Brittiläinen laulaja-lauluntekijä Ed Sheeran, 29, tunnustaa kärsineensä ahmimishäiriöstä. Yhdysvaltalaiselle Hay House -lehdelle antamassaan haastattelussa hän kertoo ahmineensa ajoittain roskaruokaa, kunnes oksensi.

Muusikko puhuu haastattelussa myös muista ongelmistaan, joita rankka kiertue-elämä on nostanut pintaan: riippuvuuksista, ahdistuksestaan ja kehon kuvaan liittyvistä vaikeuksista. Haastattelu on herättänyt laajasti huomiota sosiaalisessa mediassa ja siitä kertoi esimerkiksi The Guardian.

Runsas vuosi sitten Sheeran konsertoi Suomessa Malmin lentokentällä, jossa kaksi konserttia keräsi yhteensä yli 100 000 kuulijaa.

Sheeran kertoo tunnistaneensa ahmimisongelmansa lukiessaan Sir Elton Johnin muistelmateosta. Siinä Sir Elton John kertoo painineensa vuosia esimerkiksi liiallisen alkoholinkäytön ja syömishäiriöihin liittyvien ongelmien kanssa. Hän saattoi esimerkiksi syödä nelinkertaisen annoksen jälkiruokaa, tai ahmia jäätelöä niin kauan, että antoi ylen.

Ed Sheeranin Hay House -lehden haastattelu on nähtävissä Youtube-videolla täällä.

”Jos juon, en näe mitään ideaa juoda lasia viiniä – juon kaksi pulloa kerralla. Ruokaa tilasin kaksi annosta ja söin ne saman tien. Ja sitten alat lihoa ja vihata sitä, miltä näytät. Sokeri, karkki, roskaruoka, kokaiini, alkoholi, ne kaikki tekevät sinusta coolin, mutta ne ovat pahinta mitä voit tehdä itsellesi.”

Sheeran ei haastattelussa käytä ahmimisestaan sellaisia sanoja kuin bulimia tai syömishäiriö. Sen sijaan hän sanoo olevansa ”addiktiivinen persoona” ja persoonallisuudeltaan tyyppiä ”kaikki tai ei mitään”.

Ahimimishäiriössä ruoka voi olla tapa rentoutua stressaavassa tilanteessa.

Syömishäiriöliiton puheenjohtajan Rasmus Isomaan mukaan Sheeranin kuvaamaa käytöstä voi hyvinkin kutsua syömishäiriöksi:

Rasmus Isomaa

Ahmimishäiriölle tyypillistä on hänen mukaansa se, että ihminen syö nopeammin ja enemmän kuin yleensä. Hän syö, vaikka ei ole nälkä. Hän syö kunnes tuntee olonsa epämukavaksi tai ruoka loppuu tai tulee oksennus.

Ahmimisesta kärsivä syyttää helposti itseään. Hän ajattelee olevansa heikko ihminen, kun ei pysty hallitsemaan omaa syömistään. Koska ruokamäärät hävettävät häntä, hän syö yksin. Ahmimista seuraavat itseinho, syyllisyyden tunne ja masennus.

Itsesyytökset ovat kuitenkin turhia. ”Ahmimisella ei ole mitään tekemistä ihmisen heikkouden tai vahvuuden kanssa”, Isomaa sanoo.

Ahmimisessa ruualla on selvästi jokin muu tehtävä kuin nälän tyydyttäminen. Se voi olla tapa rentoutua stressaavassa tilanteessa. Se voi olla myös keino hallita tunne-elämää tai tilannetta, jossa suhde omaan kehoon on hankala.

”Jos ihmisellä on hyvin tiukka ja vaativa suhde omaan itseensä, hän saattaa kieltää itseltään herkut. Jos näitä herkkuja sitten kuitenkin syö, voi tulla tunne, että yhtä hyvin voi vain jatkaa ja jatkaa, koska kaikki on muutenkin pilalla”, Isomaa kuvaa.

Miehille syömishäiriöiden tunnistaminen voi olla erityisen vaikeaa, koska niitä pidetään perinteisesti naisten sairauksina. Kaikista syömishäiriöihin sairastuneista kuitenkin arvioiden mukaan joka neljäs on mies.

Useimmille syömishäiriöstä tulee mieleen laihuushäiriö eli anorexia nervosa, jota sairastavatkin enimmäkseen nuoret naiset. Sen pääoire on syömisen voimakas rajoittaminen ja laihtuminen.

Anoreksia on kuitenkin kaikista syömishäiriöistä harvinaisimpia. Siihen sairastuu 2 prosenttia suomalaisista naisista, ja miesten keskuudessa osuus on 0,2 prosenttia. ”Huomattava määrä kuitenkin”, Isomaa huomauttaa.

”Moni häiriöstä kärsivä mies ei itse tunnista sairauttaan tai oireilua ei tunnisteta terveydenhuollossa.”

Anoreksia-potilaita hoidetaan muun muassa pietarsaarelaisella Fredrika-klinikalla, jossa Isomaa työskentelee toiminnanjohtajana. Omassa työssään hän on havainnut, että miesten syömishäiriöt ovat alidiagnosoitu sairaus.

Vaikka anoreksiaan ja bulimiaan sairastuneista miehiä on noin 10 prosenttia, klinikan potilaista miehiä on kuitenkin vain noin 5 prosenttia.

”Moni häiriöstä kärsivä mies ei itse tunnista sairauttaan tai oireilua ei tunnisteta terveydenhuollossa”, Isomaa päättelee.

