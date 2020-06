D-vitamiini voi tuoreen tutkimuskatsauksen mukaan suojata ihmistä syövältä tai parantaa syöpään sairastuneen ennustetta. D-vitamiinitasolla on merkitystä erityisesti paksusuolen syövän ja verisyöpien ehkäisyssä ja hoidossa.

Carsten Carlberg

Joka neljännellä suomalaisella on kuitenkin riski saada D-vitamiinia liian vähän, toteaa professori Carsten Carlberg Itä-Suomen yliopistosta.

Tosin juuri tällä hetkellä D-vitamiinin saanti on turvattu, kun iho muodostaa D-vitamiinia auringon UVB-säteilystä. ”Aurinkoisina päivinä saamme D-vitamiinia riittävästi – mutta vain niinä”, Carlberg toteaa.

Osa suomalaisista ei pysty hyödyntämään D-vitamiinia yhtä hyvin kuin muut.

Carlberg toimii professorina Itä-Suomen yliopistossa. Hän on kirjoittanut tutkimuskatsauksen D-vitamiinin ja syövän yhteydestä yhdessä Madridin autonomisen yliopiston professorin Alberto Muñozin kanssa.

Kummallakin on alalta yli 30 vuoden kokemus. Katsaus on julkaistu arvostetussa Seminars in Cancer Biology -julkaisussa.

Jo aiemmissa tutkimuksista on selvinnyt, että suomalaisista 25 prosentilla on matala D-vitamiinivaste, eli he eivät pysty käyttämään D-vitamiinia hyödykseen yhtä hyvin kuin muut.

Sopiva annos vitamiinilisää heille olisi Carlbergin mukaan yksi mikrogramma painokiloa kohti. Esimerkiksi sata kiloa painavan miehen pitäisi syödä sadan mikrogramman verran D-vitamiinilisää päivittäin syyskuusta huhtikuuhun. Vastaavasti 50 kiloa painava nainen söisi 50 mikrogrammaa.

Se on huomattavasti enemmän kuin Suomen voimassa oleva suositus, jonka mukaan aikuisen tulisi saada 10 mikrogrammaa vitamiinilisää päivässä, 75-vuotiaiden ja sitä vanhempien 20 mikrogrammaa. D-vitamiinilisää suositellaan myös vauvoille ja kasvaville lapsille sekä raskaana oleville ja ilmettäville.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuspäällikkö Iris Erlund kertoo, että ohje perustuu pohjoismaiseen suositukseen, jota ollaan parhaillaan päivittämässä. Muutoksia ei kuitenkaan näillä näkymin ole odotettavissa. ”Ei ole riittävästi tutkimusnäyttöä siitä, että D-vitamiinilisää pitäisi saada enemmän”, Erlund sanoo.

D-vitamiinilisän tarpeesta on kiistelty kärjekkäästikin. Erlundin mukaan tieteellisissä tutkimuksissa ei ole pystytty osoittamaan, että nykysuosituksia suuremmista määristä olisi hyötyä syövän ennaltaehkäisyssä:

”Tiedämme hyvin, että D-vitamiini on tärkeä, ja että sen riittävästä saannista täytyy huolehtia, etenkin meidän pohjoisilla leveysasteillamme. Se ei tarkoita, että suosituksia suuremmat määrät ehkäisisivät sairauksia. Tärkeintä on, että vähäisistä saanneista päästään eroon ja että ihmiset muistavat noudattaa D-vitamiinisuosituksia”, hän sanoo.

”Pitää olla järkevä ja kohtuullinen.”

Mistä sitten tietää kuuluvansa siihen 25 prosenttiin, joka kärsii D-vitamiinin puutteesta?

”Sitä varten ei ole olemassa mitään standarditestiä”, Carlberg sanoo.

”Jos tuntee olonsa heikoksi ja sairastaa usein tulehdussairauksia, voi epäillä, että D-vitamiinitaso voi olla alhainen.”

Carlberg ei myöskään suosittele ottamaan suuria annoksia D-vitamiinia ikään kuin varmuuden vuoksi.

”Pitää olla järkevä ja kohtuullinen. Sata mikrogrammaa on yläraja, sitä enempää ei kenenkään kannata ottaa.”

Carlberg kertoo itse syövänsä D-vitamiinilisää syyskuusta huhtikuuhun. Hän hankkii tabletit päivittäistavarakaupasta.

Näinä päivinä D-vitamiinilisää ei välttämättä tarvita, sillä aurinko huolehtii riittävästä saannista.

Toisaalta liiallinen aurinko voi myös lisätä riskiä sairastua ihosyöpään. Sen vuoksi ihoa kannattaa suojata esimerkiksi suojavoiteilla.

