Lapsilla voi ilmestyä hampaisiin ienrajan läheisyyteen mustaa pigmenttiä ilman selvää syytä. Yllättävä värimuutos saattaa pelästyttää hammashygieniasta tarkan lapsen tai hänen vanhempansa.

”Säväyttäähän se, jos on ihan musta rantu hampaissa”, parodontologian professori ja suubiologian dosentti Eija Könönen sanoo.

Eija Könönen.

Vaiva ei kuitenkaan johdu hampaiden huonosta pesemisestä, vaan se näyttäisi liittyvän rauta-aineenvaihduntaan ja muutokseen suun mikrobistossa. Usein ienrajaan ilmestyviä mustia rantuja ja pisteitä saatetaan luulla reikiintymiseksi, mutta tosiasiassa mikrobimuutos saattaa jopa suojata hammasta reikiintymiseltä ja ientulehdukselta.

”Mikrobiston rautapitoisuus ilmeisesti toimii antibakteerisesti, ikään kuin palkkiona esteettisestä kärsimyksestä”, Könönen toteaa.

Syitä mikrobiston muutokselle ei Könösen mukaan täysin tiedetä, mutta tutkimukset ovat osoittaneet, että kyse voisi olla mikrobiston alentuneesta monimuotoisuudesta.

Mustat pisteet eivät lähde hampaista kotikonstein, vaan ne vaativat puhdistusta, jonka hammaslääkäri tai suuhygienisti tekee. Kyse ei kuitenkaan ole loppuelämän murheesta, vaan lasten vaivasta, joka häviää useimmiten teini-iän myötä.

Jopa asuinalue voi vaikuttaa hampaiden ulkonäköön: rapakivialueilla asuvien hampaissa on usein fluoroosia eli valkoisia läikkiä tai viivoja.

Hampaissa voi tapahtua värimuutoksia monesta muustakin syystä, jo lapsena tai myöhemmin aikuisena. Jopa asuinalue voi vaikuttaa hampaiden ulkonäköön: rapakivialueilla asuvien hampaissa on usein fluoroosia eli valkoisia läikkiä tai viivoja.

Rapakivialueita on erityisesti Lounais- ja Kaakkois-Suomessa. Läikät johtuvat asuinalueen vesijohtovedestä, jossa on tavallista enemmän fluoria. Runsas fluori voi aiheuttaa hammaskiilteeseen kehityshäiriön.

Useimmiten värimuutos syntyy jo lapsuudessa, mutta on mahdollista, että se muodostuu aikuisiälläkin. Valkoisista läikistä ei kuitenkaan useimmiten ole muuta kuin esteettistä haittaa, kertoo erikoishammaslääkäri Jaana Helenius-Hietala.

Myös lapsuudessa kolahtanut hammas saattaa vuosien varrella alkaa harmaantua, ja se voi lopulta olla hyvin erivärinen kuin muut hampaat, Helenius-Hietala kertoo. Vaikka harmaantunut hammas tuntuisi oireettomalta, kannattaa sen vuoksi hakeutua hammaslääkärin vastaanotolle tutkimusta ja röntgenkuvausta varten.

Jaana Helenius-Hietala.

Tutkimuksissa voi selvitä, että hammas on mennyt kuolioon: sen verenkierto on sammunut, ja hampaaseen on muodostunut verihyytymä. Kuolioon mennyt hammas vaatii juurihoitoa.

Mikäli hammas on edelleen harmaa, vaikka juurihoito on tehty, hammaslääkäri arvioi eri hoitovaihtoehtoja. Jos juuri on terve ja hammas muutenkin hyväkuntoinen, hampaaseen voidaan tehdä sisäinen valkaisu, sen pinta voidaan päällystää keraamisella laminaatilla tai hammas voidaan kruunuttaa.

Vaaleanpunainen läikkä ienrajassa, pink spot, voi olla merkki hampaan juurenpinnan resorptiosta eli hammasluun tai juuren hajoamisesta ja rakenteen häviämisestä. Myös se voi johtua lapsuudessa hampaaseen tulleesta osumasta, mutta aina sen syytä ei tiedetä.

”Jos on ollut tapaturma hampaissa, on tärkeää käydä hammaslääkärillä seuraamassa hampaan vointia, jotta mahdolliset tulehdusmuutokset ja resorptiot todetaan ajoissa. Usein seuranta kuitenkin jää, ja monet hakeutuvat hoitoon vasta aikuisena kun hammas oireilee tai sen väri on muuttunut”, Helenius-Hietala sanoo.

Resorptioiden hoitona voi olla juurihoito, juurenpinnan korjaus tai hankalammissa tapauksissa hampaan poisto.

”Jos himotupakoitsijalla on heikko suuhygienia, hampaista voi tulla ihan mustat.”

Usein erilaiset värjäytymät hampaan pinnalla liittyvät ruokavalioon tai elintapoihin. Yleisimpiä värjääjiä ovat kahvi, tee, kolajuomat, punaviini sekä tupakka. Huono suuhygienia pahentaa tilannetta entisestään.

Hampaat voivat värjäytyä tupakoinnin ja kahvinjuonnin seurauksena.