Anoreksian ja bulimian ohella tunnetuipia syömishäiriöitä on ahmintahäiriö, joka kehittyy myöhemmin – usein vasta aikuisena.

Selkein erottava tekijä bulimian ja ahmintahäiriön välillä on se, että bulimiaan liittyy usein saman kaltainen sairaalloinen lihavuuden pelko kuin anoreksiaan. Bulimiassa ahmitun ruuan ”lihottavat” vaikutukset pyritään estämään oksentamalla, rajulla liikunnalla, ajoittaisella syömättömyydellä tai käyttämällä väärin tiettyjä lääkkeitä. Ahmintahäiriössä ei sitä vastoin esiinny tarvetta kompensoida syötyä ruokaa treenaamalla, oksentamalla tai muilla tavoin.

Ahmintahäiriö sai Yhdysvaltain tautiluokituksessa oman itsenäisen diagnoosin vuonna 2013. Ahmintahäiriö sisältyy omana itsenäisenä diagnoosinaan myös Maailman terveysjärjestön WHO:n tautiluokituksen ICD-11, joka on tarkoitus ottaa Suomessa käyttöön vuonna 2022.

”Syömishäiriöt on määritelty pikemminkin naisen kuin miehen näkökulmasta.”

Syömishäiriöt on myös määritelty pikemminkin naisen kuin miehen näkökulmasta.

Miksi miehen syömishäiriötä ei useinkaan tunnisteta?

Yksi ongelma voi Isomaan mukaan olla se, että koska naisten syömishäiriöistä tiedetään paljon enemmän kuin miesten, syömishäiriöt on myös määritelty pikemminkin naisen kuin miehen näkökulmasta.

”Esimerkiksi anoreksian diagnostisissa kriteereissä puhutaan paljon pyrkimyksestä laihuuteen. Aina syömisen rajoittaminen ei kuitenkaan tähtää laihuuteen. Se saattaa olla myös keino tavoitella tiukkaa, lihaksikasta kehoa”, Isomaa sanoo.

Viime aikoina onkin mietitty, voisiko äärimmäinen lihaksikkuuteen tähtäävä käyttäytyminen olla tietyn tyyppinen syömishäiriö. ”Jos näin on, miesten osuus syömishäiriötä sairastavista kasvaisi merkittävästi”, Isomaa arvioi.

Moni kansainvälinen tutkija puhuu jo nyt ”lihaksikkuuteen orientoituneesta syömishäiriöstä”.

”Jotta tällaisen syömishäiriön tunnistaa, ammattilaisen pitää osata kysyä erilaisia kysymyksiä kuin silloin, kun kyseessä on laihuuteen tähtäävä syömishäiriö”, Isomaa sanoo.

Moni ahmimisesta kärsivä mies ajattelee olevansa vain heikko ihminen, joka ei kykene hallitsemaan itseään.

Omaa ahmimishäiriötä ei ole välttämättä helppoa tunnistaa. Moni ahmimisesta kärsivä mies ajattelee olevansa vain heikko ihminen, joka ei kykene hallitsemaan itseään.

”Kyseessä on kuitenkin käyttäytymisen häiriö, johon on saatavissa apua”, Isomaa painottaa.

Vaikka miehen ahmimishäiriö tunnistetaan heikosti, hoitotulokset ovat lupaavat. ”Ahmimishäiriön kohdalla itsehoito-ohjelmien parantavasta vaikutuksesta on olemassa jopa tietellistä näyttöä”, Isomaa sanoo.

Voiko esimerkiksi äärimmäisyyksiin viety urheilu, kuten satojen kilometrien ultrajuoksu, olla merkki kehon häiriöstä?

”Ei välttämättä”, Isomaa sanoo.

Kaikilla urheilijoilla voi Isomaan mukaan olla jaksoja, jolloin kehoa viedään äärirajoille. ”Ultraurheilussa pyritään kokeilemaan omia rajoja ja ylittämään niitä. Se ei ole keholle terveellistä, mutta se voi täyttää elämässä jotakin muuta tarkoitusta”, Isomaa sanoo.

Myös näyttelijät joutuvat joskus lihottamaan tai laihduttamaan itseään tietyn roolin vuoksi.

Esimerkiksi brittinäyttelijä Robert Pattinson on kertonut julkisuudessa paineistaan näyttää hoikalta ja poikamaiselta. Pattinson esitti Harry Potter -elokuvassa velhopoika Cedric Diggorya ja on näytellyt myös Twilight-elokuvasarjassa.

”Kyse on siitä, pystyykö halutessaan lopettamaan.”

Isomaan mukaan ajoittaisen ponnistelun, laihduttamisen tai lihottamisen ei tarvitse olla sairasta. ”Kyse on siitä, pystyykö halutessaan lopettamaan, vai viekö se mukanaan ja alkaa hallita elämää.”

”Aina, kun ihminen aloittaa jonkin uuden tavoitteellisen projektin, oli se sitten urheilulaji tai ruokavalio, alussa kaikki lähtee liikkeelle ilosta ja innostuksesta. Mutta projekti voi myös kääntyä ahdistavaksi pakoksi, jossa koko elämä pyörii yhden asian ympärillä.”

Se, milloin tietty käyttäytyminen muuttuu häiriöksi, on yksilöllistä.

Isomaa kehoittaakin hakemaan rohkeasti apua, jos asia askarruttaa. Omaa tilannettaan pääsee helposti arvioimaan Mielenterveystalon itsehoito-ohjelmien ja oppaiden avulla. Myös Syömishäiriöliiton puoleen voi kääntyä, jos haluaa keskustella omasta tilanteestaan.