Ihon palaminen auringossa on siinä mielessä petollista, ettei ihon punoitusta välttämättä huomaa vielä ulkona auringossa.

”Punoitus näkyy usein vasta tuntien kuluttua auringossa olon jälkeen. Yleensä ajatellaan, että punoitus on huipussaan 24 tunnin kuluttua auringossa olemisesta”, sanoo tarkastaja Anne Höytö Säteilyturvakeskuksesta.

Hellepäivänä on siis hyvin tavallista, että pitkän auringossa oleilun jälkeen iho alkaa punoittaa ja aristaa illalla tai jopa vasta seuraavana päivänä. Siksi auringon uv-säteiltä pitää suojautua ennen kuin oireita näkyy.

”Ihon tulehdusvasteet kehittyvät hitaasti”, Höytö kertoo.

Kun iho on auringonoton jäljiltä punainen, se on yksiselitteisesti palanut. Jos iho hilseilee ja siihen nousee rakkuloita, se on palanut pahasti. Punoitus ei välttämättä muutu rusketukseksi, mutta aiheuttaa aina ihovaurion. Palaminen vaurioittaa ihon soluja ja iho punoittaa, koska siinä on tulehdusreaktio.

”Verinahan hiusverisuonet laajenevat ja ihon verimäärä lisääntyy. Tulehdusvälittäjäaineet houkuttelevat ihoon myös tulehdukselle tyypillisiä valkosoluja, jolloin ihoon kerääntyy nestettä. Iho turpoaa, ja siihen voi nousta rakkuloita.”

Ihoon voi pahimmillaan Höytön mukaan saada uv-säteilyllä aikaan toisen asteen palovamman.

”Aika moni ajattelee, että tämän päivän puna on huomisen bruna, mutta niin se ei välttämättä mene”, hän sanoo.

Punoittava iho alkaa usein vähän ajan päästä hilseillä, ja silloin viimeisetkin rusketuksen rippeet häviävät.

Palanut iho lisää riskiä sairastua ihosyöpiin eli melanoomaan ja tyvisolusyöpään. Auringon uv-säteiden aiheuttamat vauriot kertyvät ihoon koko elämän ajan, ja siten kertyvä uv-säteilykuorma iholla lisää riskiä sairastua okasolusyöpään.

Auringon uv-säteet vaurioittavat ihosoluja ja aiheuttavat muutoksia, joista osa paranee ajan kanssa itsestään, mutteivät kaikki. Iho muun muassa menettää vuosien aurinkoaltistuksen seurauksena kimmoisuuttaan ja vanhenee ennenaikaisesti.

Vaarallisin ihosyöpä, melanooma, on yleistynyt Suomessa tasaisesti jo pitkään, ja tällä hetkellä Suomessa todetaan noin 1 700 uutta melanoomatapausta vuosittain. Yleisin ihosyöpä Suomessa on tyvisolusyöpä eli basaliooma. Siihen sairastuu vuosittain lähes 10 000 suomalaista, naisia hieman enemmän kuin miehiä.

Vaaleaihoisella rusketuksen antama suoja vastaa suojakerrointa neljä.

Palamisriski on suurimmillaan, kun uv-indeksi on korkeimmillaan. Suomessa nyt keskikesällä ja keskipäivällä pilvettömänä päivänä uv-säteily on kaikkein voimakkaimmillaan. Suojautumista auringolta suositellaan, kun uv-indeksi ylittää kolmen. Viime päivinä se on ollut Etelä-Suomessa hellepäivinä noin kuusi.

”Etelä-Suomessa uv-säteilyltä pitäisi suojautua keskipäivällä huhtikuusta syyskuuhun”, Höytö sanoo.

Pilvipeitekään ei suojaa palamiselta kokonaan, mutta jos auringon tiellä on paksuja pilviä, noin puolet uv-säteistä suodattuu pois. Ohut pilviverho suodattaa haitallisista uv-säteistä 10–20 prosenttia.

”Vaatteet tarjoavat tosi hyvän suojan palamista vastaan”, Höytö kertoo.

Puuvillainen värillinen t-paita voi vastaa aurinkorasvan suojakerrointa yli 50, mutta läpikuultavaa kangasta oleva vaate alle kymmentä.

Rusketus on ihon puolustusmekanismi uv-säteilyä vastaan, ja se suojaa Höytön mukaan jonkin verran palamiselta. Ruskettuessaan iho paksuuntuu, ihon pigmenttituotanto lisääntyy ja olemassa oleva pigmentti tummenee.

”Vaaleaihoisella rusketuksen antama suoja vastaa korkeintaan suojakerrointa neljä, jos verrataan aurinkorasvojen antamiin suojakertoimiin”, Höytö sanoo.

Ruskettunutkin iho voi siis palaa auringossa, sillä aurinkorasvan suojakertoimeksi suositellaan valitsemaan vähintään 30.

Höytö neuvoo auringossaolijoita lisäämään aurinkosuojavoidetta säännöllisesti sekä aina kun hikoilee, pyyhkii ihoaan tai käy vaikkapa uimassa.

Aurinkovoiteessa pitäisi valita tuote, joka suojaa myös pidempiaaltoiselta UVA-säteilyltä voimakkaammin ihoa polttavan UVB-säteilyn lisäksi. Pidempiaaltoinen säteily tunkeutuu ihon syvempiin kerroksiin ja aiheuttaa ihon rypistymistä ja ennenaikaista vanhenemista sekä edistää ihosyövän syntyä.

UVB-säteet tunkeutuvat vain ihon pintakerrokseen aiheuttaen siellä soluissa dna-vaurioita. UVB-säteet aiheuttavat ihon punoituksen ja palamisen. Toisaalta ne tuottavat jo pienissä määrissä iholle D-vitamiinia.

D-vitamiinin saamiseksi kesällä riittää noin vartti aurinkoisessa säässä oloa päivässä kahdesta kolmeen kertaa viikossa.

Ihmiset voidaan jakaa karkeasti kuuteen eri ihotyyppiin sen mukaan, miten hyvin iho sietää aurinkoa. Vain harva suomalainen voi oleilla täysin huoletta auringossa, jos haluaa välttää palamisriskin. Suomalaisista noin puolet kuuluu ihotyyppiin kolme, joka palaa joskus ja ruskettuu kohtalaisen hyvin. Kolmasosa suomalaisista sen sijaan kuuluu ihotyyppeihin yksi ja kaksi, jotka palavat helposti eivätkä välttämättä rusketu ollenkaan.

”Vain tummat ihotyypit viisi ja kuusi eivät käytännössä pala koskaan.”

Jos iho pääsee palamaan, sitä kannattaa rasvata perusvoiteella ja viilentää kylmällä vedellä. Hyvin punaiseen ja palaneeseen ihoon voi voidella kortisonivoidetta. Tarvittaessa voi ottaa tulehduskipulääkettä.

Jälkikäteen ei Höytön mukaan ihon syöpäriskiä voi kuitenkaan enää pienentää.

”Jatkossa suojautumiseen kannattaa kiinnittää huomiota, jottei edelleen lisäisi syöpäriskiään polttamalla ihoaan uudestaan. Huolellinen suojautuminen mahdollistaa auringosta nauttimisen turvallisesti.”