitteen ja seuraamalla sen toteutumista.

Oura on viiden vuoden aikana kerännyt paljon tietoa ihmisten sykkeestä ja unesta.

”Entuudestaan tiedetään, että ihmisten leposyke vaihtelee”, kertoo Hannu Kinnunen.

Ihmisen normaali pulssi on yksilöllinen, mutta esimerkiksi urheilijoilla leposyke on yleensä keskimääräistä matalampi. Se johtuu siitä, että hyväkuntoinen sydän pystyy työntämään yhdellä supistuksella suuremman määrän verta eteenpäin kuin tavallinen sydän. Sykettä voivat nostaa stressin lisäksi myös esimerkiksi kahvi, tupakointi tai alkoholi.

”Kansainväliset tilastomme osoittavat, että leposyke on keskimäärin alimmillaan elokuussa, joka on yleisesti kesäloman aikaa”, Kinnunen kertoo.

Korkeimmillaan leposyke on Ouran tietojen mukaan tammi-helmikuussa. ”Tosin viime vuosina leposyke on ollut tammikuussa keskimäärin matalampi kuin helmikuussa, mikä johtuu todennäköisesti tipattoman tammikuun yleistymisestä: Ihmiset nukkuvat paremmin silloin kun he eivät juo alkoholia”, Kinnunen sanoo.

Suurin piikki unirytmissä kaikkialla maailmassa on uudenvuoden yö. Leposyke kohoaa globaalisti huippuunsa, kun ihmiset ottavat uuttavuotta vastaan valvoen.

”Viikon rytmissä leposyke on koholla viikonloppuisin samoista syistä”, Kinnunen sanoo.

Maalis-huhtikuun poikkeustila etätöineen on mahdollistanut Kinnusen mukaan monelle levollisemman ja stressittömämmän elämäntavan. ”Työnantajat ja työntekijät voisivat yhdessä miettiä, voisiko poikkeustilan hyvistä käytännöistä jäädä jotakin pysyvää”, hän sanoo.

Henri Tuomilehto muistuttaa, että hyvä unirytmi ei kehity automaattisesti etenkään silloin, jos valvotaan aina vain myöhempään ja myöhempään. ”Helposti käy niin, että aivot raksuttavat edelleen vielä senkin jälkeen kun ihminen on fyysisesti nukahtanut. Se voi pilata unen laadun”, Tuomilehto sanoo.

Hyvään yöuneen tulisikin hänen mukaansa kiinnittää huomiota erityisesi korona-aikana.

”Rankat ajat vaativat enemmän panostusta palautumiseen eli nukkumiseen. Ryhmä unitutkijoita onkin esittänyt Maailman terveysjärjestölle WHO:lle, että uniohjeet tulisi sisällyttää myös koronaviruksen aiheuttaman COVID-19-taudin ohjeistuksiin.”

Hyvää yöunta voi hänen mukaansa treenata kuin pianonsoittoa. ”Hienoa asiassa on se, että palkinto tulee nopeasti ja oma olotila paranee huikeasti.”

Olemista pitäisikin hänen mukaansa rauhoittaa iltaa kohti. ”Kun illasta tekee mukavan, elimistö kertoo, milloin on aika mennä nukkumaan. Väsymys valtaa ihmisen luonnostaan ja ikkuna hyvään aukeaa.”

Tuomilehto kertoo itse olevansa ”kahdeksan tunnin mies”.

”Se tarkoittaa, että varaan nukkumiseen aikaa 8 tuntia ja 45 minuuttia. Nukahtaminen vaatii nimittäin oman aikansa.”

Kelloon tuijottaminen ei Tuomilehdon mukaan ole kuitenkaan hyväksi: ”Pehkuihin kannattaa painua silloin kun väsyttää.”