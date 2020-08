Koronaa testataan nyt liukuhihnalta ja se tulee laittamaan terveydenhuollon koville.

Kun pandemia alkoi, puhuttiin tehohoidon ylikuormittumisesta. Juuri nyt ei tarvitse olla huolissaan erikoissairaanhoidosta vaan perusterveydenhuollon kantokyvystä. Kovin paine nimittäin kohdistuu tällä hetkellä terveyskeskuksiin ja sairaalapäivystyksiin.

Paine syntyy siitä, että lähestulkoon mikä tahansa tavallinen akuuttioire voi olla koronaa, kunnes toisin on osoitettu. Esimerkiksi heikko olo, väsymys, kurkun karheus, vatsakipu, lievä lämpöily tai huonovointisuus voivat kaikki olla koronan oireita – tai sitten ei.

Kaikki päivystykseen hakeutuvat, joilla on hiukankin koronan kaltaisia oireita, joudutaan eristämään.

Valtiovalta on linjannut, että koronaepäiltyjä jäljitetään ja testataan matalalla kynnyksellä. Testaaminen kuluttaa terveydenhuollon voimavaroja muuhunkin kuin itse testien tarjoamiseen.

Potilaita hoitaessani olen ollut monta kertaa yllättynyt, kuinka paljon on niitä potilaita, jotka ovat tähän mennessä viime kuukausien kuluessa käyneet monta kertaa koronatestissä ja joiden testitulos on joka kerta ollut onneksi negatiivinen.

Positiiviset koronatulokset ovat tällä hetkellä harvinaisia ja lähes kaikki, jotka hakeutuvat hoitoon, sairastavat muuta tautia, kuten tavallista flunssaa, vatsatautia tai muuta kotihoitoista virustautia.

Ei tarvitse olla ennustaja, epidemiologi tai tilastonikkari nähdäkseen, että terveydenhuolto tulee ylikuormittumaan syksyn aikana, etenkin nyt kun lapset palaavat kouluihin ja harrastuksiinsa.

Koronapuhelimet ja päivystykset ruuhkautuvat ja henkilöstöresursseja hupenee. Kaikki päivystykseen hakeutuvat, joilla on hiukankin koronan kaltaisia oireita, joudutaan eristämään. Suojavarusteita ja aikaa kuluu.

En väitä, että testaaminen olisi turhaa tai resurssien haaskausta. Se, mikä minua huolettaa, on henkilökunnan jaksaminen. Nyt on jo merkkejä siitä, että auttavat kädet ja henkilökunnan jaksaminen eivät riitä kaikkeen.

Flunssan nujertamisesta on suoraa konkreettista hyötyä koronataistelussa.

Terveydenhuollon kannalta onnistumisen mittari voisikin olla se, että pystyttäisiin pienentämään tavallisten flunssien ja kausi-influenssan määrää. Tavallista flunssaa kun on paljon koronaa enemmän. Tästä on myös tilastotietoja menneiltä vuosilta, joten onnistumista on mahdollista mitata.

Flunssan nujertamisesta on suoraa konkreettista hyötyä koronataistelussa, kun vähemmille sairastuneille voidaan tarjota nopeampi apu, löytää joukosta koronapotilaat ja lopettaa tartuttaminen alkuunsa.