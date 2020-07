Veripalvelussa siirryttiin keväällä ajanvarausjärjestelmään. Kuva on vuodelta 2018.

Helteiset kesäsäät ja koronakevään poikkeusolot ovat johtaneet siihen, että Veripalvelun verivarastot ovat tiettyjen veriryhmien osalta vähissä.

Veripalvelun vastaava lääkäri Johanna Castrén kertoo, että veren tarve muuttui nopeasti touko–kesäkuun vaihteessa, kun sairaalat alkoivat tehdä leikkauksia koronatilanteen hellittäessä.

”Viime viikko esimerkiksi oli erittäin aktiivinen. Sairaalat tarvitsivat paljon verivalmisteita ja samaan aikaan alkoivat kauniit kesäkelit. Kun tarve kasvoi paljon, jouduimme käyttämään varastojamme, ja nyt perusvarasto on niukentunut”, Castrén sanoo.

Nopeasti kasvanut tarve on näkynyt myös muissa Euroopan veripankeissa.

Kesä on Castrénin mukaan yleensä aikaa, jolloin sairaaloiden veren tarve on normaalia vähäisempää ja myös luovuttajia on kauniiden säiden aikaan vähemmän.

Veripalvelun toiminta on suunnitelmallista, jotta veren tarve ja luovuttajien määrä pysyvät tasapainossa.

”Kun veren tarpeessa tapahtuu nopeita muutoksia, tilanteet ovat meille aina haasteellisia myös siksi, että verta ei kerättäisi liikaa”, Castrén sanoo.

”Verivalmisteiden loppuminen tarkoittaisi, että leikkauksia jouduttaisiin perumaan.”

Mitä veritilanteen niukkuudesta voi seurata? Voisiko veri loppua Suomesta kokonaan?

Verivalmisteiden loppuminen tarkoittaisi, että suunniteltuja leikkauksia jouduttaisiin perumaan, mutta Castrénin mukaan varsinaista verikriisiä ei Suomessa ole koskaan nähty.

Veripalvelu pyrkiikin pitämään yllä useamman päivän puskurivarastoa, jotta veritilanne ei pääsisi vaikuttamaan potilaiden hoitoon.

”Toki joskus harvinaisten veriryhmien valmisteista on pulaa tai erityistä tarvetta ja silloin polku on hieman erilainen. Meillä on rekisterissä täsmätyypitettyjä luovuttajia, joille soitetaan ja ajoitetaan luovutus tiettyyn päivään”, Castrén sanoo.

”Verenluovuttajia tarvitaan tasaisesti joka viikko, normaalitilanteessa noin 800 joka arkipäivä.”

Verenluovutuksessa veri erotellaan kolmeksi verituotteeksi: punasoluiksi, verihiutaleiksi ja plasmaksi. Punasolut säilyvät viisi viikkoa. Veriplasma jäädytetään ja näin ollen se säilyy pitkään.

Sen sijaan verihiutaleet eli trombosyytit säilyvät noin viisi päivää. Erityisesti tämän takia verenluovuttajia tarvitaan tasaisesti joka viikko, normaalitilanteessa noin 800 joka arkipäivä.

Yhteen potilaalle annettavaan verihiutalevalmisteeseen tarvitaan neljän samaa veriryhmää olevan luovuttajan verihiutaleet. Helsingissä on myös mahdollista luovuttaa pelkästään verihiutaleita.

Ennakoinnin helpottamiseksi sekä ruuhkautumisen välttämiseksi Veripalvelussa siirryttiin keväällä ajanvarausjärjestelmään. Enää verenluovutukseen ei siis voi vain kävellä sisään.

Ajan voi varata Veripalvelun verkkosivuilla. Castrén suosittelee verenluovutukseen saapuvia myös täyttämään verkosta löytyvän terveyskyselyn ennakkoon.