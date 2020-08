Koronavirustartunnat ovat nousussa. Myös Suomeen ennustetaan epidemian toista aaltoa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL suosittelee väestölle kasvomaskien käyttöä. Pääministeri Sanna Marin on puolestaan todennut, että on mahdollista, että uusia rajoitustoimia joudutaan ottamaan käyttöön.

Aihe puhuttaa sosiaalisessa mediassa. Muun muassa Lääkäri Annina tutuksi tullut Terveystalon yleislääkäri Anni Saukkola jakoi Instagramissa julkaisun, jossa hän pohti omaa toimintaansa koronaviruksen ehkäisyssä.

Saukkola kertoo Helsingin Sanomille aloittaneensa maskin käytön tämän viikon alussa.

”Kangasmaskien ompelutyöt tulivat valmiiksi. Varalla minulla on kertakäyttömaskeja.”

Hän pitää maskia tilanteissa, joissa ei ole mahdollista säilyttää turvavälejä. Toisin sanoen maski pysyy kasvoilla bussissa, junassa, ruokakaupassa ja kirjastossa.

Saukkola tahtoo suojella kanssaihmisiä virukselle altistumiselta, jos hänellä itsellään olisikin tauti oireettomana. Maskin käyttäjää kangasmaski tai kirurginen suu-nenäsuojus ei suojaa.

Juuri altistuminen ja altistaminen ovat asioita, joita moni pohtii. Saukkola esittää julkaisussaan kiteyttävän kysymyksen:

Teepä ajatusleikki: jos nyt saisit tietää että sulla on korona, pystyisitkö nimeämään kaikki keiden kanssa oot ollut viimeisen noin viikon ajan lähikontaktissa eli jotka oot altistanut?

Kysymykseen vastaaminen ei ole kovin helppoa. Tampereen yliopiston epidemiologian professori Pekka Nuortin mukaan virusten leviämiseen liittyy useita tekijöitä.

Yksi vaikuttava asia on se, millaisia tartuntareittejä viruksella on. Myös sillä, kuinka lähellä tartuttaja on muita ihmisiä ja miten pitkään, on merkitystä. Entä kuinka suuri tartuttava annos on ja miten hyvin virus säilyy ympäristössä? Nämäkin on huomioitava.

”Koronaviruksen tartuntatavoista ja leviämisestä ei edelleenkään tiedetä kaikkea”, Nuorti muistuttaa.

Se kuitenkin tiedetään, että koronavirus tarttuu suhteellisen tehokkaasti lähikontaktissa.

”Viruksessa on erityispiirteitä, jotka tekevät sen leviämisestä erityyppistä kuin monissa muissa infektiotaudeissa”, Nuorti sanoo.

Lähikontaktiksi lasketaan yli 15 minuuttia kestävä kohtaaminen kasvotusten alle kahden metrin etäisyydellä tai suljetussa tilassa.

THL:n verkkosivuilla määritellään koronavirukselle altistuneiksi ihmiset, jotka ovat olleet kontaktissa sairastuneen kanssa 24 tunnin aikana ennen oireiden alkua sekä 14 päivää oireiden alun jälkeen.

Jos potilas on oireeton, altistuneiksi määritellään henkilöt, jotka ovat olleet kontaktissa hänen kanssaan kanssa 48 tuntia ennen näytteenottoa sekä 14 päivää näytteenoton jälkeen.

THL:n mukaan lähikontaktiksi eli korkean riskin kontaktiksi lasketaan yli 15 minuuttia kestävä kohtaaminen kasvotusten alle kahden metrin etäisyydellä.

Myös oleskelu suljetussa tilassa, kuten samassa taloudessa, luokka-, työ- tai kokoushuoneessa, yli 15 minuutin ajan, on laitoksen mukaan lähikontakti. Sama pätee lentokoneessa matkustamiseen kahden rivin etäisyydellä koronavirukseen sairastuneesta.