”Jos himotupakoitsijalla tai -piipunpolttajalla on heikko suuhygienia, hampaista voi tulla ihan mustat. Myös nuuskan käyttö värjää hampaita. Vaikka millä laitteella yrittäisi ottaa värjäytymää pois, se tulee aina takaisin, jos värjäävien tuotteiden käyttö jatkuu eikä suuhygienia parane”, Jaana Helenius-Hietala sanoo.

Plakin ja tupakoinnin huono yhdistelmä korostuu erityisesti parodontiitti-nimisen hampaan kiinnityskudosten tulehduksen kohdalla. Salakavalaa sairautta voi olla vaikea huomata, sillä se leviää näkymättömissä sidekudossäikeissä ja hammasta ympäröivässä luussa, kertoo Eija Könönen.

Sairaus syventää ientaskuja, joihin plakki ja hammaskivi kertyvät. Hammaskivi vaikeuttaa hampaiden puhdistamista, ja tupakka värjää myös hammaskiven huokoisen pinnan.

Myös muutoin terveellisyydestään tunnettu mustikka voi runsaasti syötynä jättää jälkensä hampaisiin.

Etenkin elintapojen aiheuttamia värjäytymiä voi ehkäistä vähentämällä värimuutoksia aiheuttavien nautintoaineiden käyttöä. Kolajuomien, mustan kahvin, teen ja punaviinin jatkuvaa juomista kannattaa Helenius-Hietalan mukaan välttää, tupakoinnista puhumattakaan. Myös muutoin terveellisyydestään tunnettu mustikka voi runsaasti syötynä jättää jälkensä hampaisiin.

”Itsekin tykkään syödä mustikoita etenkin tähän aikaan vuodesta, mutta ne voivat värjätä hampaat sinertävän mustaksi. Niitä kannattaakin syödä vaikka jogurtin tai puuron seassa”, Helenius-Hietala sanoo.

Hän haluaa myös korostaa smoothieiden, mehujen ja virvoitusjuomien vaikutusta hammaskiilteeseen. Happamat juomat ohentavat hampaan kiillettä, minkä myötä kiilteen alla oleva keltainen hammasluu alkaa paistaa voimakkaammin läpi.

”Smoothie- ja mehukulttuuri näkyy jo nuorten ja nuorten aikuisten hampaissa. Hammaslääkärikunta on todella huolissaan heidän hammaseroosiostaan.”

HS kertoi hammaseroosion yleistymisestä huhtikuussa.

Kahvistakin tulee vähemmän haitallista hampaille, jos siihen lisää lorauksen maitoa tai kalsiumpitoista kasvijuomaa.

Helenius-Hietala suosittelee janojuomaksi virvoitusjuomien sijaan vettä tai maitoa. Lehmänmaidon kalsium ja D-vitamiini vahvistavat hammasta, ja ruokailun päätteeksi kannattaakin juoda lasillinen maitoa tai syödä pala juustoa, jotta syödyn ruuan happamuus neutraloituisi suussa.

Kalsiumia on lisättynä myös useimpiin kasvipohjaisiin juomiin, kuten kaura- tai soijamaitoon. Kahvistakin tulee vähemmän haitallista hampaille, jos siihen lisää lorauksen maitoa tai kalsiumpitoista kasvijuomaa.

”Hampaat tykkäävät niistä aineista, joista ne rakentuvat, eli kalsiumista, fosforista ja fluorista”, Helenius-Hietala sanoo.

Happamuudestaan huolimatta myös jugurtti ja muut hapanmaituotuotteet ovat hyväksi hampaille, sillä ne sisältävät sekä kalsiumia että fosforia. Fosforia saa lisäksi maito- sekä viljatuotteista, riittävästä fluorin saamisesta puolestaan pitää huolen pesemällä hampaat kahdesti päivässä fluorihammastahnalla.

Etenkään ulkomailta tilattavien valkaisutuotteiden turvallisuutta ei voi taata.

Jos hampaiden värjäytymät häiritsevät, voi ratkaisuksi harkita hampaidenvalkaisua. Valkaisupäätöksen pitäisi aina olla Helenius-Hietalan mukaan hammaslääkärin, sillä hampaita ei pidä alkaa käsitellä valkaisuaineilla, elleivät ne ole puhtaat tai jos niissä on heikko kiille, reikiä, kariesta tai hoitamattomia juuripesäkkeitä. Itse valkaisukin kannattaisi jättää hammaslääkärin tai suuhygienistin tehtäväksi.

Marketeista ja netistä tilattavia kotivalkaisupaketteja tai valkaisevia hammastahnoja Helenius-Hietala ja Könönen eivät suosittele. Jos jo valmiiksi kiillevaurioisia hampaita lähtee hankaamaan tai valkaisemaan itse, valkaisuaine saattaa tarttua sisälle hampaaseen ja aiheuttaa resorptiota, joka voi pahimmillaan johtaa tulehdukseen.

Lisäksi etenkään ulkomailta tilattavien valkaisutuotteiden turvallisuutta ei voi taata – Könösen mukaan ne voivat aiheuttaa haittoja hampaiden ja suun limakalvojen terveydelle.

”Jos kiille on riittävän vahva, hammaslääkäri voi suositella ammattilaisen tekemän valkaisun jälkeen kotikäyttöön miedosti valkaisevia ylläpitotahnoja tai yksilöllisesti teetettyjä muotteja, joilla hampaat voi myös valkaista kotona ohjeiden mukaan”, Helenius-Hietala sanoo.