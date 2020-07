Ravitsemus

Britanniassa pyritään jatkossa vähentämään väestön liikalihavuutta muun muassa epäterveelliseen ruokaan liittyvien tarjousten ja mainoskampanjoiden tiukemmalla kontrollilla, kertoo Britannian yleisradio BBC.

Esimerkiksi pikaruokaa ei pian enää saa mainostaa televisiossa tai internetissä ennen iltayhdeksää. Maassa tullaan myös pohtimaan, pitäisikö pikaruokamainokset kieltää verkosta kokonaan.

Myös epäterveelliseen ruokaan liittyvät ”ota kaksi, maksa yksi” -tarjoukset ja paljousalennukset tullaan kieltämään.

Ravintoloiden ja kahviloiden ruokalistoissa täytyy lisäksi jatkossa ilmoittaa, kuinka paljon kaloreita eri annokset sisältävät. Linjaus koskee ravintolaketjuja, joissa on yli 250 työntekijää, ja linjauksen laajentamista alkoholijuomiin tullaan pohtimaan lähiaikoina.

Britannian hallitus on tehnyt linjauksen uusista toimista ”vähentääkseen terveysriskejä ja suojautuakseen koronavirusta vastaan”, pääministeri Boris Johnson sanoi.

Pääministeri Boris Johnson kuvattuna sunnuntaina Downing Streetillä Lontoossa.

Koronavirusriskin ja ylipainon välillä on alustavien tutkimusten mukaan havaittu selvä yhteys. Lihavuus lisää merkittävästi vakavan tautimuodon riskiä, sillä ylipaino saattaa esimerkiksi heikentää keuhkojen toimintaa.

McDonald's ravintolat aukesivat jälleen Britanniassa 22. päivä heinäkuuta koronavirusrajoitusten helpottuessa.

Myös Britanniassa sairaalloisen lihavat henkilöt ovat selvästi korostuneet tehohoitoon joutuneissa koronaviruspotilaissa.

Maan yksityiskohtaiset suunnitelmat lihavuuden ehkäisemiseksi julkaistaan myöhemmin, mutta jo nyt paljastetut keinot kertovat BBC:n mukaan pääministeri Johnsonin muuttaneen suhtautumistaan liikalihavuuteen.

Aiemmin Johnson on muun muassa kritisoinut epäterveellisille elintarvikkeille asetettuja korkeampia veroja, mutta pääministerin oma kokemus koronaviruksen takia sairaalahoitoon joutumisesta on BBC:n mukaan saattanut saada hänen päänsä kääntymään.

Britanniassa lähes kaksi kolmasosaa aikuisista on ylipainoisia ja yli neljäsosa voidaan luokitella lihaviksi, selviää maan terveydenhuoltojärjestelmän (NHS) tilastoista.

Myös Suomessa neljäsosa aikuisista on lihavia ja yli 30-vuotiaista vähemmistö on enää normaalipainoisia, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tilastoista.

Pitäisikö Suomessakin siis harkita esimerkiksi pikaruuan markkinoinnin tiukempaa kontrollia ja kaloreiden ilmoittamista ruokalistoilla?

Hormoni- ja aineenvaihduntasairauksien erikoislääkäri, professori Pertti Mustajoki kävi HS:n pyynnöstä läpi osan Britannian tekemistä linjauksista ja arvioi niiden hyötyä ja tarpeellisuutta myös Suomen kannalta.

Mustajoki on huhtikuussa perustetun Terve Paino ry:n puheenjohtaja. Yhdistyksen tarkoitus on informoida poliitikkoja suomalaisten lihavuusongelmista ja keinoista, joilla kansalaisten terveyttä olisi mahdollista lisätä.

Pikaruoan markkinointikielto ennen iltayhdeksää

”Tästä on ilman muuta selvästi hyötyä. Lapsille markkinoiduista ruoista ja juomista suuri osa on epäterveellisiä ja lihottavia, ja lapset ovat suojattomia mainonnan edessä. Lasten ylipaino on iso ongelma monessa maassa ja Suomessa se on kolminkertaistunut vajaassa 40 vuodessa. Tämä olisi siis ehdottomasti hyvä linjaus Suomeenkin.”

Epäterveelliseen ruokaan liittyvien tarjousten kieltäminen

”Tämä vaikuttaisi todella hyödyllisellä tavalla Suomessakin. Tarjoukset kohdistuvat usein juuri lihottaviin ja epäterveellisiin ruokiin, mikä houkuttelee kuluttamaan ja ostamaan niitä enemmän.”

Kaloreiden ilmoittaminen ruokalistoissa

”Tästä tutkimusnäyttö on vähän heikompaa, ja on hyvin todennäköistä, että linjauksen vaikutus tulee olemaan vähäisempi. Monilla ihmisillä ei varmasti ole tajua, mitä eteen tuotu annos sisältää, mutta toisaalta monet eivät osaa suhteuttaa ilmoitettua kalorimäärää mihinkään. Myös ruoan energiatiheydellä ja annoskoolla on merkitystä, joten ehkä pelkkä kokonaiskalorimäärä ei yksin riitä.”

Britanniassa myynnin ja markkinoinnin etujärjestöt ovat olleet BBC:n mukaan huolissaan siitä, että uudet rajoitukset vaikeuttavat koronasta toipuvien ravintolayritysten toimintaa entisestään.

Mustajoki kuitenkin on ehdottomasti sitä mieltä, että pitkän tähtäimen terveyshyödyt ovat sen arvoisia.

”Se on selvä juttu, että elintarviketeollisuus vastustaa tällaista. Rajoituksia on kuitenkin pakko asettaa, jos aiotaan kääntää lihavuusluvut laskuun ja auttaa kansanterveyttä”, hän sanoo.

Mustajoki kertoo, ettei Britannia suinkaan ole ainoa maa, joka on asettanut vastaavia rajoituksia.

”Esimerkiksi Chilessä on hyvin tiukat rajoitukset siitä, mitä lapsille saa markkinoida ja Meksiko on lähtenyt vastaavalle linjalle.”

Lihavuuden ehkäisy rajoitusten keinoin on Suomessa noussut esille aina silloin tällöin ja viimeisen vuoden aikana tilanteesta on Mustajoen mukaan puhuttu entistä enemmän.

Hän on varma, että viimeistään tulevina vuosina Suomessakin herätään siihen, että tilanteelle on pakko tehdä jotain.

”Lihavuus on valtava kustannus kansanterveydelle ja poliitikot ovat varmasti heräämässä siihen”, hän sanoo.