Jalkaterapeutti Hanna Kaisa Järvisen mukaan on makuasia, lyhentääkö kynnet kynsisaksilla vai kynsileikkurilla.

Tiedätkö, miten varpaankynnet leikataan oikein?

Kysymys voi tuntua hölmöltä, mutta todellisuudessa kynsien leikkaamiseen liittyy muutama harhaluulo, jotka saattavat aiheuttaa vakaviakin terveyshaittoja.

Ensinnäkään kynttä ei ole tarpeen leikata liian lyhyeksi, sanoo jalkaterapeutti ja haavahoidon asiantuntija Hanna Kaisa Järvinen.

Hänen mukaansa kynsi on sopivan pituinen silloin, kun varvasta lyttyyn painaessa kynnen reunan tuntee varpaan kärjessä. Reippaasti lyhyemmäksi leikatessa saattaa itselleen tehdä vahingossa haavan tai rikkoa ihoa.

”Ihmiset myös mielellään pyöristävät varpaankyntensä. Se ei ole suositeltavaa”, Järvinen sanoo.

Sen sijaan kynnet kannattaa leikata neliskanttisiksi, jotta kynnet eivät kaarru sisäänpäin. Kynnen teräviä reunoja voi viilata pehmeämmäksi esimerkiksi metallisella tai lasisella viilalla. Järvinen suosittelee erityisesti metalliviilaa, sillä se on helpoin pitää hygienisena. Myös kertakäyttöinen viila käy, jos se todella jää kertakäyttöiseksi.

”Pyöreissä kynsissä saatetaan hakea samaa mallia kuin sormenkynsissä. Neliömallisuus on kuitenkin tämän päivän suositus”, Järvinen kertoo.

Kun kynnet leikataan pyöreiksi, pyrkii kynsivalli täyttämään tyhjän tilan, joka kynnen reunoihin on leikattu. Tällöin kynsivalli työntää kynttä ja se lähtee kasvamaan sisäänpäin, mikä voi johtaa kynnen ja kynsireunan tulehdukseen.

Jos kynsi lähtee kasvamaan sisäänpäin, sen leikkaamisesta voi tulla hankalaa. Tällöin kynsi voi lohjeta ja jättää kynnen reunaan terävän ja kipua aiheuttavan piikin. Liian pitkät tai esimerkiksi sienen paksuntamat kynnet ovat puolestaan herkempiä osumaan esimerkiksi pöydänjalkaan tai kengän reunaan. Varpaan kolauttaminen voi aiheuttaa kivuliaita verenpurkaumia kynnen alle.

Järvinen muistuttaa, että tulehdus on aina hälyttävä merkki, erityisesti perussairauksia sairastavalle. Etenkin diabeetikoiden kannattaa olla hyvin tarkkana jalkojensa kanssa. Jalkojen haavat, kuten varpaankynnen painautumat kynsivalliin, voivat aiheuttaa vakavia ongelmia.

”Kun iho on rikki ja siellä on tulehdus, se on myös portti muille infektioille, kuten ruusulle”, Järvinen sanoo.

Kynsien aiheuttamia vaivoja kannattaa lähteä hoitamaan hyvissä ajoin.

Jos varvasta punottaa, kuumottaa, sattuu tai jos se märkii, Järvinen suosittelee hakeutumaan jalkaterapeutin tai lääkärin vastaanotolle. Kynnen reuna pitää saada putsattua, ja mikäli kynsi on päässyt tulehtumaan, lääkäri voi määrätä antibioottikuurin tai -voiteen. Näin tulehdus ei pääse leviämään.

”Kynsivallintulehdusta täytyy kohdella samalla tavalla kuin tulehtunutta haavaa jalassa. Kyllä senkin näyttää lääkärille.”

Taipumus siihen, kasvaako varpaankynsi sisäänpäin, on yksilöllistä. Yleisintä se Järvisen mukaan on murrosikäisillä, sillä jalkojen lisääntynyt hikoilu altistaa sekä tulehduksille että kynnen väärinkasvamiselle. Toisaalta varpaankynnet paksuuntuvat iän myötä, mikä voi altistaa kynsivallintulehdukselle. Tulehduksen riski voi kasvaa myös silloin, jos kynnet leikkaa liian harvoin.

Toisilla kyse on perinnöllisestä ominaisuudesta. Joskus aiheuttaja on vääränlainen pukeutuminen: liian pienet kengät tai liian kireät sukat voivat nekin johtaa kynsivallintulehdukseen.

Hyvällä perushoidolla varpaankynnet saa pidettyä terveenä.

Jalkaterapeutti Hanna Kaisa Järvinen kertoo neljä yksinkertaista vinkkiä, joita noudattamalla kynsivallien kipeytymistä voi ehkäistä:

1. Pese kynnet jalkojen pesun yhteydessä. Vedellä ja sormin peseminen riittää, mutta halutessaan voi käyttää myös kynsiharjaa.

2. Jätä kynsivallit rauhaan. Jos kynnen alla tai reunoilla on jotakin, on parempi, että ammattilainen puhdistaa ne. Jos kynsiuurteita yrittää puhdistaa itse, voi helposti tehdä haavan.

3. Leikkaa kynsi oikein. Varpaankynnet kannattaa pitää hieman neliskanttisina, ja niiden reunoja voi pehmentää viilalla.

4. Rasvaa kynnet samalla kun rasvaat jalat. Yleinen suositus on, että jalat rasvattaisiin joka päivä paksulla perusrasvalla. Kun kynnet rasvaa, ne eivät pääse kuivumaan eivätkä myöskään lohkeile niin herkästi. Samalla ne pysyvät myös siistimpänä.