Varsinaisen lähikontaktin lisäksi pienemmän riskin altistuminen tapahtuu silloin, kun kohtaaminen on alle 15 minuuttia alle kahden metrin etäisyydellä. Näihin lukeutuu myös oleskelu suljetussa tilassa, kuten bussissa tai junassa, alle 15 minuutin ajan.

Koronaviruksen itämisaika on tartunnasta oireiden alkuun keskimäärin viisi vuorokautta, mutta se vaihtelee parista päivästä jopa 14 vuorokauteen.

Merkittävää on, että henkilö voi levittää virusta jo ennen oireiden alkua ja täysin oireettomana.

”On arvioitu, että aika pieni osa ihmisistä aiheuttaisi suurimman osan tartunnoista”, Nuorti toteaa.

”Puhutaan supertartuttajista ja supertartuttamistilanteista, joissa suuri joukko ihmisiä altistuu virukselle. Yleensä tämä tapahtuu suljetussa ympäristössä tai tilassa.”

Yksilölliset tekijät eivät ole tarkkaan tiedossa, mutta ainakin henkilön käyttäytyminen sekä viruserityksen määrä saattavat vaikuttaa.

Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana: silloin, kun henkilö yskii, aivastaa, puhuu, nauraa tai huutaa.

Virustartunnan saanut pystyy levittämään tautia usealla tavalla eteenpäin. Tämänhetkisen tiedon valossa koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana: silloin, kun henkilö yskii, aivastaa, puhuu, nauraa tai huutaa.

”Pisaroita tulee tällöin ulos suusta ja nenästä, ja ne saattavat kulkeutua muiden suuhun, nenään ja silmiin.”

Pisarat voivat kulkeutua ilmassa noin kahden metrin päähän.

Toinen viruksen leviämistapa on kosketuksen välityksellä lähikontaktissa.

”Siis esimerkiksi niin, että sairastunut on yskäissyt käteensä ja sitten kättelee toista ihmistä”, Nuorti mainitsee.

Sen sijaan pintojen rooli viruksen tartunnassa ei todennäköisesti ole niin merkittävä kuin aiemmin ajateltiin.

Kolmanneksi Nuorti nostaa esiin pienet aerosolihiukkaset, joista on saatu viime aikoina enemmän tutkimusnäyttöä.

”Kun ihminen avaa suunsa ja vaikka huutaa tai puhuu, siinä syntyy suurempien pisaroiden lisäksi pieniä pisaroita. Ne voivat jäädä ilmaan leijumaan niin sanotusti aerosolimuodossa.”

Toistaiseksi on epäselvää, miten suuri riski ilmassa tapahtuva leviäminen on ja kuinka iso tartuttavan annoksen tulisi olla.

Nuorti painottaa, että ihmisten käytöksellä on iso merkitys koronatartuntojen suhteen.

Nuortilla on yksinkertainen ohje siihen, miten omaa ja läheisten riskiä sairastumiseen voi vähentää.

”Vältetään suljettuja sisätiloja, joissa on suuria ihmismääriä, väkijoukkoja ja tarpeettomia lähikontakteja. Etäisyys on kaikkein tärkein asia.”

Ajatus, josta kaikkien pitäisi Saukkolan mielestä päästä eroon on se, ettei koronaepidemia koskisi itseä.

Anni Saukkola myöntää, että jos hän kulkisi ilman maskia julkisilla kulkuvälineillä, hän ei mitenkään pystyisi nimeämään kaikkia kontaktejaan.

”Tämä koskee ihan jokaista. Ei voi nostaa käsiään pystyyn, vaan kaikkien olisi nyt tingittävä vähän mukavuuksistaan.”

”Vain niin voimme pitää vapaudet ja yhteiskunnan jollakin tapaa pyörimässä. Maskinkäyttö ei ole mukavaa, mutta ei ole koronakaan”, Saukkola toteaa.