Koronavirusepidemia on nostanut rauhallisen kesän jälkeen jälleen päätään Suomessa. Tautitapaukset ovat kasvussa, ja THL suosittaa kasvomaskin käyttöä muun muassa joukkoliikennevälineissä.

Muita tärkeitä virustartunnan ehkäisykeinoja ovat edelleen riittävien turvavälien pitäminen sekä käsihygieniasta huolehtiminen.

Kuinka hyvin ihmiset sitten noudattavat näitä ohjeistuksia? Lähdimme kartoittamaan suomalaisten koronakäyttäytymistä Helsingin keskustaan Husin apulaisylilääkäri, infektiolääkäri Eeva Ruotsalaisen kanssa.

HUSin infektiolääkäri Eeva Ruotsalainen muistuttaa käytännön ohjeena, että maskin voi pitää kasvoillaan siirtyessään esimerkiksi bussista sisätiloihin.

On helteinen maanantai-iltapäivä, ja ihmisiä on liikkeellä runsain määrin. Rautatieasemalla käy kova kuhina, kun ihmiset porhaltavat kohti metrotunnelia ja junayhteyksiä.

Yksi asia paljastaa, että elämme poikkeuksellisia aikoja: maskit ihmisten kasvoilla.

Läheskään kaikki eivät kuitenkaan käytä niitä suositusten mukaisesti. Esimerkiksi lähiliikenteen linja-autossa vain alle puolella matkustajista on maski, vaikka turvavälit eivät bussissa pidä.

”Meillä on unohdettu, että pandemiatilanne on nyt maailmanlaajuisesti pahimmillaan. Paluuta normaaliin ei näissä oloissa voi odottaa”, Ruotsalainen painottaa.

Kävely pääkaupungin ruuhkaisimmilla paikoilla toi esiin useita havaintoja viruksen torjunnasta. Missä onnistumme parhaiten ja missä olisi parantamisen varaa? Kierroksella nousi esiin viisi riskitekijää.

Turvavälit säilyvät julkisessa liikenteessä melko heikosti.

Metron matkustajia maanantaina.

1. Julkinen liikenne

Sille on syynsä, että maskisuositukset koskevat juuri julkista liikennettä.

Täyteen ahdetussa junassa tai arkiaamun raitiovaunussa on hyvin hankala pitää kiinni kahden metrin turvavälistä, kun ollaan pienessä tilassa. Tästä huolimatta kulkuvälineitä käyttää edelleen iso joukko ihmisiä, joilla ei ole maskia kasvojen suojana.

Apulaisylilääkärin tietojen mukaan viimeisten viikkojen aikana monet koronaan sairastuneet ovat kertoneet olleensa joukkoliikennevälineissä tartuttavuusaikana. Virus on tartuttava jo vuorokausi ennen oireiden alkua.

Keskuudessamme liikkuu myös oireettomia tartuttajia, jotka eivät koskaan itse sairastu.

”Joukkoliikennealtistumisia on lukuisia. Suosituksella on vahvat perusteet, ja siksi se on syytä ottaa vakavammin.”

Raitiovaunun matkustaja oli varustautunut maskin kanssa.

2. Sisätilat

Esimerkiksi Mannerheimintiellä kulkee paljon maskikasvoisia ihmisiä.

Ruotsalaisen mukaan keskeistä ei ole se, näkyvätkö maskit katukuvassa. Tärkeintä on, että maskeja käytettäisiin sisätiloissa.

Pyöräillessä ja vaikkapa lenkkipoluilla maski ei ole tarpeellinen, Ruotsalainen linjaa.

”Kokemukseni perusteella maskisuositus ei näy vielä riittävästi kaupoissa tai julkisissa tiloissa.”

”Jos menee vaikka metrotunnelin pikaruokalaan ja siitä viereiseen ruokakauppaan, joutuu olemaan ahtaissa tiloissa. Näissä paikoissa maski on erityisen tärkeä, samoin kuin kauppakeskuksissa”, apulaisylilääkäri korostaa.

Sen sijaan pyöräillessä maskista ei ole suurta hyötyä, kun liikutaan kaukana toisista ja ulkoilmassa. Ruotsalainen kertoo silti nähneensä paljon maskikasvoisia pyöräilijöitä.

