Yksi on kuin porsaan kärsä, toinen saa käyttäjänsä muistuttamaan kakadua. Kolmas luisuu pitkin naamaa ja neljännestä voisi tehdä kissalle kypärän.

Koronavirustartunnan torjuntaan käytetyissä maskeissa on yllättävän paljon eroja, kävi ilmi HS:n seitsemän maskin testissä.

Kolme toimittajaa testasi seitsemän erilaista markkinoilla olevaa suojainta ja maskia ja arvioi niiden käytännöllisyyttä asteikolla yhdestä viiteen. Lisäksi Teknologian tutkimuskeskuksen (VTT) tutkimusprofessori Ali Harlin pisteytti maskien tehon.

Testaajat havaitsivat, että saatavilla on hyvin erilaisia maskeja. Erot eivät koske pelkästään ulkonäköä ja käyttömukavuutta, vaan myös tehoa. Yksi suojaa käyttäjäänsä lähes täydellisesti, mutta ei ihmisiä hänen ympärillään. Toinen toimii päinvastoin: Se suojaa muita, mutta ei käyttäjäänsä.

”On valitettavaa, että termit ovat yhä sekaisin, eivätkä päättäjät ole ottaneet keskustelua haltuun”, Harlin sanoo.

Esimerkiksi peruspalveluministeri Krista Kiuru väitti äskettäin, että kasvosuojus ei suojaa käyttäjäänsä tartunnalta, mutta se voi kuitenkin estää virusta kantavaa ihmistä tartuttamasta muita.

Laatu on sekalainen eikä tietoja suojaimien ominaisuuksista ole helppoa saada.

Maskiostoskierros kaupungilla osoitti, että maskeja on runsaasti saatavilla, mutta laatu on sekalainen eikä tietoja suojaimien ominaisuuksista tai oikeasta käytöstä ole helppoa saada. Vaikuttaa myös siltä, että ihmiset ovat menettäneet kiinnostuksensa koko maskeihin.

”Niin on käynyt”, Harlin vahvistaa.

Ilmiö on hänen mukaansa todettu tutkimuksissakin: epidemian ensiaallon jälkeen motivaatio suojautumiseen tipahtaa tai romahtaa. Näin on käynyt kaikissa maissa – myös niissä, joissa maskin käyttäminen on pakollista.

Suomen sekava ja ristiriitainen maskikeskustelu ei juuri ole motivoinut käyttämään maskia.

Siksi Harlinkaan ei kannata pakkoa: ”Jos maski on pakollinen, sitä vain roikotetaan mukana kuin jotakin käsilaukkua. Parempi olisi, jos ihmiset ymmärtäisivät, miten maski toimii ja käyttäisivät sitä järkevästi.”

Suomen sekava ja ristiriitainen maskikeskustelu ei juuri ole motivoinut käyttämään maskia. Kannustaminen voisi kuitenkin Harlinin mukaan olla paikallaan, sillä maskin käyttö ei rehellisesti sanottuna ole kivaa.

Esimerkiksi Helsingin Sanomien testaajat havaitsivat, että useimmat maskit saavat käyttäjänsä tuntemaan itsensä ulkoavaruuden olioksi. Lisäksi ne huurruttavat silmälasit, ahdistavat hengitystä, haittaavat kommunikointia ja estävät juomisen ja syömisen.

Epämukavuutta kannattaa kuitenkin sietää, sillä maski voi todellakin suojata käyttäjäänsä tartunnalta esimerkiksi joukkoliikennevälineissä.

”Kun tartuntaa estäviä rajoituksia puretaan, maski voi olla riskiryhmille entistä tärkeämpi”, Harlin sanoo.

Hän suosittelee käyttämään maskia kodin ulkopuolella aina, kun joutuu olemaan enemmän kuin 15 minuuttia kahta metriä lähempänä toista ihmistä.

Värikäs kangasmaski: Tyylikäs, muttei tehokas

Ostopaikka: Ompelimo Te-Ri, Toinen linja 10, Helsinki. Hinta: 10 euroa kpl. Valmistusmaa: Suomi. Materiaali: Puuvilla.

Voi käyttää useita kertoja. Mukana käyttö- ja pesuohje.

Käytettävyys: ★★

Testaaja: ”Vinkeän näköinen, kunnon kesäfiilistä huokuva maski. Silmälasit höyrystyvät, mutta hengittäminen, puhuminen ja muut toiminnot onnistuvat vaivatta. Hienon näköinen, mutta aivan liian suuri kangasmaski, joka putoaa heti paikoiltaan leuan alle. Jos tämä pysyisi paremmin kasvoilla, voisin hyvinkin käyttää.”

