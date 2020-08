Epämukava, kutiseva tai ärtynyt tunne jalkojen välissä on tuttu monelle naiselle, ja sen syyksi epäillään helposti hiivatulehdusta. Sitä se usein onkin, sillä noin 75 prosenttia maailman naisista saa emättimen hiivatulehduksen kerran elämässään. Puolet heistä saa sen vähintään kaksi kertaa, kertoo naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, lääketieteen tohtori Päivi Tommola.

Joillekin hiivatulehduksesta koituu kuitenkin pitkäaikainen vaiva, joka tuntuu palaavan kiusaamaan uudelleen ja uudelleen. Tommolan mukaan noin kahdeksan prosenttia niistä naisista, jotka hiivatulehduksen saavat, saavat sen jatkossa toistuvasti.

Päivi Tommola.

”Se on niin tavallinen vaiva, että kaksi tai kolme hiivatulehdusta vuodessa on vielä ihan normaalia”, Tommola sanoo.

Toistuvan hiivatulehduksen raja on neljä tulehdusta vuodessa.

Hiivaa on kaikkialla. Sitä on suolistossa ja sitä on ympäristössä, ja monilla naisilla sitä ilmenee Tommolan mukaan emättimessä oireettomana, ”hyvänä asukkina”. Epämiellyttävän tulehduksen taustalla on useimmiten Candida albicans -hiivasieni, joka pääsee villiintymään, kun emättimen vastustuskyky järkkyy ja herpaantuu puolustautumasta siltä.

Puolustuskyvyn järkkyminen voi johtua siitä, että hiiva on saanut paljon ravintoa eli sokereita. Ruokavalio, josta saadaan paljon niin sanottuja nopeita hiilihydraatteja, lisää hiivatulehduksen riskiä. Myös esimerkiksi raskaus ja yhdistelmäehkäisypillerien käyttö altistavat hiivatulehdukselle, samoin kuin stressi tai antibioottien käyttö.

Usein hiivatulehdukseen tepsii apteekista ilman reseptiä saatavat suun kautta tai ulkoisesti käytettävät lääkkeet, joiden vaikuttavana aineena ovat erilaiset atsolit, kuten flukonatsoli tai klotrimatsoli.

Aina käsikauppalääkkeistä ei ole hyötyä, tai ne auttavat vain hetkeksi ennen kuin hiivatulehdus tulee takaisin. Siihen voi Tommolan mukaan olla useampi selitys.

Osalla naisista on luontaisesti huono vastustuskyky hiivatulehdusta vastaan. Usein kyseessä on kuitenkin väärä diagnoosi.

”Kaikki, mikä oireilee hiivatulehduksen kaltaisesti, ei ole hiivaa. Se on melko yleisesti ylidiagnosoitua niin naisten itsensä kuin lääkärienkin toimesta”, Tommola sanoo.

Gynekologin vastaanotolle saapuva saattaa kertoa lääkärille hiivatulehdusta muistuttavista oireistaan, eli kutinasta, kosketusarkuudesta ja kokkareisesta tai runsaasta valkovuodosta. Jos tarkempia tutkimuksia ei tehdä tai lääkäri ei löydä tarkastuksessa mitään erityistä, hän voi diagnosoida hiivatulehduksen, vaikka se ei sataprosenttisen varmasti sitä olisikaan.

Kyseessä voi olla myös jokin muu emättimen tai ulkosynnyttimien tulehdus tai sairaus, kuten bakteerivaginoosi tai valkojäkälä. Kutinaoireita voi aiheuttaa myös kuukautiskiertoon liittyvä limakalvojen hormonivaihtelu.

Osa hiivatulehduksen kaltaisista oireista voi kieliä vulvodyniasta, joka on ulkosynnyttimien kipu- tai ärsytystila, jolle ei ole tiedossa tunnettua syytä. Silloin limakalvot saattavat viestittää kivusta tulehdusoireilla.

Eroa pitkittyneen hiivatulehduksen ja sitä muistuttavien vaivojen välillä voi olla mahdoton tehdä itse.

”Viestini on se, että jos hiivatulehdus tuntuu aina uusiutuvan, pitäisi mennä gynekologille. Hän varmentaa diagnoosin joko mikroskooppitutkimuksella tai ottamalla hiivaviljelynäytteen”, Tommola sanoo.

