Alan olla siinä iässä, että työvuosia on enemmän takana kuin edessä. Suurimman osan niistä vuosista olen työskennellyt yksityisessä terveydenhuollossa.

Syykin on selvä, nimittäin oman erikoisalani töitä ei juuri ole tarjolla julkisella puolella.

Pippa Laukka.

Keväällä kuitenkin palasin julkiseen terveydenhuoltoon. Minun silmiini terveysasemilla ja sairaaloissa on hyvä tehdä töitä, ja niissä on myös turvallista olla potilaana. Sairaanhoito on tasokasta ja valvottua, eikä uudistunut potilastietojärjestelmä Apottikaan ole niin hankala kuin on annettu ymmärtää.

Eräänä päivänä tunnelmani oli kuitenkin latistua, kun potilaani sanoi kesken toimenpiteen: ”Yksityisellä tämä ei satu ollenkaan.”

Satoja kertoja saman toimenpiteen suorittaneena tiesin varmasti, että yksityisellä ei ole olemassa hienompaa tai kalliimpaa menetelmää, joka olisi tehnyt toimenpiteestä kivuttoman.

Mutta potilas koki vahvasti näin, ja se on totta. Totta on myös, että mieli vaikuttaa kivun tunteeseen.

Toisaalta ymmärrän hyvin tätä potilasta. Potilas, tai modernimmin asiakas, on aina myös ihminen.

On inhimillistä sortua mielikuvien varaan, kun on sairas ja kokee avuttomuutta. Jos odottaa huonoa, katse kohdistuu keräämään todistusaineistoa ajatuksen tueksi.

”Yksityistä ja julkista terveydenhuoltoa ei minusta pitäisi asettaa vastakkain vaan rinnakkain.”

Vaikka tämä kirjoitus on oodi julkiselle terveydenhuollolle, sen soisi olevan myös sinfonia potilaan valinnanvapaudelle ja monituottajamallille.

Yksityistä ja julkista terveydenhuoltoa ei minusta pitäisi asettaa vastakkain vaan rinnakkain. Taidot, työtavat, työvälineet tai moraali eivät katoa mihinkään talosta toiseen siirtyessä, vaikka brändi ja mielikuvat ovat osa hoitoa.

Etenkään näin poikkeusaikoina ei ole varaa poteroitua, vaan on keskityttävä puhaltamaan yhteen hiileen.

Itse koen sen niin, että on parempi puhua hyvää kuin luoda epäluuloa. Lääkärin työssä paras palkinto onkin, kun päivystyspotilas kotiutuu sanoen: ”Oli kyllä hyvää palvelua.”