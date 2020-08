Juokseminenhan on helppoa, kaikki sen osaavat. Ei se ole sen kummempaa kuin vain jalkaa toisen eteen ja menoksi.

Kyllä oma juoksutekniikkani on kunnossa, olenhan lenkkeillyt monta vuotta. Sitkeät ja aina uusivat säären kivut vain johtuvat lättäjalastani, joka vaatii mahdollisimman pehmustetut lenkkarit.

Näin olin ajatellut monta vuotta, kunnes viime keväänä pyysin fysioterapeutiltani vinkkejä penikkataudin eli tärähtelyn aiheuttaman rasitusvamman selättämiseen.

Ajattelin saavani samankaltaisia jumppaohjeita kuin ala-asteella, jolloin fysioterapia keskittyi jalkaterän ja pohkeen lihasten vahvistamiseen.

Fysioterapeuttini vei minut kuitenkin ulos ja videoi juoksutekniikkaani. Ja kehitettävää löytyi paljon.

Askellukseni on liian harppova, askelia tulisi ottaa tiheämmin. Jalkaterät eivät kulje omia latujaan, ja lantio keinuu sivusuunnassa.

” ”Harhaista itsevarmuuttani selittää nettimeemiksikin noussut Dunning-Kruger-ilmiö, suomeksi ylivertaisuusvinouma.”

Käynnin jälkeen olin hölmistynyt ja nolostunut. Miten olin saattanut luulla tietäväni, mitä teen, vaikka todellisuudessa en tiennyt juuri mitään?

Harhaista itsevarmuuttani selittää nettimeemiksikin noussut Dunning-Kruger-ilmiö, suomeksi ylivertaisuusvinouma.

On vuosikymmeniä tiedetty, että suurin osa ihmisistä arvioi taitonsa ja tietonsa keskivertoa paremmaksi.

Tunnetuin esimerkki tästä psykologisesta harhasta on luultavasti se, että lähes kaikki autoilijat ajattelevat olevansa keskivertoa parempia kuskeja.

David Dunning ja Justin Kruger kuitenkin havaitsivat vuonna 1999 tehdyssä tutkimuksessaan, että ihmiset, joilla on vähiten osaamista, arvioivat itsensä eniten yläkanttiin.

On kivuliasta huomata, että on arvioinut oman osaamisensa täysin väärin. Kun jonkun toisen tietämättömyys paljastuu, sille on helppo naureskella.

” ”Todellisuudessa meillä kaikilla on puutteellisen tiedon alueita, joita emme itse tunnista.”

Dunning-Krugeria viljellään paljon erilaisilla keskustelualustoilla toisten nolaamiseksi. Ironista kyllä, tämäkin on yksi ilmiön olennainen ilmenemismuoto.

Nimittäin itse David Dunningin mukaan yksi yleisimpiä Dunning-Kruger-efektiin liittyviä harhaluuloja on se, että ilmiön ajatellaan koskevan vain muita, ei itseä.

Todellisuudessa meillä kaikilla on puutteellisen tiedon alueita, joita emme itse tunnista.

Kun aloin korjata juoksutekniikkaani, kivut vähenivät huomattavasti. Oli turhauttavaa tajuta, että olin paininut pulmieni kanssa turhaan aivan liian pitkään vain sen takia, että uskoin tietäväni kaiken oleellisen.

On hyvä muistaa, että vaikka treenistä ja ravinnosta on saatavilla paljon tietoa, itse hankittu tieto ei korvaa ammattilaiselta saatuja ohjeita.

Jos kehitys esimerkiksi salilla jumittaa tai juokseminen aiheuttaa toistuvasti kipua, kannattaa hieman nöyrtyä, tunnustaa oman osaamisen rajallisuus ja pyytää apua.