3. Maskin käyttöaika

Moni käyttää maskia niin, että poistaa sen heti, kun nousee ulos julkisesta kulkuvälineestä. Ruotsalainen kannustaa pitämään maskia kauemmin.

”Kulutus on aika suuri, jos maskia vaihtaa turhan usein.”

Jos on siis menossa bussista kauppaan tai muuhun sisätilaan, on hyvä jättää samainen maski kasvoille. Ruotsalaisen mukaan kirurgisia suu-nenäsuojaimia voi pitää yhtäjaksoisesti jopa useamman tunnin.

”Kirurginen maski voi toki pidemmässä käytössä kostua, mutta suojauksen teho ei silti katoa.”

Yskäistessä tai aivastaessa maskia ei missään tapauksessa pidä poistaa, koska tällöin pisaroita leviää ympäristöön.

”Koko maskin suojaava idea katoaa. Mieluummin yskäisee maski päällä ja vaihtaa sitten maskin jälkeenpäin puhtailla käsillä.”

Myös Kivimiehet ovat saaneet maskit kasvoilleen.

Monilla raitiovaunun matkustajilla ei maskeja ole.

4. Juhlat

Vastaan tulee iso joukko nuoria, jotka ovat pukeutuneet opiskelijahaalareihin. Ruotsalainen sanoo, että etenkään nuoremmat ihmiset eivät enää huomioi turvavälejä tai ihmisjoukkojen välttämistä.

”Nuoriso on unohtanut pandemian olemassaolon”, Ruotsalainen harmittelee.

Korona voi levitä tehokkaasti pienessäkin ryhmässä. Ruotsalainen kertoo 23 hengen juhlista, joissa todettiin 13 positiivista. Kaksi joutui sairaalahoitoon.

”Myös viikon takainen Kaivohuoneen altistamistapaus oli pysäyttävä, sillä ravintolassa oli samanaikaisesti 850 juhlijaa. Erityisen vaarallisia ovat oireettomat supertartuttajat, jotka voivat levittää tautia kymmenille ihmisille. Näitä tilanteita on maailmalla ollut erityisesti yökerhoissa.”

Myös kaupoissa turvaväleistä olisi syytä pitää kiinni, Ruotsalainen muistuttaa.

5. Kaupat

Kaupan ovella lähes jokainen asiakas desinfioi kätensä ennen korin ottamista. Tästä havainnosta infektiolääkärikin on hyvillä mielin.

”Käsihygienia on todella merkittävä asia, mutta yksinään se ei riitä, sillä koronavirus leviää suurempina tai pienempinä pisaroina. Jos saataisiin sama into maskeihin ja turvaväleihin, estäisimme merkittävästi tartuntoja.”

Vaikka monissa liikkeissä on yhä kylttejä muistutuksina turvaväleistä, ihmiset eivät noudata niitä enää yhtä hyvin kuin aiemmin.

”Esimerkiksi lähikaupassani turvavälit eivät toteudu. Toivoisin, että kassalla maltettaisiin odottaa niin kauan, että edellinen asiakas on ehtinyt pakata ja poistua.”

Sokoksen S-marketin paistopisteellä käy paljon nälkäisiä. Muun muassa Ruokavirasto on linjannut, että pakkaamattomien elintarvikkeiden ei tiedetä välittäneen tartuntoja. Myöskään pintojen ja ottimien välityksellä leviämistä ei pidetä merkittävänä.

Kierroksen päätteeksi Ruotsalainen haluaa painottaa erityisesti yhtä asiaa. Vaikka maskien oikeaoppinen käyttö on tärkeää, Ruotsalainen peräänkuuluttaa ennen kaikkea sitä, että ruuhkaisissa tilanteissa maskia käytettäisiin.

”Oli kyseessä kangasmaski tai kirurginen suu-nenäsuojain, mikä tahansa kasvomaski on parempi kuin ei suojainta ollenkaan.”

Maskien käytölle on annettu tarkkoja ohjeita, mutta liian tiukat säännöt voivat tuntua monimutkaisilta.

”Pääasia on, että julkisissa tiloissa, ruuhkapaikoissa ja joukkoliikennevälineissä enemmistö käyttää maskia. Kun kaikki käyttävät maskia, se suojaa sekä tartunnalta että tartuttamasta.”