Apteekin käsikauppalääkkeitä ei kannata syödä rajattomasti.

Mikäli kyse todella on toistuvasta hiivatulehduksesta, Tommola suosittelee vähentämään nopeita hiilihydraatteja, kuten valkoisia viljoja ja runsaasti sokeria sisältäviä tuotteita. Vaikeassa tapauksessa ne kehotetaan jättämään pois kokonaan. Jos hiivatulehdusten taustalla on yhdistelmäehkäisypillerit, niiden tilalle voidaan suositella esimerkiksi kierukkaa tai minipillereitä.

Apteekin käsikauppalääkkeitä ei kannata syödä rajattomasti, sillä on arvioitu, että usein syötynä ne voivat lisätä hiivasienen kykyä kasvattaa resistenssi lääkettä vastaan. Mutta toisin kuin hiivatulehdusta käsittelevissä verkkokeskusteluissa joskus väitetään, hiivasienilääkkeiden runsas syöminen ei ohenna limakalvoja.

”Se ei missään nimessä pidä paikkaansa. Limakalvojen herkistyminen johtuu siitä, että osalla naisista hiivasieni aiheuttaa myös muita limakalvokipuoireita”, Tommola sanoo.

Candida albicansin eli yleisimmän taudinaiheuttajahiivan lisäksi on olemassa myös muita tulehdusta aiheuttavia hiivasieniä, joihin esimerkiksi flukonatsoli ei toimi. Tommola huomauttaa, että hankalahoitoiset, lääkeresistentit hiivatulehdukset ovat melko harvinaisia, mutta mahdollisia.

Ilman reseptiä saatavia hiivasienilääkkeitä voi hänen mukaansa syödä huoletta neljäkin kuuria vuoden aikana. Raskaana oleville flukonatsolia ei tosin suositella lainkaan.

Käsikauppavalmisteiden sijaan lääkäri voi määrätä toistuvaan hiivatulehdukseen viikoittain syötävän estolääkkeen esimerkiksi puolen vuoden kuurina.

Toisinaan ratkaisuksi toistuville hiivasienitulehduksille esitetään maitohappobakteerikuuria, jotta emättimen pH-tasapaino palautuisi sille normaaliin happamuuteen eli 3,5–4,5:een. Tommola pitää laktobasillien syömistä yleisesti hyödyllisenä, mutta hiivasieneen ne eivät välttämättä tepsi.

”Hiiva on siitä ovela, että se viihtyy hyvin myös happamissa olosuhteissa.”

Myös seksin harrastaminen hiivatulehduksen vaivatessa saattaa mietityttää, etenkin jos vaivat jatkuvat pitkään. Voiko aktiivisesta seksielämästä olla haittaa hiivasta paranemisprosessille?

Tommola sanoo, ettei tulehdus ole omiaan parantumaan, jos limakalvoihin kohdistuu seksin myötä voimakasta hankausta. Jo parantumassa ollut hiivatulehdus saattaakin uusiutua, kun limakalvot hankautuvat ja herkistyvät. Mitään totaalista seksikieltoa hän ei hiivasienestä kärsivälle kuitenkaan asettaisi.

”Selibaatti on aika raju toimi, mieluummin käyttäisin siihen muita hoitokeinoja.”

Tommola suosittelee lääkärin vastaanotolle hakeutumista viimeistään silloin, jos hiivatulehdus toistuu yli normaalirajan eli useammin kuin neljä kertaa vuodessa. Vaikka emättimen hiivatulehdus ei ole vaaraksi muulle elimistölle, olisi limakalvoja herkistävä tulehdus hyvä saada kuriin.

Hiivatulehdukset ovat pääasiassa vain hedelmällisessä iässä olevien ongelma, Tommola muistuttaa. Vaihdevuosien jälkeen ne ovat harvinaisia. Niihin asti ei kuitenkaan tarvitse hänen mukaansa odotella, sillä usein loputtomiltakin tuntuvat hiivatulehdukset talttuvat, kun vaivan kanssa hakeudutaan lääkäriin ja siihen saadaan asianmukaista hoitoa.

”Ei tarvitse ajatella, että kyseessä on loppuelämän riesa”, Tommola sanoo.