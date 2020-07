Rasituksesta johtuva säären sisä- tai etuosan kipu eli penikkatauti on monelle juoksuharrastajalle tuttu vaiva.

Moni hoitaa sitkeää kipua hieromalla, kylmähoidolla, tulehduskipulääkkeillä tai venyttelemällä, mutta jos penikkataudista haluaa pysyvästi eroon, kannattaa kiinnittää huomiota myös juoksutekniikkaan sekä sopivaan kuormitukseen.

Penikkatauti on puhekielessä vakiintunut yleistermi säären kiputiloille, mutta vaivan varsinainen lääketieteellinen diagnoosi on lihasaitio-oireyhtymä. Nimi viittaa lihasta ympäröivien aitioiden ahtauteen, mutta kipu voi olla peräisin myös esimerkiksi lihaksista, jänteistä ja lihaskalvoista.

Säärten kipu johtuu yleensä siitä, että juoksua tai hyppyjä on tullut enemmän kuin kudokset pystyvät vastaanottamaan. Lihasaitio-oireyhtymän voi aiheuttaa myös äkillinen isku tai vamma.

Koska akuutti penikkatauti on rasitusvamma, juoksusta on hyvä pitää taukoa pari viikkoa ja korvata harjoittelua kävelyllä, uinnilla tai pyöräilyllä. Fysioterapeutti Arttu Peltola korostaa myös säären ja pohkeen lihasten voimaharjoittelua juoksutauon aikana.

”Jos levon aikana ei kehitä lihasten voimakapasiteettia on todennäköistä, että penikkavaivat palaavat takaisin, kun juoksuharjoitteluun palataan.”

Kun kipu on juoksutauon aikana hellittänyt, voi olla vaikeaa arvioida, millaisia lenkkejä kannattaa tehdä, jottei kuormitus kasva liikaa ja kipu palaa heti takaisin. Jalkaterään juostessa kohdistuva voima on kolme–nelinkertaisesti kehonpainon verran, joten lyhyelläkin lenkillä kertyvä kuormitus on huomattava.

Fysioterapeutti Arttu Peltola.

Se, mikä määrä kuormitusta on sopivasti, on yksilöllistä ja riippuu esimerkiksi työstä ja muista liikuntaharrastuksista palautumisesta sekä aiemmasta liikuntataustasta.

”Käytän asiakkailla kipupäiväkirjaa harjoituspäiväkirjan rinnalla. Niissä arvioidaan harjoituksen kuormittavuus ja harjoituksen vaikutus kipuun. Näin kuormaa opitaan säätelemään itselle sopivaksi. Monella opettelu vie hieman aikaa ja kuormitus menee välillä yli, mutta siitä ei kannata lannistua”, Peltola kertoo.

Jalkojen tärähtelynsietokykyä voi tehostaa hyppy- ja loikkaharjoituksilla tai juoksemalla alamäkeen, jossa tärähtelyä tulee enemmän.

”Loikkaharjoituksia voi tehdä tasajalkahyppyinä tai vuoroloikkina. Tasajalkahypyissä loikataan tasajalkaa esimerkiksi 10 kertaa, mikä on kevyt tapa aloittaa. Vuoroloikissa taas loikka tehdään yhdellä jalalla vuorotellen. Tämä on enemmän juoksunomaista harjoittelua ja myös jalkoihin kohdistuva kuormitus on kovempaa”, Peltola sanoo.

”Asfaltilla juoksemiseenkin voi tottua.”

Yleinen ohje juoksusta aiheutuvien kipujen ehkäisyyn on juosta pehmeällä alustalla ja välttää asfalttia. Peltolan mukaan asfaltilla juoksemiseenkin voi tottua.

