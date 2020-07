Anna tuli elämääni vuonna 2013. Hän oli 25-vuotias, asui Lontoossa ja vietti jännittävää city-sinkun elämää. Pian odotin kuulevani hänestä päivittäin.

Itse olin 15, asuin Mikkelissä, yritin metsästää halpiskopioita hänen merkkilaukuistaan, kihartaa hiukseni samalla tavalla ja etsiä omaa sisäistä seikkailijaani.

Seitsemässä vuodessa meidän kummankin elämä on muuttunut. Anna on muuttanut Suomeen, tarkemmin sanottuna pellon laidalle Lempäälään, mennyt naimisiin ja saanut kaksi lasta. Olemme ajautuneet kauemmaksi toisistamme, mutta kuulen hänestä edelleen päivittäin.

Anna on suosittua Mungolife-blogia pitävä Anna Pastak. En tunne häntä oikeasti, suhteemme on tyypillinen lifestylebloggaajan ja lukijan tarina 2010-luvulta tähän päivään.

Suomen lifestyleblogikenttä ja lukijasuhteet ovat kuitenkin murroksessa, sillä monet blogimaailman suurnimet ovat raskaana. Esimerkiksi Linda Juhola, Alexa Dagmar, Natalia Salmela ja monet muut ovat joko saaneet viime vuosina tai saamassa perheenlisäystä.

Kaupallista yhteistyötä ei tehdä enää pikamuotifirmojen vaan lastentarvikeyritysten kanssa, eikä sisustusvinkkejä anneta enää olohuoneeseen vaan lastenhuoneeseen.

Ennen äitiysblogit olivat oma maailmansa, jossa äidit tarjosivat toisille äideille kertomuksia arjen kulissien takaa.

”Vielä kymmenen vuotta sitten lukijat etsivät äitiysblogeista vertaistukea ja aiheita, joista ei muuten puhuta”, kertoo perheblogeja tutkinut Katariina Mäkinen, Tampereen yliopiston tutkijatohtori ja yhteiskuntapolitiikan dosentti.

Nyttemmin bloggaaminen on ammattimaistunut. Tyhjästä ei enää nousta julkisuuteen. Menestyneimmät bloggaajat perustivat sivunsa blogien kulta-aikaan, ja ovat tehneet töitä niiden eteen jo kymmenen vuotta. Lukijakunnat on kasattu ja verkostot luotu. Samalla tyyli on muuttunut kotikutoisesta silotellummaksi.

Monet bloggaajat ovat kertoneet, että julma somekommentointi on opettanut pitämään henkilökohtaiset asiat poissa blogista.

”Voi olla, että alkuperäisten äitiysblogien sisältö olisi nykyiseen blogimaailmaan jopa liian realistista. En usko, että rehellinen puhe esimerkiksi virtsankarkailusta on palaamassa”, Mäkinen pohtii.

Lifestyleblogien välittämä kuva äitiydestä saattaa hänen mukaansa olla hyvä asia. Se näyttää, että äitiys ei ole aina vain hektistä automarkettielämää, joka saattaa tuntua luotaantyöntävältä. Sen sijaan äitiys voidaan nähdä trendikkäänä.

Toisaalta blogikenttä myös yhdenmukaistuu. Sen siloteltu arki voi luoda lukijalle paineita ja kaventaa kuvaa äitiydestä.

Monilla menestyneimmillä bloggaajilla on korkea tulotaso, mikä voi luoda mielikuvia siitä, että oikeanlainen ja ihailtava perhe-elämä vaatii esimerkiksi tiettyjen brändien kuluttamista, Mäkinen kertoo.

Blogimaailman analysointi voi tuntua äkkiseltään pinnalliselta, mutta se on tärkeää, koska bloggaajilla on valtaa. Vuosia jatkuneilla lukijasuhteilla ja bloggaajien ammattimaisesti rakentamilla henkilöbrändeillä tahkotaan rahaa ja luodaan uraa. Bloggaajat ovat Mäkisen mukaan myös mielipidevaikuttajia, jotka tarjoavat kurkistusikkunan omaan elämäntapaansa.

Vaikka kirjoitetut blogit olivat hitti erityisesti 2010-luvulla, monia somejulkisuuteen ponnistaneita bloggaajia seurataan edelleen intensiivisesti. Mäkinen kertoo, että bloggaajat pyrkivät usein myös kertomaan elämästään siten, että se herättäisi keskustelua.

Sosiaalinen media luo merkittävän bisneksen ja on hyvä esimerkki koko työelämän murroksesta.

Sosiaalinen media antaa mahdollisuuden uudenlaiseen liiketoimintaan, jossa henkilökohtainen elämä ja työ yhdistyvät. Mäkisen mukaan bloggaajat ovat vieneet tämän äärimmilleen.

Työn ja yksityiselämän sulautumista toisiinsa on jo vuosia pidetty työelämän kasvavana trendinä, ja sen vaikutuksia on hyvä seurata.

Bloggaajien vaikutusvallasta kertoo myös se, että muutaman nimekkään ihmisen elämänmuutokset saavat kokonaisen alan muuttumaan.

Annan mukana raahauduin seuraamaan lapsiperheidylliä, joka on kaukana omasta arjestani. Jos nyt tutustuisin Annaan, en luultavasti alkaisi lainkaan seurata häntä.

Pysyttelen kuitenkin matkassa mukana. Annasta on tullut vanha kaveri, jonka kuulumisia on välillä mukava lueskella, mutta jättäydyn takavasemmalle juttujen kääntyessä vaippoihin ja rattaisiin.

Omakin maailmankatsomukseni on muuttunut seitsemässä vuodessa. En enää metsästä laukkuja, muutin Mikkelistä ja seikkailujakin olen löytänyt.

Silti kaipaan joskus villiä sinkku-Annaa ja hänen Lontoon-kuulumisiaan.