Teho: ★

Tutkimusprofessori Harlin: ”Kankaisten maskien suoritusarvot vaihtelevat paljon ja ovat käytännössä aina huonompia kuin kuitukankaisten maskien ja suodattimien. Maski on sitä tehokkaampi, mitä useampi kerros kangasta siinä on. Samalla maskin hengitysvastus kuitenkin kasvaa, eli sen kanssa on sitä vaikeampi hengittää. Suojaa lähinnä muita ihmisiä käyttäjän ympärillä. Mitä useampi ihminen esimerkiksi junassa käyttää maskia, sitä parempi suoja.”

Yksivärinen kangasmaski: Kätevä mutta heikkotehoinen

Ostopaikka: Verkkokauppa TamSilk, Kangasala. Hinta: 10 kpl / 127,90, kappalehinta 12,79 euroa. Valmistusmaa: Suomi. Materiaali: Puuvilla.

Voi käyttää useita kertoja. Mukana käyttö- ja pesuohje.

Käytettävyys: ★★★★

Testaaja: ”Kasvoja myötäilevä huivimainen muotoilu on hienompi kuin monissa muissa, mutta välittömästi umpeen huurtuvat silmälasit kääntävät pudottavat pisteitä. Rillittömänä päivänä, jolloin hellelukemat eivät ole pompanneet pilviin, tämä on jopa nappivalinta. Tyylikkään yksivärisenä maski mätsää asuun kuin asuun!”

Teho: ★

Harlin ”Kankaan kerrostus lisää suojaa jonkin verran verrattuna edelliseen. Suojaa lähinnä muita ihmisiä. Mitä useampi ihminen esimerkiksi junassa käyttää maskia, sitä parempi suoja.”

Kertakäyttöinen suu-nenäsuoja: Kevyt ja helppo

Ostopaikka: Ruoholahden Tokmanni. Hinta: 50 kpl / 39,90 euroa, kappalehinta 80 senttiä. Valmistusmaa: Kiina. Materiaali: Kuitukangas, kuminauha.

Pakkauksessa merkintä CE sekä teksti, jonka mukaan kasvosuojaa ei ole tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön leikkaussalissa tai muissa lääketieteellisissä laitoksissa, joissa on vastaavat vaatimukset.

Käytettävyys:★★★★

Testaaja: ”Todella helppo laittaa kasvoille, korvan taakse menevät lenkit eivät kiristä liikaa. Tuntuu kevyeltä nassulla, tähän tottuu nopeasti. Hailakan turkoosi sairaalamainen väri muistuttaa, että maski ei ole kasvoilla tyylisyistä. Ei ehkä mikään muotimaski tai bileasuste, mutta ihan kelpo valinta arkeen.” Yhden mielestä maski ei höyrystä silmälaseja, toisen mielestä huurtumista ei kokonaan saanut kuriin.

Teho: ★★★

Harlin: ”Tyypiltään kirurgimaskin alempi luokka, joka muistuttaa kirurgista maskia, mutta jonka suodatuskyky on huonompi. Suoja on ilmeisesti tarkoitettu alunperin lääkinnälliseen käyttöön, mutta pakattu uudelleen kuluttajamarkkinoita varten, jolloin menettänyt steriiliyden. Suojaa sekä käyttäjää että ihmisiä hänen ympärillään, kunhan suoja peittää sekä suun että nenän eikä hengitysilmaa virtaa sivusta.”

Toinen kertakäyttösuoja: Pakkausmerkintä hämmentää

Ostopaikka: Ruoholahden K-Rauta. Hinta: 5 kpl / 11,95 euroa, kappalehinta 2,39 euroa. Valmistusmaa: Kiina. Materiaali: Kuitukangas, kuminauha.

Pakkauksessa merkinnät CE ja FFP1.

Käytettävyys: ★★★★

Testaaja: ”Samat käyttöominaisuudet kuin edellisessä. Ainoa ero on vähän sinisemmässä värissä ja maskin yläreunassa olevassa nenänauhassa, joka on tässä mallissa valkoinen.”

Teho: ★★★

Harlin: ”Muistuttaa edellistä tuotetta. Pakkauksessa oleva tarramerkintä FFP1 tarkoittaa kuitenkin pölysuojaa, eikä voi olla terveydenhuollon tuote.”

Puolikasvosuojain: ”Rakkautta ensitestauksella”

Ostopaikka: Bretelle, Korkeavuorenkatu 15. Hinta: 10 kpl / 69 euroa, kappalehinta 6,90 euroa. Valmistusmaa: Kiina. Materiaali: Nelikerroksinen kuitukangas.