”On totta, että asfaltti muuttaa kuormitusta, mutta se ei ole asfaltin vika, vaan kertoo siitä että kroppa ei ole tottunut asfaltilla juoksemiseen ja kuormituskynnys ylittyy nopeasti. Jos on penikkavaivaa ja pystyy juoksemaan hiekkapolulla 10 kilometriä ja asfaltilla kivut tulee viiden kilometrin kohdalla, asfaltillajuoksukyky on jossain kolmen–neljän kilometrin tienoilla.”

Myös asfaltilla juostua matkaa kannattaa kasvattaa pikkuhiljaa, jotta kuormitus ei muutu liiallisesti.

Jos penikkavaivat uusivat sitkeästi, on syytä tarkistaa ammattilaisen kanssa, mikä juoksutekniikassa kuormittaa säärtä. Hyvällä tekniikalla juostessa varpaat osoittavat eteen, jalat kulkevat omia latujaan ja lantio ei kallistu sivusuunnassa.

Kanta- ja päkiäaskelluksen eroista puhutaan paljon, mutta Peltolan mukaan tutkimustiedon mukaan kumpikaan niistä ei ole yhteydessä rasitusvamma-alttiutteen, vaan kyse on enemmänkin yksilön ominaisuuksista.

”Tiheämmällä askelluksella askelkontakti rullaa paremmin.”

Voimakas kanta-askellus yhdistettynä turhan pitkään askeleeseen aiheuttaa kuitenkin ylimääräistä kuormitusta jalkaterälle. Tällöin astuva jalka joutuu jarruttamaan, ennen kuin painopiste siirtyy jalkaterän päälle ja eteenpäin ponnistavaa voimaa pääsee tuottamaan.

Tiheämmällä askelluksella askelkontakti rullaa paremmin ja jalkaterän kuormitus usein vähenee.

Liian harva askeltiheys on varsinkin aloittelevien juoksijoiden ongelma.

Askeltiheyttä kasvattamalla ja nojaamalla keskivartaloa hieman eteenpäin, vähenee usein myös lantion ylös–alas pomppiva liike, joka aiheuttaa turhaa tärähtelyä jalkaterille.

Usein myös jalkaterän, säären, keskivartalon sekä takaketjun eli takareisien ja pakaroiden vahvistamisesta on hyötyä.

”Jokainen lenkki kannattaa ottaa tekniikkaharjoituksena.”

Juoksutekniikan kehittäminen on Peltolan mukaan pitkä prosessi, jossa on hyvä keskittyä yhteen tai kahteen asiaan kerralla. Jokainen lenkki kannattaa ottaa tekniikkaharjoituksena, vaikka uuden tekniikan ylläpitäminen voi olla yllättävänkin raskasta.

”Jos tekee esimerkiksi 10 kilometrin lenkin ja siitä viisi kilometriä pystyy pitämään uutta juoksutekniikkaa, niin se kertoo siitä, että kehitettävää on myös lihasvoimapuolella.”

Kannattaako penikkakivuista kärsivän sitten satsata mahdollisimman vaimennettuun tai pronaatiotuettuun kenkään, kuten monet urheiluvälinekauppiaat suosittelevat?

Peltolan mukaan kengillä on vammojen vähentämisessä paljon pienempi vaikutus kuin juoksuharjoittelun säännöllisyydellä, kuormituksen säätelyllä sekä tuki- ja voimaharjoittelulla.

”Monesti kenkäliikkeissä saatetaan tehdä analyysejä, joissa katsotaan jalan asentoa ja voidaan katsoa, että jalkaterä on matala. Monesti tähän ratkaisu on pronaatiotuettu kenkä. Asennon tarkastelu ei kuitenkaan kerro mitään jalkaterän toiminnasta juoksun aikana. Vaikka diagnoosi olisi niin sanottu lättäjalka, voi jalkaterän iskunvaimennus eli pronaatio toimia varsin hyvin.”

Peltola vinkkaa, että juoksukenkien hankinnassa ei kannata mennä ääripäästä toiseen, vaan hankkia uusiksi kengiksi sellainen vaihtoehto, joka on ominaisuuksiltaan lähellä vanhoja.