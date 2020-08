Yhdysvaltain aiempi ensimmäinen nainen Michelle Obama kertoo kärsivänsä lievästä masennuksesta. Syynä siihen ovat hänen mukaansa ajankohtaiset paineet: koronaviruspandemia, rasistiset yhteenotot ja Yhdysvaltain hallinnon ulkokultaisuus.

”Aika, jota elämme, ei ole henkisesti tyydyttävää. Tiedän, että käyn läpi jonkinlaista matala-asteista depressiota”, 56-vuotias Obama kertoi uudessa podcastissaan. Asiasta uutisoi BBC.

Obama on ryhtynyt tuottamaan podcastia yhdessä puolisonsa Barack Obaman kanssa. Ensimmäisessä jaksossa hän haastatteli miestään, joka oli Yhdysvaltain presidentti ennen Donald Trumpia. Toisessa jaksossa Michelle Obamaa haastatteli toimittaja Michele Norris.

Masennus ei Michelle Obaman mukaan johdu ainoastaan koronasta. ”On uuvuttavaa havahtua päivä toisen jälkeen siihen, että mustan henkilön ihmisarvoa on jälleen loukattu, häntä on vahingoitettu hänet on surmattu tai syytetty epäoikeudenmukaisesti.”

Obama syyttää myös Yhdysvaltain hallintoa tekopyhyydestä. Hänen mukaansa sen seuraaminen on hänelle raskasta.

”Kaikki tämä on johtanut alavireisyyteen, jollaista en ole kokenut aiemmin”, Obama sanoo.

Obama kertoi masennuksensa ilmenevän unettomuutena: ”Herään keskellä yötä, koska jokin ahdistaa tai painaa mieltäni”, hän kertoo. Hän kertoo, että hänellä on ollut myös vaikeuksia pitää kiinni säännöllisista liikuntarutiineistaan.

Obamalla on epäilemättä poliittiset syynsä avautua esimerkiksi Trumpin hallinnosta. Yleisellä tasolla hänen kuvaamansa tunne on kuitenkin tuttu osalle ihmisistä. Psykiatrian erikoislääkäri Irina Holma tunnistaa hyvin Obaman kuvaaman lievän masennuksen. Hänestä on arvokasta, että monen naisen ja tytön esikuva puhuu asiasta avoimesti ja kuvailee, miltä masennus ja ahdistus tuntuvat.

Irina Holma

”Koronan aikana moni on kokenut ahdistusta”, hän toteaa.

Suomessa lievästä, keskivaikeasta tai vaikeasta masennuksesta kärsii normaaliloissa joka viides. Masennus on naisilla yleisempää kuin miehillä.

Yhdellä ihmisellä voi olla myös yhtä aikaa eri tyyppisiä häiriöitä: Yhdellä voi olla mielialan laskua, toisella ahdistusta, kolmannella molempia.

Ahdistuneisuushäiriö onkin Holman mukaan yleistynyt viime aikoina. Se alentaa tutkimusten mukaan elämän laatua kaikkein eniten.

Michelle Obama puhuu ”matala-asteisesta depressiosta”, mutta lääketiede ei tällaista termiä tunne.

”Obama on oppinut, fiksu nainen, mutta masennuksesta hän puhuu lähinnä oman kokemuksensa pohjalta”, Holma huomauttaa.

Termiä ”matala-asteinen” käytetään usein kuvaamaan elimistön pitkäaikaista tulehdustilaa. Matala-asteisen tulehduksen yhteydestä depressioon ei Holman mukaan ole luotettavia, satunnaistettuja tutkimuksia.

Holma arveleekin, että kyseessä on Obaman käyttämä kielikuva.

Kumpi sitten Holman mielestä on syy ja kumpi seuraus: Voivatko ajankohtaiset asiat, kuten korona, rasismi ja poliittinen tilanne aiheuttaa masennusta, vai onko niin, että masentuneena erilaiset asiat tuntuvat vaikeammilta kestää?

Holman mukaan kumpikin vaihtoehto on mahdollinen. Hän huomauttaa, että oma vaikutuksensa on myös yhteisöllä.

”Kyse on ryhmädynamiikasta. Tunteet tarttuvat”, Holma sanoo.

Obama yhdistää masennuksensa nukkumisvaikeuksiin, ja siinä hän on Holman mukaan asian ytimessä. Sekä ahdistus että masennus heikentävät unen laatua.

Yöuni on Holman mukaan hyvin tärkeää mielenterveydelle. Unessa vaihtelevat eri vaiheet. Rem- eli vilke-unen aikana ihminen näkee unia, joissa hän käsittelee päivän kokemuksia ja juurruttaa muistijälkiä. Hidasaaltounen aikana keho ja aivot puhdistuvat kuona-aineista.

”Jos ihminen nukkuu levottomasti, hänen elimistönsä ei palaudu.”

Myös Obaman keinot käsitellä masennustaan ovat Holman mukaan hyviä. Masennuksesta selviämisessä Obama kertoi hyvän itsetuntemuksen auttavan. Tärkeää on hänen mukaansa myös tunnistaa, millaiset asiat tuottavat iloa. Päivittäisen rutiinin ylläpitäminen on Obaman mukaan tullut koronapoikkeustilan aikana erityisen tärkeäksi.

”Poikkeusaikoina päivittäisen rutiinin säilyttäminen tuo turvaa. Hyvä on myös tunnistaa niitä asioita, jotka lievittävät omaa ahdistusta, olipa se sitten liikuntaa, musiikin kuuntelua tai käsitöiden tekemistä”, Holma sanoo.

Ammattiapua on kuitenkin syytä hakea silloin, jos toimintakyky laskee niin paljon, että mitään ei jaksaisi tehdä eikä harrastaa, tai jos masennuksen oireet pitkittyvät ja muuttuvat haitallisiksi.