Suurella osalla hedelmällisessä iässä olevista naisista esiintyy kuukautisia edeltäviä ikäviä oireita: turvotusta, mielialavaihteluja, rintojen arkuutta, päänsärkyä ja ärtymystä.

Näitä oireita kutsutaan pms- eli premenstruaalisyndrooman oireiksi. Joillakin oireet ovat vaikeampia kuin toisilla. Ne johtuvat hormoneista.

”Ovulaation jälkeen keltarauhashormonin eli progesteronin taso nousee”, kertoo Helsingin yliopiston emeritusprofessori, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri Jorma Paavonen.

Pms-oireita selittää keltarauhashormonin aineenvaihduntatuote allopregnanoloni, jota toisilla erittyy elimistöön enemmän kuin toisilla. Toiset ovat sille myös erityisen herkkiä.

Noin neljästä kahdeksaan prosenttia naisista kärsii pms-oireiden vaikeammasta muodosta pmdd:stä eli kuukautisia edeltävästä dysforisesta häiriöstä. Luku on arvio, sillä hyviä väestötason tutkimuksia pmdd:n yleisyydestä ei ole.

Lisäksi e-pillereitä käyttävillä naisilla ei esiinny pmdd:tä, koska ovulaatiota ei tapahdu. Oireita ei myöskään ole raskaana olevilla.

”Pmdd:tä pitäisi ehdottomasti tutkia enemmän, koska tautitaakka ja vaikutus elämänlaatuun on suuri”, Paavonen sanoo.

Paavosen mukaan vaiva on jäänyt liian vähälle huomiolle. Kyseessä on vakava häiriötila, joka alentaa merkittävästi elämänlaatua. Pmdd:tä voi Paavosen mukaan verrata moneen muuhun krooniseen sairauteen, jotka aiheuttavat esimerkiksi työkyvyttömyyttä.

”Pmdd:ssä korostuvat psyykkiset oireet, jotka ovat merkittävästi voimakkaampia kuin pms:ssä”, Paavonen kertoo.

Pmdd:ssä mielialaoireet ovat siis tyypillisesti turvotusta ja kiputuntemuksia merkittävämpiä. Paavosen mukaan ne voivat olla niin voimakkaita, ettei potilas hallitse esimerkiksi ärtymystään ollenkaan, vaan tavarat saattavat lennellä.

”Masentuneisuus, mielialavaihtelut ja voimakkaat kiukunpurkaukset ja itkukohtaukset ovat tyypillisiä pmdd-oireita”, Paavonen sanoo.

Lisäksi voi hänen mukaansa esiintyä jopa sekavuutta, keskittymiskyvyttömyyttä, ihmissuhdeongelmia ja tunteiden epävakautta sekä muita vaikeita psyykkisiä oireita.

Pmdd:ssä oireet ovat aina syklisiä, eli alkavat kierron puolivälissä ja ja loppuvat heti kun kuukautiset alkavat. -Jorma Paavonen

Mitään yksinkertaista laboratoriokoetta tai testiä pmdd:n toteamiseksi ei Paavosen mukaan valitettavasti ole. Siksi se jääkin usein diagnosoimatta tai diagnosoidaan väärin.

”Pmdd aiheuttaa usein parisuhde- ja muita ihmissuhdeongelmia”, Paavonen sanoo.

Taudin toteamiseksi pitää ensin poissulkea muut samankaltaisia oireita aiheuttavat sairaudet, kuten endometrioosi ja esimerkiksi krooninen suolistosairaus. Monet psyykkiset sairaudet aiheuttavat samanlaisia oireita. Tähän erotusdiagnostiikkaan on Paavosen mukaan olemassa erittäin helppo keino: oirepäiväkirja.

”Pmdd:ssä oireet ovat aina syklisiä eli alkavat kuukautiskierron puolivälissä ja loppuvat heti kun kuukautiset alkavat”, Paavonen sanoo.

Silti potilaita saatetaan hoitaa mielenterveyspotilaina. Paavosen mukaan moni nainen tekeekin diagnoosin ensin itse ja tulee lääkärin vastaanotolle kysymään, voisiko kyseessä olla pmdd ja saako siihen apua.

”Meidän pitäisi osata hoitaa potilaita paremmin niin, että mahdollisimman moni saisi apua”, Paavonen sanoo.

Pmdd:n hoitokaan ei välttämättä ole helppoa, koska täsmähoitoa ei ole. Joillakin vaivaan auttavat ehkäisypillerit, mutta nekään eivät sovi kaikille.

”Tärkeä hoito on pyrkiä estämään ovulaatio, ja se onnistuu yhdistelmäehkäisypillereillä. Niistä pitäisi silloin valita sellainen valmiste, jossa on suhteellisen pieni määrä estrogeeniä ja jonka keltarauhashormonikomponentilla on turvotuksia vähentävä vaikutus”, Paavonen sanoo.

Joskus pmdd:n aiheuttamiin fyysisiin oireisiin auttavat Paavosen mukaan lisäksi turvotusta vähentävät lääkkeet eli diureetit. Mielialaoireisiin auttavat usein myös keskushermoston välittäjäaineisiin vaikuttavat serotoniinin takaisinoton estäjät eli ssri-lääkkeet.

Paavosen mukaan näitä lääkkeitä pitää kokeilla ensin pieninä annoksina, jotta ne aiheuttaisivat mahdollisimman vähän sivuvaikutuksia. Hänen mukaansa lääkkeitä voi kuitenkin pmdd:n hoidossa käyttää syklisesti niin, että niitä otetaan vain 10–14 vuorokauden ajan kuukautiskierron jälkipuoliskolla ennen kuukautisten alkamista.

”Tärkeää on hyvä potilas-lääkärisuhde, jotta hoidon hyödyt ja haitat voidaan punnita potilaan kanssa yhdessä”, Paavonen sanoo.

Todella vaikeassa pmdd:ssä potilaalle voidaan Paavosen mukaan aikaansaada lääkkeellä ikään kuin ennenaikainen vaihdevuositilanne. Vaihdevuosioireisiin kuitenkin tarvitaan silloin lisäksi hormonikorvaushoitoa.

”Tällainen hoito ei onnistu perusterveydenhuollossa, vaan tarvitaan erikoissairaanhoidon seurantaa”, Paavonen sanoo.

Hänen mukaansa paras tilanne olisi, jos olisi olemassa erikoispoliklinikka, johon pmdd-oireista kärsivät potilaat voitaisiin ohjata tutkimuksiin ja hoitoon. Tämänkaltaisen sairauden hoidossa ohjaus, neuvonta ja valistus ovat avainasemassa, jotta potilas osaa asennoitua oikein ja ymmärtää ettei täsmähoitoa ole ja että usein joudutaan testaamaan useitakin hoitoja.

Täsmähoitoa ei ole siis vielä olemassa, mutta sellaista kehitetään monessakin yliopistossa ympäri maailmaa. Tavoitteena on vaikuttaa allopregnanolonitasoihin. Toistaiseksi tällaista lääkettä ei vielä ole markkinoilla.

Probioottien tehosta pmdd-oireisiin ei valitettavasti ole tutkimusnäyttöä.

Lääkkeettömiä hoitoja ovat Paavosen mukaan oireiden ennakointi ja se, että oppii välttämään ongelmallisia tilanteita, jotka provosoivat oireita.

