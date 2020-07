Kohennutan huuliani täyteaineilla, mutta teen sen oman itseni takia. Ajelen säärikarvani, koska karvat vain ovat omasta mielestäni häiritsevän näköisiä.

Näinhän meillä on tapana perustella toimenpiteitä, joilla pyrimme parantamaan ulkonäköömme. Viime aikoina näitä perusteluja on kuitenkin kyseenalaistettu.

Muun muassa bloggaaja Jenni Rotonen ja Tiedenaiset-yhteisöön kuuluva lääkäri Anni Saukkola ovat haastaneet postauksissaan sitä, sheivaammeko karvamme ja käymmekö esteettisissä hoidoissa todella ”itseämme varten”.

Jokaisella on totta kai oikeus päättää itse, mitä keholleen tekee joutumatta arvostelun kohteeksi. Mutta Rotosen ja Saukkolan esittämä kysymys on myös olennainen: Ovatko mieltymyksemme oikeasti omiamme, vaiko ympäröivän kulttuurin meihin istuttamia ajatuksia siitä, mikä on kaunista ja hyväksyttävää?

Tuntuu kuin keskustelu kauneuskäsityksistä ja kauneuden eteen tehtävistä toimista olisi saanut hetkessä uuden, unohdetun ulottuvuuden.

On yllättävän vaikeaa tunnistaa motiiveja oman käytöksen taustalla. Olemme taipuvaisia kuvittelemaan, että vain järkiajattelu ohjaa toimintaamme. Todellisuudessa tunteet voivat vaikuttaa käytökseen suoraan, ilman että tietoinen mieli ehtii mukaan. Tunteet myös tarttuvat, ne ovat usein kollektiivisesti jaettuja.

Kauneusnormien kohdalla merkittävin käytökseen vaikuttava kollektiivinen tunne on häpeä – tehokas kurinpidon väline.

Tutkija Edgar Schein on kuvannut kulttuurien muodostuvan näkyvistä ilmentymistä, arvoista sekä perususkomuksista. Scheinin mukaan perususkomukset ovat pitkälti tiedostamattomia uskomuksia, itsestäänselvyyksinä pidettyjä merkityksiä sekä jaettuja tunteita. Ne muodostavat kulttuurin kivijalan, ja tiedostamattomuutensa takia niitä on hyvin vaikeaa muuttaa.

Perusoletukset liittyvät tiiviisti vakiintuneisiin puhetapoihimme, joihin emme välttämättä osaa kiinnittää huomiota.

Meillä on esimerkiksi tapana kehua rohkeiksi henkilöitä, jotka julkaisevat kuvia selluliiteistään, raskausarvistaan tai vatsamakkaroistaan.

Itse asiassa tällaiset kiitokset alleviivaavat sitä, että nämä kehon ominaisuudet ovat normista poikkeavia eli jotain, mitä pitäisi hävetä. Samalla tullaan viestineeksi, että normista poikkeavassa kehossa eläminen ylipäätään on rohkeutta vaativa teko.

Tämä tekee näkyväksi, miten tiedostamattomat käsityksemme ovat edelleen pohjimmiltaan ristiriidassa sen suositun mantran kanssa, että jokainen keho on yhtä arvokas ja kaunis juuri sellaisenaan.

Kun nettikeskusteluissa kannustetaan rikkomaan normeja tai vain pohdiskellaan normista poikkeamisen aiheuttamaa häpeää, paikalle tulee usein muutamia kommentoija, jotka kokevat, että heidän valintojaan toimia normien mukaisesti ”sheimataan” eli tehdään hävettäviksi.

On mielenkiintoista, että häpeä kauneusnormien ympärillä on niin voimakasta, että se saa myös tällaisia muotoja.

Korostettakoon vielä: jokainen saa näyttää juuri sellaiselta kuin itsestä tuntuu hyvältä. Mutta jos toisten kasvattamat säärikarvat synnyttävät voimakasta häpeää omasta sheivaamisesta, omia motiiveja lienee syytä hieman penkoa.