”D-vitamiinin muodostus iholla voi tapahtua vain sellaisessa tilanteessa, jossa iho voi altistua myös palamiselle”, Carlberg sanoo.

Pitää siis osata tasapainoilla.

Keskipäivällä auringon säteily on voimakkaampaa, eli silloin pitää Carlbergin mukaan olla erityisen varovainen. Jos vain kädet ja kasvot altistuvat auringolle, kestää luonnollisesti pidempään D-vitamiinia yhtä paljon kuin uimapuvussa oleskelevan.

Kesäaikaan riittävän määrän D-vitamiinia saa esimerkiksi oleskelemalla päivällä auringossa puoli tuntia, Carlberg sanoo. Yhtäjaksoista oleskelun ei tarvitse olla, eikä pidäkään, jos riskinä on ihon palaminen.

”Liian matala D-vitamiinitaso voi johtaa siihen, että immuunipuolustus ei toimi riittävän hyvin ja elimistön ’hullut solut’ muuttuvat syöpäsoluiksi.”

Pitkään on tiedetty, että D-vitamiinia tarvitaan erityisesti luuston kehittymiseen, sillä se edesauttaa kalsiumin ja fosforin imeytymistä. Tuoreessa katsauksessaan Carlberg ja Muñoz toteavat, että D-vitamiini suojaa myös syövältä.

Mekanismi toimii siten, että D-vitamiini vahvistaa ihmisen immuunipuolustusjärjestelmää.

”Kehomme tuottaa joka päivä tuhansia ’hulluja soluja’. Terveen ihmisen immuunipuolustusjärjestelmä on kuitenkin harjaantunut taitavaksi häätämään nämä solut elimistöstä. Liian matala D-vitamiinitaso voi johtaa siihen, että immuunipuolustus ei toimi riittävän hyvin ja ’hullut solut’ muuttuvat syöpäsoluiksi”, Carlberg kuvaa.

Hyvin toimiva immuunipuolustus eliminoi myös viruksen valtaamia, infektoituneita soluja. Näin D-vitamiini voi suojata ihmisiä myös koronavirukselta.

Kesäaika voi Carlbergin mukaan auttaa taistelussa koronaa vastaan.

Tärkein tekijä on hänen mukaansa kuitenkin se, että ihmiset oleskelevat enemmän ulkona, jolloin etäisyyttä muihin on helpompi pitää. Se ehkäisee tartuntoja.

”Paremmasta D-vitamiinitasosta ei varmasti ole haittaa. Nämä seikat yhdessä voivat vaikuttaa siihen, että hengitystieinfektiot rauhoittuvat kesäisin”, hän toteaa.

D-vitamiinitasolla onkin merkitystä erityisesti verisyöpien, paksusuolen syövän sekä MS-taudin ehkäisyssä ja hoidossa.

Tutkimusartikkelissaan Carlberg ja Muñoz toteavat, että D-vitamiini edesauttaa verisolujen erilaistumista sekä paksusuolen ja ihon uudistumisesta huolehtivien kantasolujen muodostumisesta. D-vitamiinitasolla onkin merkitystä erityisesti verisyöpien, paksusuolen syövän sekä MS-taudin ehkäisyssä ja hoidossa.

Suolistosyöpä on Suomessa sekä naisten että miesten toiseksi yleisin syöpä. MS-tauti on puolestaan yleisin nuorten aikuisten liikunta- ja toimintakykyyn vaikuttava keskushermoston sairaus.

Matala D-vitamiinitaso on yhdistetty myös esimerkiksi rintasyövän ja eturauhasen syövän suurempaan ilmaantuvuuteen ja huonompaan ennusteeseen.

Syövän lisäksi D-vitamiini saattaa suojata myös sydän- ja verisuonitaudeilta sekä kakkostyypin diabetekselta. Se on tärkeää myös tuki- ja liikuntaelimistön terveydelle.

Satunnaistetuissa kontrolloiduissa tutkimuksissa D-vitamiinilisän käyttö ei kuitenkaan artikkelin mukaan aina näytä vähentäneen syöpäkuolleisuutta. ”D-vitamiinilisän vaikutus voitaisiin osoittaa selkeämmin, jos tutkimuksissa verrattaisiin D-vitamiinivasteeltaan erilaisia ryhmiä ja tarkasteltaisiin tuloksia myös suhteessa yksilöllisiin D-vitamiinitason muutoksiin”, Carlberg sanoo.

Hän muistuttaa, että D-vitamiinin hyödyistä syövän hoidossa on niin ikään niukasti tutkimusnäyttöä.