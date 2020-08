Koronavirusepidemia alkaa vähitellen näkyä Suomen katukuvassa. Maski kasvoillaan kulkevaa ihmistä ei enää vilkuilla ihmetellen.

Sen sijaan, että maskin käyttämistä pidettäisiin hätävarjeluna, valtio suosittaa meitä siihen.

THL:n maskisuositukset löytyvät täältä.

Kaikki eivät kuitenkaan koe tarpeelliseksi käyttää kasvosuojainta, vaikka kulkisivat ruuhkaisillakin paikoilla. Sosiaalinen paine ei ainakaan toistaiseksi aja kaikkia maskikaupoille.

Kuinka suuri paineen pitäisi olla, että näin kävisi?

Psykologian tohtori ja terveyden edistämisen dosentti Pilvikki Absetz arvioi, että Suomessa on menty koronan suhteen varsin yksilökeskeiselle linjalle.

”Tämä näyttää olevan trendi muissakin Pohjoismaissa, Ruotsissa vielä Suomeakin enemmän.”

Käytännössä tilanne on siis se, että viranomainen suosittaa ja valistaa, mutta lopullinen päätöksenteko esimerkiksi maskinkäytöstä jää kansalaiselle itselleen.

Absetz ei usko, että on tehty riittävästi, jotta maskin pitämiseen syntyisi sosiaalista painetta. Hän on työssään kroonisten ja elintapasairauksien parissa nähnyt, miten ihmiset toimivat.

”Tiedämme, että valistuksella on jotakin roolia, ja se synnyttää keskustelua. Ihmiset tulevat tietoisemmiksi, mutta yksinään tämä ei riitä.”

Kaikki siis ovat tietoisia siitä, että tupakka tappaa ja vähäinen liikunta sekä epäterveellinen ruoka on pahaksi terveydelle. Tämä ei silti tarkoita, että ihmiset välttämättä muuttaisivat käytöstään.

Tupakoinnin vähentämisessäkin lainsäädännöllä ja verotuksella on ollut merkittävä rooli, Absetz muistuttaa.

Sosiaalinen paine maskin käyttämiseen muodostuu tehokkaimmin niin, että mahdollisimman moni ympärillä pukee suojaimen kasvoilleen.

Aiemmin keväällä asiasta käyty kiistely on kuitenkin heikentänyt sosiaalisen normin syntyä.

”Asiantuntijat ovat julkisuudessa riidelleet siitä, ovatko maskit turvallisia ja kannattaako niitä käyttää. Tämä on aiheuttanut epätietoisuutta.”

Edelleen julkisuudessa esiintyvät myös maskien vastustajat.

Absetz nostaa esille Ruotsin valtion epidemiologi Anders Tegnellin, joka on sanonut, että maskin käyttäminen voi johtaa siihen, että ihmiset lopettavat turvavälien pitämisen.

”En tiedä, mihin näyttöön ajatus perustuu. Arkikokemukseni sanoo, että kun ihminen on maski päällään kaupassa, häntä väistetään.”

”Se on meille muistutus, että epidemia on käynnissä. Toisaalta maskia saatetaan käyttää, jos itsellä on koronaoireita, minkä uskon entisestään lisäävän maskin käytön vaikutusta ympäristöön”, hän lisää.

Henkilökohtaisesti Absetz toivoo, että päättäjät ja THL olisivat kohdistaneet suositukset laajemmalle alalle kuin vain kansalaisiin.

Käyttäytymisen muutoksen tutkijana hän näkee, että etenkin joukkoliikenne olisi tähän hyvä kohde.

”Liikennöitsijät voisivat joukkoliikenteessä edellyttää matkustajilta, että näillä on maski. Jos näin ei ole, bussiin nousevilla pitäisi olla siihen hyvä syy.”

Kulkuvälineissä olisi myös hyvä olla saatavilla maskeja. Psykologian tohtori näkisi tärkeänä senkin, että kuskit käyttäisivät maskia itse.

”Yhteistä valvontaa ei hyväksytä, joten normikaan ei pääse syntymään.”

Tällä hetkellä HSL on linjannut, että kansalaiset eivät saa puuttua toisen maskin käyttöön tai käyttämättömyyteen.

”Toivomme, että mahdollisimman moni käyttäisi maskia – näin liikenne on kaikille turvallisempaa. Ymmärrämme kuitenkin, että maskin käyttö ei ole kaikille mahdollista esimerkiksi lääketieteellisten syiden vuoksi. Siksi kyse on suosituksesta, ei velvoitteesta. Jos käytät itse maskia ja huomaat, ettei joku toinen käytä, toivomme, ettet huomauta asiasta”, HSL:n tiedotteessa todettiin.

Tällä halutaan todennäköisesti välttää lynkkaamista ja ahdistavia matkustustilanteita, arvelee Absetz.

”Tässäkin silti korostuu vain se, että jokainen on vastuussa itsessään, muttei toisistaan. Yhteistä valvontaa ei hyväksytä, joten normikaan ei pääse syntymään.”

THL suosittaa tällä hetkellä kasvomaskin käyttöä toisten suojaamiseksi tietyissä tilanteissa.

Sosiaalisiin normeihin liittyy Absetzin mukaan nimenomaan yhteistä paheksuntaa. Silloin johonkin on sitouduttu yksissä tuumin.

”Olisi tietenkin ikävää, jos Suomeen leviäisi huomauttelun ilmapiiri. Mutta jos tästä halutaan normi, yhteisöllä pitäisi olla kritiikin mahdollisuus”, hän linjaa.

Kun sosiaalinen paine maskinkäytöstä kasvaa vahvaksi, siitä ei tarvitse enää edes huolehtia.

Tällä hetkellä normista ei ole kuitenkaan tietoakaan. Sen mahdollisuutta vähentävät myös monet takaportit. Vaikka maskeja suositellaan käytettävän, heti perään lisätään, että kaikki eivät voi maskia käyttää.

Kokonaisuudessaan Absetz näkee, että koronavirusepidemian aikana korostuvat suomalaisten erityispiirteet.

”Meille pitää perustella selvästi, mikä on oikeaa tietoa.”

Psykologian tohtorin mukaan voisi melkein sanoa, että olemme teknologiauskovainen kansa. Tarkkoja ollaan esimerkiksi siitä, millainen maski on paras ja tehokkain.

Miten se kuuluu asetella? Kuinka kauan sitä voi pitää? Millä aineella se pestään?

”Tottahan näitä on käsiteltävä. Mutta jotta saataisiin koko kansa käyttämään maskia, eivät nämä ole olennaisimpia kysymyksiä.”

”Pahimmillaan ne vain harhauttavat normin syntymisessä ja jättävät sen oleellisen asian syrjään, että maski on hyväksi.”