Myyjän ohjeiden mukaan maskia voi käyttää niin pitkään, kunnes se likaantuu ja rispaantuu. Jos maskin ottaa pois kasvoilta, sitä ei saa laittaa uudelleen ennen kuin se on ”levännyt” vähintään 3,5 tuntia. Käytännössä kannattaa käyttää vuorotellen kahta tai kolmea maskia.

Käytettävyys: ★★★

Maski jakoi jyrkästi testaajien mielipiteet:

Naispuoliset testaajat: ”Rakkautta ensitestauksella! Piskuisen maskin pujottaa korvien taa vaivatta, ja se pysyy naamalla sinnikkäästi. Ei kiristä, purista, hiosta, puhuminen natsaa, eikä tämä höyrystä silmälasipäänkään näkökenttää kovin pahasti. Valkoinen väri aina tyylikäs valinta. Erityiset plussat materiaalista. Henkilökohtainen ykköseni, ehdottomasti.”

Miespuolinen testaaja: ”Huurruttaa lasit nopeasti. Terävä pystysuuntainen taite maskin keskellä saa ihmisen muistuttamaan kuten lunnia tai kakadua. Ohut materiaali liikkuu hengityksen mukaan, mikä lisää eläimellistä tunnelmaa.”

Teho: ★★★★

Harlin: ”Suojaimessa on merkintä CE ja FFP2 eli suodatuskyky on 95 prosenttia, mikäli reunat eivät vuoda ja kuppi on muotoiltu nenän varresta kasvojen mukaan. Suojaa käyttäjää ja muita ihmisiä hänen ympärillään.”

Pölysuojain rakennus- ja remonttikäyttöön: Hengitys vaikeutuu

Ostopaikka: Ruoholahden K-Rauta. Hinta: 20 kpl / 79 euroa, kappalehinta 3,95 euroa. Valmistusmaa: Kiina. Materiaali: Kovitettu kuitukangas. Lateksivapaa kuminauha.

Kertakäyttöistä suojainta voi käyttää ”yhden työvuoron ajan”.

Käytettävyys: ★

Testaaja: ”Hengittäminen on vähän kinkkistä tämän möhkäleen takaa ja se rupeaa puristamaan nopeasti. Sinänsä tässä ei ole vikoja, mutten itse valitsisi tätä kasvoilleni arjessa. Pyöreä huopakupu on epämukava käyttää ja vie nenänvarresta puolet silmälaseille varatuista tilasta. Kuvusta saisi esimerkiksi nukelle, kissalle tai pienelle koiralle rakennusmestarin kypärän.”

Teho: ★★★

Harlin: ”Kovitettu kuppi falskaa sivusta. Suojaa käyttäjää ja muita ihmisiä hänen ympärillään.”

Suodattava puolikasvosuojain: Testin tehokkain ja painavin

Ostopaikka: Verkkokauppa, Suojaintukku. Hinta: 150 kpl / 1035 euroa, kappalehinta 6,90 euroa. Valmistusmaa: Tunisia. Materiaali: Kuituhuopa, kuminauha ja muovi.

Voidaan käyttää useita kertoja.

Käytettävyys: ★★

Testaaja: ”Järkälemäinen suojain. Muistuttaa porsaan kärsää. Jos koronan levittäminen tai saaminen oikein hirvittää, kyllä tämän käyttöön ottaisi, mutta arkikäyttöön olisi liian painava ja ikäväntuntuinen. Nyt naamalla on tekninen laite eikä mikään räsy! Silmälasien allekin menee vähän vähemmän huurruttavaa uloshengitysilmaa. Rakenne tuntuu niin vankalta, että maski päässä voisi melkein kävellä päin seinää ja selvitä tavallista pienemmillä vammoilla.”

Teho: ★★★★★

Harlin: ”Merkintä FFP3 tarkoittaa korkeimman luokan eli yli 98 prosentin suodatustehokkuutta. Soveltuu myös sairaalakäyttöön. Venttiilin tarkoituksena on helpottaa hengittämistä, mutta samalla se vesittää muiden ihmisten suojan. Suojaa käyttäjän lähes täydellisesti, mutta ei juurikaan muita ihmisiä hänen ympärillään. Individualistin valinta.”

Maskeja testasivat Helsingin Sanomien toimittajat Oona Laine, Ilkka Mattila ja Katri Kallionpää. Tehoa arvioi VTT:n tutkimusprofessori Ali Harlin.